Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu

19-01-2026 - 20:16 PM | Bất động sản

Chủ đầu tư dự án bảo tồn, gia cố Hòn Vọng Phu ở Thanh Hóa đã thông tin về số tiền 17 tỉ đồng được đầu tư chống đổ sập mà dư luận đang quan tâm.

Chiều 19-1, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư dây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (gọi tắt Ban QLDA dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện dự án bảo tồn, gia cố Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi) phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu- Ảnh 1.

Danh thắng Hòn Vọng Phu trên núi Nhồi, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa "khoác áo mới" sau khi được chi 17 tỉ đồng gia cố, chống sập đổ. Ảnh: Tuấn Minh

Theo đại diện Ban QLDA dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, công trình được triển khai xây dựng từ ngày 5-7-2025 và hoàn thành trước ngày 31-12-2025. Trước khi triển khai thi công, chủ đầu tư đã thành lập Hội đồng đánh giá di tích theo quy định, có các thành viên của chủ đầu tư, UBND phường Đông Quang, Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa; đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế; đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 17 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 13 tỉ đồng, số tiền còn lại là chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Với số tiền 13 tỉ đồng, chủ đầu tư triển khai các hạng mục như: Lắp dựng hệ thống ray vận chuyển vật tư vật liệu, bọc Hòn Vọng Phu để yên vị, khoan rút lõi (gồm 7 lỗ, trên đỉnh 4 lỗ, thân dưới 3 lỗ); lắp thép, bơm vữa SIKA...

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu- Ảnh 2.
Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu- Ảnh 3.

Công trình trông sáng hơn sau khi được triển khai gia cố (ảnh trước và sau khi gia cố). Ảnh: Tuấn Minh

Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công không có tác tác động cơ học vào Hòn Vọng Phu; quá trình bơm SIKA không có vữa chảy bám vào bề mặt Hòn Vọng Phu.

Về thông tin công trình sáng trắng hơn trước, chủ đầu tư cho biết cấu tạo của thân Hòn Vọng Phu là đá vôi màu "sáng trắng", trước thời điểm thi công, phần lớn bề mặt xung quanh Hòn Vọng Phu được bao phủ bởi lớp rêu, bụi theo thời gian có màu sẫm tối. Dưới chân tấm bia khắc chữ Hán Nôm trước đây người dân tự lập bàn thờ và sơn màu trắng sau bát hương bàn thờ.

Để bảo vệ bề mặt đá, Hòn Vọng Phu đã được bọc nilon trước khi phun Foam (ngăn Foam bám vào bề mặt đá), với thời gian khoảng 2 tháng. Sau khi lớp Foam, nilon được tháo ra lớp rêu, bụi theo thời gian trên bề mặt đá đã bị bị bong ra để lộ màu sáng trắng của đá tự nhiên.

Chủ đầu tư nói về số tiền 17 tỉ đồng gia cố Hòn Vọng Phu- Ảnh 4.

Theo chủ đầu tư, công trình chỉ triển khai khoan 7 lỗ để gia cố, tạo sự chắc chắn chứ không có tác động nào về bề mặt của di tích. Ảnh: Tuấn Minh

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu được chi 17 tỉ đồng để bảo tồn, gia cố chống đổ sập xong, công trình đã khoác lên mình một diện mạo mới trông trắng sáng hơn. Công trình sau đó gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Ngày 15-1, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có văn bản chỉ đạo giao Sở VH-TT-DL; Sở Xây dựng; Ban QLDA dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; UBND phường Đông Quang kiểm tra, xử lý thông tin báo chí, dư luận phản ánh liên quan đến di tích Hòn Vọng Phu.

Toàn cảnh danh thắng Hòn Vọng Phu

Văn bản chỉ đạo cho biết trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (núi Nhồi).

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo giao Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin, phản ánh của báo chí, dư luận xã hội; đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan báo chí, dư luận xã hội; bảo đảm thống nhất, chính xác, đúng quy định pháp luật.

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi; phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).

Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20 m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ VH-TT-DL công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.

PV

Người lao động

