Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

14-08-2025 - 07:33 AM | Doanh nghiệp

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

BSC cho rằng nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn NVL có nhiều yếutố  hỗ trợ, nhờ tiến triển pháp lý tích cực tại các dự án, KQKD tăng mạnh khi hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại Lakeview và dòng tiền được cải thiện từ bán tài sản và thu tiền theo tiến độ tại Aqua City.

Theo báo cáo mới đây của BSC Research về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL), BSC duy trì quan điểm tích cực về quá trình tái cấu trúc của NVL khi nhận thấy kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 vẫn phù hợp với kỳ vọng về việc cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp thông qua tháo gỡ pháp lý tại dự án AquaCity, NovaWorld Phan Thiết để được xây dựng và thu tiền theo tiến độ bán tài sản.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, trọng tâm trong nửa còn lại của năm của NVL sẽ tập trung xây dựng, bàn giao tiếp tục các sản phẩm đã bán tại AquaCity và tiếp tục chiến lược hợp tác với chủ đầu tư khác tại cấp độ dự án (NVL vẫn giữ quyền triển khai dự án 51% tỷ lệ biểu quyết) để tối ưu hóa nguồn lực.

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview- Ảnh 1.

BSC dự kiến năm 2025, NVL có thể bàn giao được 1.421 sản phẩm bao gồm 368 căn tại Trung tâm TP HCM, 601 căn tại Aqua City, 227 căn tại NovaWorld Phan Thiết và 225 căn tại NovaWorld Hồ Tràm.

BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview- Ảnh 2.

Nhiều dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở khóa pháp lý trong nửa cuối năm 2025.  Tại dự án Aqua City, Novaland kỳ vọng tiền sử dụng đất sẽ được phê duyệt vào quý 4/2025 và giấy phép bán hàng cho các sản phẩm chưa bán vào quý 1/2026.

Các dự án tại TP HCM như Victoria Village chờ giấy phép bán hàng các sản phẩm cao tầng, kỳ vọng quý 3/2025﻿. Dự án The Grand Manhattan chờ phê duyệt tiền sử dụng đất và GPBH vào nửa cuối năm. Dự án Park Avenue chờ kết luận về chủ trương đầu tư. Palm City chờ điều chỉnh QH 1/500 và GPBH trong 2 quý cuối năm, kỳ vọng mở bán quý 2/2026.

The Water Bay, Lakeview đã xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất, chờ xác định tiền sử dụng đất. Sunrise Riverside dự kiến hoàn tất bàn giao trong 2025.

NovaWorld Phan Thiết đang chờ quyết định đơn giá tiền sử dụng đất cho 381ha đất TMDV, kỳ vọng hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quý 4/2025.﻿

BSC kỳ vọng dự án Lakeview sẽ nhận được quyết định phê duyệt giá đất, qua đó NVL đủ điều kiện hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án này trong nửa cuối năm 2025.

BSC cho rằng nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn NVL có nhiều yếutố  hỗ trợ, nhờ tiến triển pháp lý tích cực tại các dự án, KQKD tăng mạnh khi hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại Lakeview và dòng tiền được cải thiện từ bán tài sản và thu tiền theo tiến độ tại Aqua City.

﻿Ngày 07/08/2025, NVL đã được đại hội đồng cổ đông thông qua 3 tờ trình về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ/thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi. BSC cho rằng các phương án trên được thông qua tạo cơ sở cho quá trình đàm phán của NVL với chủ nợ trong tương lai.

Tỷ lệ sở hữu của nhóm các chủ thể liên quan đến NovaGroup đang ở mức 38%, do đó, BSC kỳ vọng phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ diễn ra trước để đảm bảo quyền phủ quyết của nhóm NovaGroup trong khi 2 phương án còn lại sẽ phụ thuộc vào quá trình đàm phán của doanh nghiệp.

Mặc dù tồn tại rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu, tuy nhiên, BSC đánh giá tái cấu trúc nợ thành công là sự ưu tiên của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bamboo Airways cùng lúc có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Bamboo Airways cùng lúc có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới Nổi bật

Sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam: Xuất hiện 'ông trùm' Hàn Quốc quản lý 80 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty đứng sau nhóm nhạc BTS đình đám

Sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam: Xuất hiện 'ông trùm' Hàn Quốc quản lý 80 tỷ USD được hỗ trợ bởi công ty đứng sau nhóm nhạc BTS đình đám Nổi bật

Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

Chân dung Chủ tịch Nguyễn Trung Quân SN1989 gốc Nghệ An, người đứng sau những robot biết nhảy múa của VinMotion

00:04 , 14/08/2025
1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

1.000 công nhân Việt Nam thần tốc dựng mái vòm thép 24.000 tấn lớn nhất hành tinh trong 5 tháng: Doanh nghiệp nào đứng sau?

00:03 , 14/08/2025
Không cần lo bán bia, một doanh nghiệp Việt Nam nhận về 2.800 tỷ từ HEINEKEN chỉ trong 6T2025, báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Không cần lo bán bia, một doanh nghiệp Việt Nam nhận về 2.800 tỷ từ HEINEKEN chỉ trong 6T2025, báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

00:01 , 14/08/2025
Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt

Boeing mời Việt Nam sử dụng loại máy bay đặc biệt

21:40 , 13/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên