BST bút tôn vinh nghệ thuật vượt thời gian: Chế tác từ vàng 750 Au, mang cả cảnh đồng ô liu lên thân bút

Câu chuyện về nền văn minh nhân loại sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những nghệ sĩ và lăng kính nghệ thuật sắc sảo của họ về thế giới, được tinh tế thể hiện qua những kiệt tác bất hủ. Cùng chia sẻ chung niềm khao khát được vươn tới sự hoàn mỹ trong nghệ thuật chế tác thủ công, Montblanc vinh danh những bậc nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu qua bộ sưu tập Montblanc Masters of Art, tri ân tới sự đóng góp của những nhà sáng tạo vĩ đại đã định hình hành trình sáng tạo suốt hàng thế kỷ.

Tiếp nối các bộ sưu tập Masters of Art tri ân tới hai họa sĩ Vincent Van Gogh và Gustav Klimt, Montblanc giờ đây hướng tâm điểm đến Pierre-Auguste Renoir, nổi tiếng với nét vẽ mang tính cách mạng và sự cống hiến không ngừng để nắm bắt vẻ đẹp thoáng qua của ánh sáng và chuyển động, góp phần định hình bối cảnh nghệ thuật của thế kỷ 19. Montblanc Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir tái hiện phong cách tiên phong và sự sáng tạo xuất sắc của nghệ sĩ người Pháp, một trong những nhân vật hàng đầu của trường phái Ấn tượng. Bộ sưu tập được thiết kế theo tỷ lệ vàng, đảm bảo sự hài hòa hoàn hảo giữa hình thức và tỷ lệ.

Là một trong những người tiên phong nổi bật của chủ nghĩa hiện đại, nghệ sĩ Pierre-Auguste Renoir (25/2/1841 – 3/12/1919) với những bức tranh ngập tràn ánh nắng đã giúp định hình cả một phong trào: Chủ nghĩa Ấn tượng. Sự tự do trong tư duy nghệ thuật đã dẫn lối cho kỹ thuật của ông vượt lên trên mọi cấu trúc cứng nhắc, phá vỡ những quy tắc truyền thống đã tồn tại suốt nhiều thế kỷ. Nhẹ nhàng mà lắng đọng, Renoir thổi hồn sức sống lên tấm vải canvas, mang đến một vẻ đẹp thanh thoát không trọng lượng, hiếm hoi chưa từng có trong tiền lệ. Kỹ thuật vẽ impasto với những nét cọ ngắn và đặc biệt là khi ông miêu tả ánh sáng và ánh nắng, đã mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ. Trong khi nhiều họa sĩ Ấn tượng tập trung vào phong cảnh và cảnh vật đô thị, Renoir lại đặc biệt chú trọng đến con người, khắc họa vẻ ấm áp, sự đẹp đẽ và tính thân mật trong những bức chân dung và cảnh sinh hoạt xã hội của mình.

Phiên bản giới hạn Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir 4810

Bộ sưu tập Masters of Art – Dành Tặng Pierre-Auguste Renoir, Phiên Bản Giới Hạn 4810 là lời tôn vinh đến tài năng xuất chúng của nghệ sĩ vẽ tranh Pierre-Auguste Renoir, khéo léo thể hiện góc nhìn thiết kế phản ánh niềm đam mê của ông với màu sắc, ánh sáng và thiên nhiên. Dáng hình của cây bút trong BST gợi nhớ đến những chiếc bút chì truyền thống mà các nghệ sĩ thời bấy giờ thường sử dụng. Được chế tác từ gỗ ô liu, phần nắp và thân bút tái hiện khu vườn ô liu tại khu điền trang Les Collettes của ông, nằm ở miền Nam nước Pháp. Những nét vẽ được phác họa với màu sắc thủ công, từ gam màu xanh lá, xanh dương, vàng, hồng nhạt và xám, phản chiếu sắc thái tươi sáng trong những kiệt tác bất hủ của Renoir.

Nắp bút được điểm xuyết với biểu tượng Montblanc, chế tác từ nhựa cao cấp màu xanh đậm sang trọng, gợi nhớ đến lời tuyên bố nổi tiếng của Renoir: "Vào một buổi sáng nọ, một người trong chúng tôi thiếu màu đen, và đã dùng màu xanh thay thế: đó cũng là khoảnh khắc chủ nghĩa Ấn tượng ra đời." Kẹp bút mạ vàng, được thiết kế mô phỏng hai chiếc cọ vẽ với kích thước khác nhau, biểu trưng cho sự chuyển mình của Renoir từ những nét vẽ tỉ mỉ đến những đường nét biểu cảm, phóng khoáng và tự do hơn. Khắc trên vòng nắp bút là con số 1874, năm diễn ra triển lãm Ấn tượng đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của một phong trào đã thay đổi cả thế giới nghệ thuật.

