BSC và Edmond de Rothschild hợp tác triển khai thành lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Sau thỏa thuận, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục xin phép cơ quan chức năng tại Việt Nam để đưa công ty quản lý quỹ đi vào hoạt động.



Tháng 11/2023, BIDV và Edmond de Rothschild chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm cung cấp dịch vụ Private Banking với chất lượng và đẳng cấp quốc tế dành riêng cho khách hàng cao cấp tại Việt Nam. Đây là hợp tác chiến lược đầu tiên giữa định chế tài chính có lịch sử lâu đời, quy mô tổng tài sản lớn hàng đầu Việt Nam (BIDV) với định chế tài chính hàng đầu Châu Âu về quản lý gia sản cho các gia tộc lâu đời trong suốt lịch sử 250 năm (Edmond de Rothschild). Thông qua việc hợp tác, khách hàng BIDV Private Banking được tiếp cận các sản phẩm đầu tư chuyên biệt, hiệu quả, giải pháp tài chính thông minh và trải nghiệm hệ sinh thái độc đáo của Edmond de Rothschild đến từ Châu Âu.

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu hoàn thiện chuỗi sản phẩm, dịch vụ tài chính khép kín, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa BIDV và Edmond de Rothschild; BSC và Edmond de Rothschild đã ký kết thỏa thuận liên doanh góp vốn nhằm triển khai thành lập công ty quản lý quỹ tại Việt Nam.

Với kinh nghiệm từ Edmond de Rothschild kết hợp cùng sự am hiểu thị trường và khách hàng của BIDV, BSC; thỏa thuận hợp tác hướng đến việc phát triển các sản phẩm quỹ và dịch vụ tối ưu, phù hợp với nhà đầu tư tại Việt Nam. Công ty quản lý quỹ sau khi được thành lập sẽ cộng hưởng sức mạnh từ cả BIDV, Edmond de Rothschild, Hana Securities và BSC: (1) Tiềm lực tài chính vững mạnh cùng thị phần và mạng lưới khách hàng dẫn đầu của BIDV; (2) Chuyên môn và kinh nghiệm hơn 250 năm trong lĩnh vực quản lý tài sản của Edmond de Rothschild trên toàn cầu; (3) Thế mạnh về hệ thống công nghệ cùng kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý quỹ theo chuẩn mực quốc tế của Hana Securities; (4) Chuyên môn và sự thấu hiểu thị trường trong nước của BSC, một trong những công ty chứng khoán đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam.

Đại diện BSC và Edmond de Rothschild ký kết thỏa thuận liên doanh dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo BIDV, BSC và Edmond de Rothschild.

Ông Ngô Văn Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị BIDV, Chủ Tịch Hội đồng quản trị BSC, cho biết: "BSC đánh giá cao bề dày kinh nghiệm cùng với danh tiếng và vị thế của gia tộc Rothschild trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và quản lý tài sản. Chúng tôi kỳ vọng, với chuyên môn và kinh nghiệm của Edmond de Rothschild, và với sự hỗ trợ từ thị phần và mạng lưới kinh doanh hàng đầu của BIDV, công ty quản lý quỹ khi được thành lập sẽ là nơi hội tụ tinh hoa để phát triển các giải pháp đầu tư hiệu quả, tối ưu cho khách hàng".

Ông Christophe Caspar - Giám đốc Điều hành toàn cầu mảng quản lý tài sản Edmond de Rothschild, nhận định: "Chúng tôi đánh giá rất cao về thỏa thuận liên doanh thành lập công ty quản lý quỹ; đây là cột mốc quan trọng tiếp theo sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Edmond de Rothschild và BIDV vào tháng 11 năm ngoái. Chúng tôi tin rằng, với hơn 250 năm kinh nghiệm của tập đoàn Edmond de Rothschild trong lĩnh vực đầu tư và quản lý tài sản, kết hợp cùng BIDV sẽ mang đến những giải pháp đầu tư đẳng cấp thế giới cho khách hàng Việt Nam".

Sự đồng hành của Edmond de Rothschild sẽ giúp BSC có thêm đòn bẩy phục vụ khách hàng thông qua việc cung cấp đa dạng các giải pháp tài chính, đầu tư. Đây cũng là cơ hội giúp BSC mở rộng cơ sở khách hàng, tiếp cận các thị trường tiềm năng và phát triển cơ hội hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài. Về phía BIDV, đây cũng là bước quan trọng để phát triển hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp tài chính hoàn chỉnh cho các khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng cao cấp.

Về BIDV

Được thành lập từ năm 1957, BIDV là một trong những định chế tài chính lâu đời nhất Việt Nam, nhận được sự tin yêu đồng hành của hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp, gần 18 triệu khách hàng cá nhân và hơn 2.300 khách hàng định chế tài chính.

BIDV là một trong những đơn vị tiên phong đón đầu xu thế cung cấp dịch vụ Private Banking. Theo đó, BIDV tập trung kiện toàn mô hình, mở rộng mạng lưới, triển khai danh mục sản phẩm dịch vụ chuyên biệt, đầy đủ, khác biệt với thị trường dành cho khách hàng cao cấp. Với mục tiêu thiết lập chuẩn mực mới với dịch vụ Private Banking, BIDV đã tập trung triển khai các giải pháp đầu tư, quản lý tài sản toàn diện với sự góp sức của đội ngũ giám đốc quản lý tài sản ưu tú…

Với những bước đi chiến lược, toàn diện và chuẩn mực tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế; năm 2024, BIDV vinh dự là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất lần thứ 9 do tạp chí The Asian Banker bình chọn.

Về BSC

BSC thành lập ngày 26/11/1999, là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Các hoạt động kinh doanh chính của BSC gồm: dịch vụ môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư, tự doanh, dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB). Sau thương vụ chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược Hana Securities (Hàn Quốc), BSC đã trở thành 1 trong 12 công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất trên thị trường.

Trong năm tài chính 2023, BSC ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá với lợi nhuận trước thuế đạt 509 tỷ đồng, gấp 3,4 lần năm 2022; đồng thời nhận nhiều giải thưởng danh giá và uy tín như: Giải thưởng Nhà môi giới chứng khoán tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Global Banking and Finance Review trao tặng; Xếp hạng số 01 trong danh sách Nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2023 do Bộ Tài chính Việt Nam công bố…

Về Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild thành lập vào năm 1953, là định chế tài chính quản lý hơn 195 tỷ USD tính đến cuối tháng 12 năm 2023, 2.600 nhân viên và 29 địa điểm trên toàn thế giới. Các lĩnh vực Edmond de Rothschild tập trung kinh doanh gồm: quản lý tài sản, ngân hàng tư nhân, tài chính doanh nghiệp, bất động sản và dịch vụ quỹ... phục vụ nhóm khách hàng quốc tế gồm các gia tộc, doanh nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Với đặc trưng thế mạnh của mình, Edmond de Rothschild có phương thức quản trị kiên định và sự độc lập cần thiết trên cơ sở thực lực tài chính để đề xuất các chiến lược táo bạo và những khoản đầu tư dài hạn.