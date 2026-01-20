Broadway – Phong cách sống đón đầu tương lai đô thị phía Nam TP Hồ Chí Minh

Phía Nam TP Hồ Chí Minh và tương lai đô thị gắn với kỷ nguyên TOD

Trong nhiều thập niên, sự phát triển đô thị thường được đo bằng tốc độ mở rộng không gian, mật độ xây dựng hay những công trình mang tính biểu tượng. Thế nhưng, tại các đô thị tiên phong trên thế giới như Tokyo (Nhật Bản) hay Singapore, thước đo ấy đang dịch chuyển rõ rệt – từ quy mô vật chất sang chất lượng đời sống và cách đô thị vận hành hằng ngày.

Tại Tokyo, các khu vực phát triển quanh nhà ga không chỉ là điểm trung chuyển mà trở thành trung tâm đời sống, nơi ở, làm việc, thương mại và dịch vụ đan xen trong bán kính ngắn. Singapore, với định hướng đô thị nén, lấy giao thông công cộng làm "xương sống" để hình thành các cộng đồng sống năng động, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Điểm chung của những mô hình này nằm ở tinh thần TOD (Transit–Oriented Development) – nơi giao thông trở thành đòn bẩy tái cấu trúc đời sống đô thị, rút ngắn khoảng cách và tạo thêm thời gian cho sinh hoạt, tương tác, trải nghiệm. Đô thị nhờ vậy trở nên gần gũi, có chiều sâu và giàu sức sống hơn.

TP.HCM đang đứng trước thời điểm bản lề của tiến trình chuyển dịch đô thị theo mô hình TOD và phía Nam TP Hồ Chí Minh là một trong những khu vực thể hiện rõ nét nhất. Từ vai trò vùng vệ tinh, khu Nam được định hướng thành cực phát triển đa chức năng, gắn với công nghiệp – cảng biển – dịch vụ hậu cần, tạo nền tảng kinh tế dài hạn cho toàn khu vực.

Không dừng ở tăng trưởng vĩ mô, cấu trúc này còn định hình trực tiếp chất lượng sống đô thị, khi dòng lao động chất lượng cao và nhu cầu lưu trú ổn định tạo nền cho hệ sinh thái thương mại – dịch vụ phát triển bền vững. Với cư dân khu Nam, đặc biệt tại các dự án nằm trên trục kết nối chính, đây là nền tảng cho một môi trường sống năng động và đầy đủ tiện ích.

Phía Nam TP Hồ Chí Minh nổi lên như một cực phát triển mới, nơi mô hình TOD tạo lập nhịp sống năng động và bền vững. Ảnh: Phú Long

Song song, hạ tầng kết nối tại phía Nam TP Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện với các tuyến giao thông trọng điểm như cầu Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ và đặc biệt là trục Nguyễn Hữu Thọ mở rộng giúp kết nối trực tiếp khu Nam với lõi trung tâm TP.HCM, rút ngắn thời gian di chuyển và gia tăng khả năng liên thông vùng. Trong bối cảnh đó, các dự án hiện diện trên trục Nguyễn Hữu Thọ dần trở thành những "điểm neo đời sống" – nơi giao thoa giữa giao thông, thương mại và cộng đồng cư dân.

Ở tầm nhìn dài hạn, các tuyến metro chiến lược như Bến Thành – Cần Giờ hay Metro số 4 (Hóc Môn – Nhà Bè) tạo thêm tiền đề cho mô hình TOD tại khu Nam. Khi giao thông công cộng vận hành, phía Nam TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào một nhịp sống đô thị mới, nơi TOD trở thành động lực cho cách đô thị vận hành trong 10 – 20 năm tới.

Trên nền tảng đó, một câu hỏi mang tính bản lề được đặt ra: phong cách sống nào đủ nội lực để đồng hành, thích ứng và trưởng thành cùng đô thị phía Nam TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên TOD?

