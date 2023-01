Bridgestone Việt Nam được vinh danh "Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022"

Lễ trao giải Chương trình Đánh giá và Xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam là sự kiện uy tín thường niên nhằm tôn vinh top 100 doanh nghiệp bền vững trên toàn quốc. Trong năm 2022, các hạng mục giải thưởng còn được mở rộng đề cao những doanh nghiệp có thành tích tốt trong việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu; các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc về nâng cao quyền phụ nữ và bình đẳng giới tại nơi làm việc, và các doanh nghiệp tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em.



Năm 2022 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong giai đoạn phát triển của Bridgestone khi Tập đoàn công bố ra mắt "Cam kết E8 từ Bridgestone" vào tháng 3. Đây là một trong những cam kết doanh nghiệp hướng đến năm 2023 của tập đoàn. "Cam kết E8 từ Bridgestone" bao gồm 8 giá trị tiêu biểu của Bridgestone, bắt đầu bằng 8 chữ "E" trong tiếng Anh (Energy – Năng lượng, Ecology – Sinh thái, Efficiency – Hiệu quả, Extension – Mở rộng, Economy – Kinh tế, Emotion – Cảm xúc, Ease – Yên tâm, và Empowerment – Trao quyền). Đây là 8 giá trị mà Tập đoàn Bridgestone cam kết chung tay cùng nhân viên, xã hội, đối tác, khách hàng để tiến đến hiện thực hoá một xã hội phát triển bền vững.

Chia sẻ về giải thưởng này, ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam cho biết: "Thật vinh dự khi chúng tôi nhận được giải thưởng cao quý này. Qua quá trình đăng ký tham dự, chúng tôi đã có thể tái khẳng định hoạt động kinh doanh của chúng tôi với tư cách là một công ty cung cấp giải pháp bền vững, đúng như tầm nhìn của Tập đoàn Bridgestone đến năm 2050. Chúng tôi muốn tiếp tục nỗ lực để đáp ứng những yêu cầu cho việc phát triển bền vững, theo đúng Cam kết E8 từ Bridgestone."

Sát cánh cùng người Việt

Hướng tới mục tiêu phát triển kinh doanh song hành với việc nâng cao chất lượng sống của người Việt, nhiều năm trở lại đây, Bridgestone mang đến nhiều hoạt động và các chương trình cộng đồng ý nghĩa, đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục và kết nối tri thức cho trẻ em Việt Nam.

Cụ thể, trong năm nay, cầu Ông Lão tại tỉnh Tiền Giang và cầu Làng Lén tại tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" của Bridgestone Việt Nam đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Dự án nhằm giúp các địa phương vùng sâu vùng xa thay thế cây cầu đã xuống cấp và mang lại một con đường đến trường an toàn và ngập tràn niềm vui cho những trẻ em khó khăn.

Bắt đầu từ năm 2019, dự án "Chiếc cầu nối nhịp tri thức" của Bridgestone đã được triển khai khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, từ Điện Biên, Sơn La, Đắk-Lắk, đến Đồng Tháp, An Giang, và Cần Thơ. Dự án nhằm hiện thực hoá giá trị "Trao quyền: Cam kết đóng góp cho một xã hội mà ai cũng được bảo đảm quyền được tiếp cận và phẩm giá.", một giá trị thuộc "Cam kết E8 từ Bridgestone".

Đại diện công ty Bridgestone Việt Nam, đối tác và chính quyền địa phương cùng cắt băng khánh thành Cầu Làng Lén tại Thanh Hoá

Cũng với mong muốn giúp các em nhỏ ở các vùng sâu vùng xa tiếp cận tri thức một cách dễ dàng hơn, Bridgestone Việt Nam đồng hành cùng công ty INSEE Việt Nam trong dự án Thư viện Mật Ngọt cho trẻ em vùng núi. Thư viện đã được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 tại Trường Tiểu học Phước Tân A, thôn Ma Ty, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Khi dự án hoàn thành, các em nhỏ sẽ có một không gian bền vững để trau dồi kiến thức cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích.



Bên cạnh đó, các giải pháp bền vững của Bridgestone luôn chú trọng đến yếu tố an toàn như giá trị kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn để mang lại chất lượng tuyệt hảo. Bridgestone còn thường xuyên tổ chức các khóa học và chương trình đào tạo về chăm sóc, bảo dưỡng lốp cho các nhà phân phối. Thông qua các đối tác, Bridgestone mong muốn mang đến những hành trình an toàn cho khách hàng, đồng thời, tích cực nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong xã hội bằng các chương trình cộng đồng thiết thực.