Sự cố sụp mặt đường Ba Đình: Lãnh đạo TPHCM yêu cầu xử lý trước Tết

Sáng 19-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cùng đại diện các sở, ngành và địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra sự cố sụp mặt đường Ba Đình (phường Chánh Hưng), đánh giá mức độ nguy hiểm và chỉ đạo phương án khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thị sát khu vực sụt lún sáng 19-1 trên đường Ba Đình (đường ven kênh Tàu Hủ)

Báo cáo tại hiện trường, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã tiến hành khảo sát sơ bộ và xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết. Dự kiến trong đầu giờ chiều cùng ngày, các đơn vị sẽ bơm hút toàn bộ nước tại khu vực sụp lún, kiểm tra khả năng rò rỉ của hệ thống kỹ thuật ngầm, từ đó đề xuất giải pháp xử lý cụ thể.

Song song đó, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị tư vấn, cơ quan chức năng rà soát toàn diện nguyên nhân, đồng thời kiểm tra toàn tuyến kênh liên quan nhằm đưa ra phương án khắc phục triệt để, bảo đảm hệ thống thoát nước và ngăn ngừa sự cố tương tự tái diễn.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định vụ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hạ tầng kỹ thuật quan trọng, tiềm ẩn rủi ro lớn đối với các hộ dân sinh sống xung quanh. Đây là sự cố có tính chất đặc biệt nguy hiểm, cần được xử lý khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh xác định đây là tình huống khẩn cấp, mức độ nghiêm trọng, nếu không xử lý kịp thời có thể lan rộng. Trước mắt, trong ngày 19-1, các sở, ngành và địa phương liên quan phải tập trung tham mưu giải pháp khắc phục để UBND TP xem xét, quyết định.

Khu vực sạt lở dài khoảng 30m, rộng hơn 15m

Về lâu dài, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát toàn tuyến, đặc biệt chú trọng các đoạn cong, khúc cua và khu vực có nguy cơ cao. Trên cơ sở đó, phải có đánh giá tổng thể và phương án xử lý chủ động, không để xảy ra sự cố rồi mới khắc phục.

Sở Tài chính được yêu cầu khẩn trương bố trí kinh phí theo cơ chế đặc thù để phục vụ công tác xử lý.

Lãnh đạo TPHCM cũng nhấn mạnh trách nhiệm của địa phương trong việc bố trí lực lượng túc trực xuyên suốt quá trình thi công, theo dõi sát diễn biến hiện trường, không để sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến an toàn người dân. Việc khắc phục phải được triển khai với tiến độ nhanh nhất nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.