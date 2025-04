BST mới của NTK người Việt từng thăng giai Her World Young Achiever Award: Vừa nhìn đã muốn đi biển ngay

NTK Katy Nguyễn tốt nghiệp cử nhân ngành Đông Phương học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Nam Khai (Trung Quốc). Trước khi đến với thời trang, cô đã làm quản lý thương hiệu và truyền thông cho nhiều công ty đa quốc gia, vận hành công ty truyền thông của riêng mình.

Để theo đuổi đam mê thời trang, Katy Nguyễn tiếp tục theo học Học viện Thời trang London tại Hà Nội. Với tư duy thẩm mỹ cao cùng những kiến thức nghệ thuật, văn hoá, lịch sử sâu rộng, Katy Nguyễn đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi với một cá tính và con đường thời trang độc đáo của riêng mình.

Cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng Happer’s Bazzar, Đẹp Magazine, L’officel, Her World... Năm 2018, cô thắng giải Her World Young Achiever Award hạng mục "Nhà thiết kế của năm" do bạn đọc bình chọn.

Từ lúc còn là một cô bé, NTK Katy Nguyễn đã luôn say mê và choáng ngợp mỗi lần được thưởng thức những thước phim hay bức ảnh về thế giới đại dương. “Cảm giác ấy nhân lên gấp bội khi tôi lặn biển và trực tiếp ngắm nhìn các loài sinh vật biển cùng thảm thực vật kỳ diệu dưới làn nước trong vắt. Thế giới đó với tôi là những kỳ quan thiên nhiên vừa có vẻ đẹp rực rỡ đầy mê hoặc, vừa có nét kỳ bí được tạo nên bởi vô vàn các loài sinh vật. Và những chuyến đi lặn biển đã giúp tôi có cảm hứng để sáng tạo nên bộ sưu tập mới cho thương hiệu của mình”, chị chia sẻ.

Chào đón mùa hè 2025, thương hiệu XITA của NTK Katy Nguyễn tung ra bộ sưu tập mới có chủ đề ‘Seas The Day’ với 42 thiết kế resort swear cao cấp. Không còn sắc màu rực rỡ của những bữa tiệc trên bãi biển sôi động hay khu rừng nhiệt đới náo nhiệt, ở bộ sưu tập này, XITA đưa giới mộ điệu bước vào chuyến du ngoạn dưới đáy đại dương, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trong làn nước mát lành.

Bộ sưu tập được đặt tên ‘Seas The Day’ như một cách chơi chữ từ phương châm sống “Seize the day” (Carpe Diem) - cụm từ Latin có ý nghĩa: hãy sống với ngày hôm nay, nắm bắt khoảnh khắc, tận hưởng phút giây mà ta đang có, đừng bao giờ hoãn lại hạnh phúc của hiện tại. XITA mong muốn, phái đẹp hãy cùng tận hưởng mùa hè rực rỡ, niềm vui bất tận với biển cả, các kỳ nghỉ trong những thiết kế từ thương hiệu.

42 looks trong bộ sưu tập Hè 2025 của XITA gồm các mẫu váy, áo, short, bikini vẫn theo phong cách đặc trưng cùng những đường cut-out phóng khoáng để tôn lên hình thể của người mặc. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rõ trong vòng một năm trở lại đây, đội ngũ sáng tạo của XITA đã tiết chế bớt sự sexy, bốc lửa trên trang phục, thay vào đó là những phom dáng, chi tiết thể hiện sự bay bổng, lãng mạn. Ở collection mới, điều này được thể hiện đậm nét qua các thiết kế áo trễ vai mềm mại, váy maxi cổ yếm…

Bảng màu của ‘Seas The Day’ khá đa dạng với các gam xanh aqua, xanh biển, trắng, vàng bơ (butter yellow)... Trên nền sắc màu ấy, thế giới đại dương hiện lên một cách yên bình với họa tiết vỏ trai, vỏ sò, san hô, đá… trên trang phục hoặc qua các chi tiết như dây lưng, nút thắt, khoen đinh... Các họa tiết được in hoặc thêu, móc crochet, đan macrame thủ công, thể hiện sự tinh tế của đội ngũ sáng tạo.

Ở bộ sưu tập Hè 2025 này, XITA khẳng định hướng đi lâu dài, bền vững khi tiếp tục sử dụng các chất liệu tự nhiên như linen, cotton, linen mix tencel, ramie, chiffon, polyamide tái chế… Đây đều là những chất liệu thân thiện với môi trường, có độ nhẹ, thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cho người mặc.

Theo NTK Katy Nguyễn, từ bộ sưu tập ‘Island Life’ (Hè 2024), XITA đã đưa keyword ‘Thở’ vào phong cách thiết kế, ‘Thở’ từ chất liệu đến phom dáng. Chị mong muốn, mỗi trang phục không chỉ để khách hàng mặc một lần duy nhất khi đi nghỉ dưỡng, mà có thể ứng dụng, biến hóa vào nhiều hoàn cảnh khác nhau như dạo phố, picnic...

“Tôi mong khách hàng mặc đồ XITA luôn cảm thấy xinh đẹp, thoải mái, không bị gò bó để tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút trong cuộc sống của họ”, chị nói.

Ra mắt vào năm 2013, XITA là thương hiệu quen thuộc tại các tuần lễ thời trang uy tín tại Việt Nam và đồng hành cùng nhiều sân chơi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Trái đất… Thương hiệu cũng được nhiều ngôi sao hạng A, hoa hậu và những người có sức ảnh hưởng yêu thích.

Ngoài Việt Nam, năm 2023, thương hiệu cũng đã có mặt tại Dubai, lượng khách hàng đặt đồ đến từ các nước Trung Đông tăng lên đáng kể. NTK Katy cho biết, để phù hợp với vóc dáng và tỷ lệ cơ thể của khách Âu Mỹ, Trung Đông, đội ngũ thiết kế đã thay đổi size chart, phom dáng, chi tiết trên nhiều mẫu trang phục. So với khách châu Á - thường ưa chuộng các thiết kế kín đáo, thanh lịch, người nước ngoài lại thích thiết kế gợi cảm hơn.