“Đại gia” Lê Phước Vũ chính thức tái xuất bất động sản: Lập công ty con trong lĩnh vực địa ốc và vật liệu, bắt tay xây 20.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Trong khuôn khổ lễ ra mắt công ty con diễn ra vào ngày 19/1, Tập đoàn Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ đã công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động trên địa bàn trong giai đoạn 2026 – 2030, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo kế hoạch của Thành ủy TP.HCM.

Về công ty con, ngày 19/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chính thức ra mắt Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, quản lý chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên cả nước.

Hoa Sen Home có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen nắm giữ 99% vốn, với mục tiêu phát triển thành doanh nghiệp phân phối quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt thị trường vật liệu xây dựng và nội thất tại Việt Nam.

Hiện hệ thống Hoa Sen Home gồm 12 tổng kho, hơn 400 cửa hàng và 143 siêu thị, kinh doanh trên 15.000 mã sản phẩm vật liệu xây dựng.

Theo kế hoạch, đến năm 2026, doanh nghiệp sẽ nâng số lượng siêu thị lên 165 và đặt mục tiêu đạt tối thiểu 300 siêu thị trên toàn quốc vào năm 2030, trong đó có các mô hình Mega Home với diện tích từ 10.000 – 30.000 m2.

Thực tế, trong khoảng gần một năm trở lại đây, Hoa Sen đã phát đi những tín hiệu rõ nét về việc trở lại lĩnh vực bất động sản. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra vào tháng 3/2025, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen cho biết doanh nghiệp đang triển khai các dự án quanh khu vực sân bay Long Thành, song chưa công bố chi tiết do các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất.

Chia sẻ về chiến lược này, ông Lê Phước Vũ từng nhấn mạnh: "Chúng tôi không dại như các tập đoàn bất động sản, pháp lý chưa có, đi lấy tiền của dân, và không giao nhà. Chúng tôi có nguồn lực, tiền, lợi thế vật liệu giá rẻ. Chúng ta phải làm một khu đô thị 600-700 ha. Lấy nguồn lực bên này dồn qua bên kia".

Chỉ khoảng 2 tháng sau, doanh nghiệp đã liên danh với Công ty TNHH 276 Ngọc Long để đăng ký tham gia hai dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai, gồm: Dự án 478 căn hộ tại TP Biên Hòa (cũ) với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và dự án 1.800 căn hộ tại huyện Nhơn Trạch (cũ) với vốn đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là lần thứ ba doanh nghiệp thép này quyết định "lấn sân" sang địa ốc. Lần đầu vào năm 2009, trong chiến lược trở thành tập đoàn đa ngành, Hoa Sen cùng lúc triển khai 5 dự án bất động sản. Tuy nhiên, chỉ sau hai năm, doanh nghiệp tuyên bố rút khỏi các lĩnh vực kinh doanh ngoài lõi, chuyển nhượng để rút vốn khỏi 4 dự án và chỉ giữ lại dự án Phố Đông – Hoa Sen đang xây dựng dở dang.

Lần thứ 2 "thử sức" lại với bất động sản vào năm 2016, Hoa Sen thành lập tới 4 công ty con chuyên đầu tư vào địa ốc. Thế nhưng đến năm 2016, Hoa Sen cũng giải thể các công ty này.



