Những lưu ý khi chọn xe ô tô điện trong mùa mua sắm cuối năm

Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đúng đắn, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ các yếu tố như phạm vi hoạt động, chi phí bảo trì, thời gian sạc và công nghệ hỗ trợ đi kèm.

Cuối năm luôn là thời điểm mua sắm sôi động, đặc biệt trong các sản phẩm có giá trị cao như ô tô. báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường trong tháng 10 tiếp tục lập đỉnh mới với tổng lượng bán 38.761 xe, tăng 5,94% so với tháng 9 (36.585 xe) và tăng 52,78% so với tháng 10/2023(25.369 xe). Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tổng doanh số bán xe ô tô con tại Việt Nam tới năm 2025 là 415.000 chiếc, trong đó doanh số xe ô tô điện là 37.000 chiếc.

Sự ra mắt ngày càng nhiều mẫu xe điện từ các thương hiệu cao cấp như Audi, Mercedes, Volvo và Range Rover, với các dòng xe điện đầu tiên được giới thiệu, càng khẳng định sức hút và sự quan tâm ngày một lớn của người tiêu dùng dành cho phân khúc này.

Không chỉ là một xu hướng nhất thời, xe điện đang dần trở thành lựa chọn chính, đặc biệt tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu đạt tỷ lệ ô tô điện 30% vào năm 2030. Việc chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe điện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường. Thói quen mua xe mới để đón năm mới cũng là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn được chiếc xe điện phù hợp với nhu cầu từng cá nhân.

Những yếu tố cần cân nhắc để lựa chọn xe điện đạt chuẩn

Xe điện mang lại lợi ích nổi bật về bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng so với xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, để lựa chọn được chiếc xe phù hợp, bạn nên xem xét các yếu tố sau:

Phạm vi hoạt động và dung lượng pin: Đánh giá quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc để đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày hoặc chuyến đường dài.

Chi phí bảo dưỡng và bảo hành: Xe điện thường có chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhưng vẫn cần kiểm tra các chính sách bảo hành pin và phụ kiện điện tử để tránh chi phí phát sinh trong tương lai.

Thời gian sạc và hạ tầng sạc: Tìm hiểu thời gian sạc đầy của xe và khả năng hỗ trợ sạc nhanh. Đồng thời, đảm bảo có trạm sạc ở các khu vực bạn thường xuyên di chuyển.

An toàn và công nghệ hỗ trợ: Chọn xe có các tính năng an toàn như phanh tự động, cảm biến va chạm và hỗ trợ lái thông minh để an tâm hơn khi lái xe.

Lốp phù hợp với xe điện: Lốp xe ảnh hưởng lớn đến hiệu suất, độ an toàn và trải nghiệm của xe điện, đặc biệt khi trọng lượng và khả năng tăng tốc của xe điện khác biệt so với xe động cơ đốt trong. Các dòng lốp chuyên dụng, như Bridgestone, giúp tăng độ bám đường, tải trọng phù hợp, giảm lực cản lăn, từ đó tối ưu hóa tuổi thọ lốp và tiết kiệm năng lượng.

Bridgestone – Người tiên phong với lốp xe cho ô tô điện

Bridgestone không chỉ là nhà sản xuất lốp xe hàng đầu mà còn là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực lốp xe điện. Xe điện, với trọng lượng thường lớn hơn so với xe xăng do pin nặng, đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về lốp. Lốp xe điện cần đảm bảo khả năng chịu tải cao hơn, giảm lực cản lăn để tối ưu hóa phạm vi hoạt động, đồng thời giảm tiếng ồn để phù hợp với trải nghiệm vận hành êm ái của xe điện. Hiểu rõ những yêu cầu đặc thù này, Bridgestone đã phát triển các giải pháp lốp tiên tiến, trong đó có thể kể đến công nghệ ENLITEN™ với khả năng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu ngày càng cao của xe điện.

Với công nghệ ENLITEN, lốp xe của Bridgestone không chỉ nhẹ mà còn bền, giảm lượng khí thải và cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng. Công nghệ lốp tiên tiến này giúp tăng khả năng chịu tải, giảm lực cản lăn cho hiệu suất năng lượng cao hơn, đồng thời tăng độ bám đường, từ đó tối đa khả năng tiết kiệm năng lượng, tăng tính an toàn, ổn định cũng như trải nghiệm cho người lái. Bên cạnh đó công nghệ Enliten ứng dụng vật liệu bền vững cũng như khả năng tăng tuổi thọ lốp sẽ góp phần đáng kể phát thải của xe điện trong quá trình sử dụng, giúp bảo vệ môi trường.

Công nghệ lốp ENLITEN cho khả năng chịu tải, giảm lực cản lăn cho hiệu suất năng lượng cao hơn.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm và giao thông phức tạp tại Việt Nam, lốp Bridgestone đã khẳng định được độ bền và khả năng bám đường vượt trội. Nhiều khách hàng nhận định rằng việc sử dụng lốp chuyên dụng từ Bridgestone không chỉ đảm bảo an toàn mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành lâu dài, nhờ tối ưu hóa năng lượng tiêu hao và tuổi thọ lốp. Đặc biệt, với chi phí lốp xe điện thường cao hơn, độ bền vượt trội của lốp Bridgestone trở thành giải pháp kinh tế, giúp người tiêu dùng giảm tần suất thay lốp mà vẫn duy trì hiệu suất và an toàn tối đa.

Kết

Cuối năm là thời điểm lý tưởng để người tiêu dùng cân nhắc đầu tư vào phương tiện mới, đặc biệt là xe điện – lựa chọn nổi bật nhờ lợi ích về hiệu suất, tiết kiệm chi phí vận hành và sự thân thiện với môi trường. Trên thị trường hiện nay, những dòng xe điện từ các thương hiệu như Tesla, VinFast, Hyundai hay Mercedes-Benz không chỉ thu hút bởi công nghệ tiên tiến mà còn thể hiện rõ xu hướng sống xanh, hiện đại của người dùng.

Việc chuyển sang sử dụng xe điện không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn mở ra kỷ nguyên di chuyển bền vững, hòa nhịp với xu hướng phát triển xanh toàn cầu. Trong hành trình đó, Bridgestone tự hào đồng hành, mang đến những giải pháp lốp tối ưu dành riêng cho xe điện, giúp nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Hãy cùng trải nghiệm sự khác biệt mà lốp Bridgestone mang lại để tận hưởng trọn vẹn lợi ích của việc sử dụng xe điện – sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh tế, an toàn và trách nhiệm với môi trường.