Chế tác từ vàng 750 Au nguyên chất, ngòi bút được tô điểm tinh xảo với họa tiết quạt xếp, một dấu ấn đặc trưng trong những bức chân dung phụ nữ của Renoir. Thể hiện rõ nét cho tay nghề thủ công điêu luyện, phần nón bút được trang bị đầu bút silverpoint làm từ bạc Ag 925, như một lời tôn vinh đến kỹ năng hội họa phi thường của Renoir để mỗi đầu bút đều có thể sử dụng cho những nét vẽ silverpoint thực thụ, và nó sẽ xuất hiện trên mỗi phiên bản trong bộ sưu tập.

Phiên bản giới hạn Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir 888

Lấy cảm hứng từ những năm tháng bồi dưỡng tay nghề làm gốm của họa sĩ Renoir, bộ sưu tập Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir 888 bao phủ trong lớp sơn mài trắng trong suốt đầy thanh lịch, gợi nhớ đến những sản phẩm gốm tinh xảo mà ông từng trang trí. Trên phần nắp bút là họa tiết sơn mài khung vàng, khéo léo tái hiện mẫu hoa được vẽ bởi Renoir, trong khi nắp và thân bút mang dấu ấn đặc trưng của phong cách Louis XVI, gợi lên vẻ đẹp của các thợ bạc Pháp thế kỷ 19. Vòng nắp bút mạ platinum khắc số 1854 - cột mốc Renoir bắt đầu học nghề thành họa sĩ gốm.

Thiết kế đầu bút silverpoint (chì bạc) chế tác từ bạc 925 tạo nên sự tương phản tinh tế với phần nón bút làm từ vàng 750 nguyên chất và kim loại mạ platinum. Ngòi bút vàng Au 750 điểm tô với họa tiết quạt độc đáo và được mạ rhodium một phần, trong khi biểu tượng Montblanc trên đỉnh nắp bút được chế tác từ ngọc trai và bao quanh bởi các sắc xanh thanh thoát, tôn lên vẻ hoàn mỹ và quý phái của cây bút.

Phiên bản giới hạn Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir 161

Thiết kế Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir phiên bản 16 tôn vinh thời kỳ "Période Nacrée" (giai đoạn ngọc trai) của Renoir, khi bảng màu của ông trở nên nhẹ nhàng và tinh tế hơn trong các tông màu trắng và hồng. Họa tiết khảm xà cừ ngọc trai trên thân bút phản chiếu ánh sáng lấp lánh đặc trưng trong các bức tranh của Renoir, như trong tác phẩm "Woman with a Hat”. Trong khi đó, nắp bút bạc Ag 925 được khắc một hình chạm nổi tinh xảo, tái hiện lại tác phẩm này, mang đến sự kết nối hoàn hảo giữa thiết kế bút và nghệ thuật của Renoir.

Vòng nắp bút được khắc nổi cột mốc năm 1888, đánh dấu sự khai mở của giai đoạn "ngọc trai" trong sự nghiệp của Renoir. Ngòi bút được trang trí với ký tự Hy Lạp phi (Φ), biểu tượng của tỉ lệ vàng, cùng với những bó hoa thanh thoát - dấu ấn đặc trưng trong các tác phẩm của Renoir. Ký tự Hy Lạp (= 1.61803...) cũng là con số 161, đại diện cho số lượng phiên bản giới hạn của bộ sưu tập. Chế tác từ ngọc trai, biểu tượng Montblanc được gắn trên viên đá quý chalcedony vân xanh tím lấp lánh, tôn lên vẻ đẹp sang trọng và tinh tế của cây bút.

Phiên bản giới hạn Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir 92

Nguồn cảm hứng của thiết kế bút Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir Phiên Bản 92 bắt nguồn từ một trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của Renoir trong thời kỳ Ấn tượng “Luncheon of the Boating Party” (1880-1881). Nắp bút làm từ vàng Au 750 nguyên chất mang họa tiết thắt bện, gợi nhớ đến những chiếc mũ rơm đặc trưng của các nhân vật trong tranh thường đội. Thiết kế mái hiên vươn mình trong gió, nơi bữa ăn diễn ra, được tái hiện qua những lớp sơn mài tinh xảo trên thân bút vàng nguyên khối. Phần nón bút được chế tác từ vàng Au 750, với đầu bút vàng Au 999 nguyên chất, để người dùng linh hoạt phác họa nên những nét bút tự do.

