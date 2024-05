BNI Việt Nam chào mừng tân Giám đốc Quốc gia

Tốt nghiệp Cử nhân Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Missouri, Kansas City, Hoa Kỳ, bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc đã từng đảm nhiệm vai trò Chuyên viên Phân tích cấp cao tại Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ, nơi bà phát huy kỹ năng và kiến thức chuyên môn của mình. Bà cũng là một học giả tích cực, đã hoàn thành năm khóa Đào tạo Giám đốc Quốc gia do BNI Toàn cầu tổ chức.



Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia và chia sẻ kiến thức tại các Hội nghị Quốc gia BNI ở Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) và Thái Lan. Từ tháng 9 năm 2022, bà đã giữ vị trí Giám đốc Vận hành tại Văn phòng BNI Việt Nam và đang điều hành một dự án hợp tác chiến lược quan trọng với BNI Toàn cầu. Có thể nói, bà là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong việc thúc đẩy và phát triển các mối quan hệ đối tác quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp phát triển mạnh mẽ của BNI tại Việt Nam.

"Tôi đánh giá cao năng lực và kiến thức của tân Giám đốc Quốc gia, từ nay chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc, tận dụng các nguồn lực và sự hỗ trợ tốt nhất đến từ BNI Toàn cầu để giúp cho mỗi Thành viên BNI gia tăng cơ hội kinh doanh và tăng doanh thu nhiều hơn nữa." - Ông Michael Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam cho hay.

Theo đó, bà Christine Hồ Thuỵ Hồng Phúc sẽ cùng với ông Michael Hồ Quang Minh - Chủ tịch BNI Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng và bứt phá trong kinh doanh.

Ngay sau khi nhận chức, tân Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam sẽ bắt tay vào tổ chức chuỗi các sự kiện để hỗ trợ tốt nhất cho các Thànhviên. BNI Việt Nam sẽ tổ chức các sự kiện gặp gỡ và kết nối trong những tuần tới, cụ thể là các sự kiện lớn như: BNI EXPO, BNI MEMBERS’ DAY Hội Ngộ Đỉnh Cao 2024. Đây là những sự kiện quy tụ đông đảo những doanh nhân là thành viên của BNI Việt Nam từ khắp cả nước. Nhân dịp này, thành viên của BNI Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, nghiên cứu và đề xuất những giải pháp sáng tạo để mở rộng cơ hội kinh doanh trong năm 2024, cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển.



BNI Toàn cầu chính thức thông báo và chúc mừng BNI Việt Nam

"Trong suốt 15 năm qua, Ông Michael Hồ Quang Minh - Chủ tịch BNI Việt Nam đã xây dựng một doanh nghiệp ấn tượng với một nền văn hóa mạnh mẽ, đội ngũ các Thành viên cũng như Giám đốc BNI thật tuyệt vời. Tôi tin rằng dưới sự hướng dẫn và kinh nghiệm của Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam cùng Chủ tịch BNI Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn dắt Thành viên tiến về phía trước trên thị trường Việt Nam. Xin chúc mừng toàn thể đội ngũ BNI Việt Nam". Ông Graham Weihmiller - Chủ tịch thường trực BNI Toàn Cầu cho hay.



BNI Members’ Day sự kiện dành riêng cho các Thành viên của BNI, một tổ chức mạng lưới kinh doanh quốc tế, nơi các doanh nhân và chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau gặp gỡ để xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh. Sự kiện sẽ diễn ra tại Hà Nội (24/5/2024), Đà Nẵng (25/5/2024).

Diễn giả trong chuỗi sự kiện sẽ mang đến luồng gió mới đột phá trong kinh doanh, là nơi các doanh nhân và chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau gặp gỡ để xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh

BNI EXPO là chuỗi sự kiện hướng đến "Huyền thoại hành trình 15 năm BNI Việt Nam" sẽ được tổ chức nhằm mục đích tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và đoàn kết. Các doanh nghiệp Thành viên BNI khi tổ chức sự kiện cũng mong muốn quy tụ nhiều doanh nghiệp từ các tỉnh thành đến kết nối, hợp tác và mở rộng cơ hội kinh doanh trong năm 2024. Qua việc thúc đẩy giao thương và quảng bá sản phẩm, BNI EXPO hỗ trợ doanh nghiệp Thành viên thông qua việc tạo khu trưng bày sản phẩm, nơi mà các doanh nhân có thể hiệu quả hóa việc quảng bá sản phẩm của mình. Sự kiện này lần lượt được tổ chức vào tháng 10/2023 tại Hà Nội, tháng 12/2023 tại Đà Nẵng, tháng 02/2024 tại Đà Lạt, và ngày 29/05/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.



Tiếp nối chuỗi sự kiện BNI Members’ Day và BNI EXPO vào tháng 05/2024. Sự kiện "Hội Ngộ Đỉnh Cao 2024" là một hành trình huyền thoại kỷ niệm 15 năm BNI Việt Nam, tôn vinh sự bứt phá của các Thành viên và là cơ hội để mỗi Thành viên tăng trưởng kinh doanh thông qua sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ tự động hoá. Đây là sự kiện hội ngộ tất cả Thành Viên BNI trên cả nước quy tụ lại với nhau, có quy mô hoành tráng mang tầm quốc tế và thu hút gần 1000 Doanh Nghiệp trong và ngoài nước tham dự. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 10/7 - 12/7/2024 tại TP. Hồ Chí Minh.

