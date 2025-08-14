BSC dự đoán Novaland có thể hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án Lakeview

Theo báo cáo mới đây của BSC Research về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HOSE: NVL), BSC duy trì quan điểm tích cực về quá trình tái cấu trúc của NVL khi nhận thấy kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 vẫn phù hợp với kỳ vọng về việc cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp thông qua tháo gỡ pháp lý tại dự án AquaCity, NovaWorld Phan Thiết để được xây dựng và thu tiền theo tiến độ bán tài sản.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, trọng tâm trong nửa còn lại của năm của NVL sẽ tập trung xây dựng, bàn giao tiếp tục các sản phẩm đã bán tại AquaCity và tiếp tục chiến lược hợp tác với chủ đầu tư khác tại cấp độ dự án (NVL vẫn giữ quyền triển khai dự án 51% tỷ lệ biểu quyết) để tối ưu hóa nguồn lực.

BSC dự kiến năm 2025, NVL có thể bàn giao được 1.421 sản phẩm bao gồm 368 căn tại Trung tâm TP HCM, 601 căn tại Aqua City, 227 căn tại NovaWorld Phan Thiết và 225 căn tại NovaWorld Hồ Tràm.

Nhiều dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở khóa pháp lý trong nửa cuối năm 2025. Tại dự án Aqua City, Novaland kỳ vọng tiền sử dụng đất sẽ được phê duyệt vào quý 4/2025 và giấy phép bán hàng cho các sản phẩm chưa bán vào quý 1/2026.

Các dự án tại TP HCM như Victoria Village chờ giấy phép bán hàng các sản phẩm cao tầng, kỳ vọng quý 3/2025﻿. Dự án The Grand Manhattan chờ phê duyệt tiền sử dụng đất và GPBH vào nửa cuối năm. Dự án Park Avenue chờ kết luận về chủ trương đầu tư. Palm City chờ điều chỉnh QH 1/500 và GPBH trong 2 quý cuối năm, kỳ vọng mở bán quý 2/2026.

The Water Bay, Lakeview đã xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất, chờ xác định tiền sử dụng đất. Sunrise Riverside dự kiến hoàn tất bàn giao trong 2025.

NovaWorld Phan Thiết đang chờ quyết định đơn giá tiền sử dụng đất cho 381ha đất TMDV, kỳ vọng hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong quý 4/2025.﻿

BSC kỳ vọng dự án Lakeview sẽ nhận được quyết định phê duyệt giá đất, qua đó NVL đủ điều kiện hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại dự án này trong nửa cuối năm 2025.

BSC cho rằng nửa cuối năm 2025 sẽ là giai đoạn NVL có nhiều yếutố hỗ trợ, nhờ tiến triển pháp lý tích cực tại các dự án, KQKD tăng mạnh khi hoàn nhập 4.358 tỷ đồng dự phòng tại Lakeview và dòng tiền được cải thiện từ bán tài sản và thu tiền theo tiến độ tại Aqua City.

﻿Ngày 07/08/2025, NVL đã được đại hội đồng cổ đông thông qua 3 tờ trình về phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ/thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi. BSC cho rằng các phương án trên được thông qua tạo cơ sở cho quá trình đàm phán của NVL với chủ nợ trong tương lai.

Tỷ lệ sở hữu của nhóm các chủ thể liên quan đến NovaGroup đang ở mức 38%, do đó, BSC kỳ vọng phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ sẽ diễn ra trước để đảm bảo quyền phủ quyết của nhóm NovaGroup trong khi 2 phương án còn lại sẽ phụ thuộc vào quá trình đàm phán của doanh nghiệp.

Mặc dù tồn tại rủi ro pha loãng đối với cổ đông hiện hữu, tuy nhiên, BSC đánh giá tái cấu trúc nợ thành công là sự ưu tiên của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại.