Broadway – Phong cách sống sẵn sàng cho tương lai đô thị

Câu trả lời nằm ở những dự án được quy hoạch bài bản với tầm nhìn dài hạn, có khả năng đón đầu tương lai đô thị. Trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway (Khu nhà ở Nhà Bè, phân khu 14 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè) – dấu ấn mới của Nhà phát triển Phú Long xuất hiện như một lời giải có cơ sở cho nhu cầu sống, kinh doanh và trải nghiệm trong kỷ nguyên TOD.

Essensia Broadway trên mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ, mở ra không gian sống, kinh doanh và trải nghiệm sống động. Ảnh: Phú Long

Được định hình trên quy mô hơn 25.000 m2, Essensia Broadway tiên phong kiến tạo mô hình Art–Urban, một tổ hợp phố thị thương mại và nghệ thuật độc đáo giữa lòng khu Nam. Tại đây, phong cách sống Broadway lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway được hình thành như DNA của đô thị thế hệ mới. Nhờ vậy, đời sống tại Essensia Broadway luôn vận hành nhịp điệu riêng, mỗi chuyển động đều có tiết tấu và mỗi khoảnh khắc đều mang cao trào.

Trong tổng thể ấy, kiến trúc không đứng yên như một phông nền mà mở ra như sân khấu đương đại. Những dãy nhà phố thương mại và liền kề được thiết kế với tính biểu đạt cao, tạo nên bối cảnh đậm chất nghệ thuật để chủ nhân bước vào và tự mình kiến tạo "vai diễn" mang dấu ấn cá nhân trong dòng chảy đô thị đang vận hành. Đặc biệt, cấu trúc mở của toàn khu cho phép các không gian sống kết nối liền mạch với hệ tiện ích và cảnh quan từ Broadway Clubhouse, công viên, quảng trường đến những tuyến phố trải nghiệm: Broadway Lightwalk – Broadway Greenline – Broadway Starwalk.

Kiến trúc Essensia Broadway như một sân khấu đương đại của đời sống đô thị. Ảnh: Phú Long

Nếu Broadway là "sân khấu", nơi phong cách sống đô thị được biểu hiện mỗi ngày thì mô hình TOD đóng vai trò như "hậu trường" bền vững, bảo đảm cho nhịp sống ấy được vận hành một cách nhất quán. Nhờ cấu trúc đô thị gắn với giao thông công cộng, việc di chuyển tại Essensia Broadway sẽ trở thành một phần liền mạch của các hoạt động sinh hoạt, thương mại và tương tác cộng đồng. Nhịp sống Broadway vì thế mang tinh thần của đô thị TOD thế hệ mới: năng động và hiệu quả.

Phong cách này đặc biệt thích hợp với cộng đồng Urbanista – những cư dân sống, làm việc và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống đô thị hiện đại. Một ngày tại đây có thể bắt đầu bằng ly cà phê trên tuyến phố Broadway Lightwalk; tiếp nối bởi những không gian triển lãm nhỏ hay trình diễn nghệ thuật đường phố cuối tuần; và khép lại trong nhịp kinh doanh sôi động của các nhà hàng, boutique, concept store do chính cộng đồng cư dân vận hành. Broadway vì thế không chỉ là nơi an cư mà là không gian để mỗi cá nhân thể hiện bản sắc sống trong dòng chảy đô thị.

Broadway không phải một hình dung xa vời mà là phong cách sống đã được định hình qua thời gian, nay được Essensia Broadway kế thừa và tái hiện trong nhịp phát triển của đô thị hiện đại. Chọn Essensia Broadway là chọn một chuẩn sống đã sẵn sàng cho đô thị phát triển theo mô hình TOD và cho diện mạo mới của phía Nam TP Hồ Chí Minh trong những thập niên tới.

Hoàn thiện trải nghiệm sở hữu Essensia Broadway, Phú Long mang đến nhiều phương thức tài chính linh hoạt: thanh toán đặc biệt chỉ 5% mỗi 2 tháng (đến đủ 55%), thanh toán chuẩn chiết khấu ngay 4%, thanh toán vay với ưu đãi hạn mức lên đến 80% giá trị hợp đồng, hỗ trợ lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong 18 tháng cùng nhiều ưu đãi giá trị dành cho khách hàng tiên phong.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Hotline: 090.629.68.68.