Biểu tượng Montblanc được chế tác từ ngọc trai và tinh tế đặt trong viên đá quý Kalahari Jasper nâu nhạt, phản chiếu lại cảnh sắc ấm áp tràn ngập trong ánh sáng. Ngòi bút khắc họa chân dung tự họa của Renoir từ năm 1899. Phiên bản giới hạn sở hữu 92 chiếc là một sự tri ân đối với năm 1892 - khi nhà giao dịch nghệ thuật Paul Durand-Ruel thành công bán bức tranh ”Two young girl at the piano” cho Musée du Luxembourg, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi các tác phẩm Ấn tượng lần đầu được trưng bày tại một bảo tàng quốc gia.

Phiên bản giới hạn Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir 8

Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir phiên Bản 8 tôn vinh kiệt tác “The Great Bathers” của Renoir và giai đoạn “Ingresque” từ năm 1883 đến 1887, khi phong cách của ông chuyển hướng trở nên chuẩn mực hơn. Renoir tin rằng chủ nghĩa Ấn tượng là giai đoạn tạm thời, và ông đã sáng tác những tác phẩm mát mẻ, chính xác hơn, nhấn mạnh cấu trúc rõ ràng. Vòng nắp bút khắc năm 1883, cũng là cột mốc khai sinh bước chuyển mình trong phong cách của Renoir và giai đoạn “Ingresque” đặc biệt này.

Lớp sơn mài thủ công trên nắp và thân bút vàng Au 750 tái hiện lại những gam màu trong tác phẩm “The Great Bathers”, với phần trung tâm trên thân bút là hình ảnh đặc trưng của cô gái đang tắm ở phía trước, khung cảnh tinh tế tựa như bức họa khảm từ vàng Au 750 kỹ thuật Bulino: toàn bộ hình khắc được hình thành từ hàng nghìn chấm và đường khắc nhỏ. Đặc biệt, độ dày và chiều sâu của những cấu trúc khắc này đã tạo nên hiệu ứng độc đáo phân chia mảng sáng và bóng tối. Và hoàn thiện tổng thể bức tranh này là lớp vàng Au 750 nguyên chất được khắc thủ công phức tạp, tôn lên nét đẹp của một khung tranh cổ điển. Là lời khẳng định tham vọng nghệ thuật và không khí trong tác phẩm “The Great Bathers” của Renoir, các chi tiết trang trí của nắp bút được điểm xuyết bằng những vòng kim cương cắt giác hoàn mỹ.

Nắp bút được hoàn thiện bằng một viên kim cương Montblanc lấp lánh, chi tiết viền ngoài được khắc lại trong hoa văn guilloche của chiếc nhẫn vàng Au 750 nguyên chất. Một vòng kim cương cắt giác xung quanh phần nón bút vàng Au 750, trong khi một viên kim cương cắt giác nâng tầm ngòi bút vàng Au 750 nguyên chất, khắc họa chân dung tự họa của Renoir từ năm 1899.

Nâng tầm trải nghiệm viết với thiết kế sổ tay, với chi tiết phần bìa được tái hiện lại từ bức tranh “Paysage” của Renoir từ năm 1916, cùng phần mực tím đậm bên trong lọ thủy tinh mang tên thương hiệu Montblanc. Cách thức sử dụng màu xanh ultramarine của nghệ sĩ còn là nguồn cảm hứng dẫn lối để Montblanc sáng tạo nên một đôi cufflinks bằng thép, trang trí bằng đá sodalite và ngọc trai.

Từ những chất liệu được tuyển chọn tỉ mỉ đến tay nghề chế tác tinh xảo đưa di sản của Renoir đến với cuộc sống, bộ sưu tập Masters of Art vinh danh Pierre-Auguste Renoir của Montblanc là đại tiệc lễ hội tôn vinh nghệ thuật vượt thời gian. Mỗi thiết kế bút viết là một lời mời gọi đắm mình vào thế giới của người nghệ sĩ tiên phong, một minh chứng vững bền cho tinh thần của chủ nghĩa Ấn tượng.