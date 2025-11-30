BTV từng dẫn Thời sự: Tốt nghiệp ngành ngoại giao ở Nga, 'mỹ nhân đời đầu' VTV

Gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh BTV Thu Uyên khi dẫn cầu truyền hình trực tiếp đầu tiên của VTV một lần nữa thu hút sự chú ý, không chỉ bởi phong thái tự tin mà còn nhan sắc rạng rỡ của cô. Nhiều khán giả và cư dân mạng dành lời khen, nhận xét cô vừa xinh đẹp vừa mặn mà, để lại ấn tượng khó quên.

BTV Thu Uyên trong chương trình cầu truyền hình đầu tiên.

Trong chương trình Ký ức VTV, nhà báo Thu Uyên từng chia sẻ về những kỷ niệm ban đầu đầy thử thách khi thực hiện cầu truyền hình tại Hồ Gươm. Thời điểm đó, công nghệ truyền hình trực tiếp còn khá mới mẻ, việc đảm bảo chất lượng âm thanh và hình ảnh giữa hai đầu cầu là áp lực không nhỏ. Dù thời tiết khắc nghiệt, cả ê-kíp vẫn nỗ lực tập duyệt và tập trung tối đa khi chương trình chính thức diễn ra.

Nói về hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp lúc đó, nhà báo, MC Thu Uyên chia sẻ: “ Lên hình lúc ấy tôi không nghĩ tới chuyện xinh đâu, chỉ tập trung vào dẫn thôi. Các bạn trẻ ở Đài Truyền hình Việt Nam lúc ấy rất giỏi, nhất là nhóm làm bản tin tiếng Pháp”. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp của nhà báo Thu Uyên khi còn công tác tại VTV.

Nhà báo Thu Uyên trong chương trình "Ký ức VTV".

Nhà báo Thu Uyên sinh năm 1963 trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Bố và mẹ của nữ nhà báo đều là những giảng viên, nhà khoa học uy tín, có nhiều đóng góp cho Đại học Bách Khoa (Hà Nội).

Cô tốt nghiệp chuyên ngành ngoại giao tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow ở Nga. Năm 1987, cô trở về Việt Nam, đảm nhận dạy thêm tiếng Pháp và tiếng Nga ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Hai năm sau, Thu Uyên bén duyên với công việc truyền hình, bắt đầu công tác tại VTV.

Năm 1989, nhà báo Thu Uyên được nhận vào dịch phim tại Trung tâm Phim truyện của Đài Truyền hình Việt Nam Thời điểm đó, Trung tâm chủ yếu nhập phim nước ngoài về rồi dịch ra tiếng Việt để phát sóng.

Đến năm 1990, cô chuyển sang công tác tại phòng Thời sự Quốc tế. Cô gắn bó với phòng Thời sự Quốc tế, bắt đầu bằng việc biên tập các bản tin, rồi đến làm các chương trình chuyên đề như Câu chuyện quốc tế, đưa tin các sự kiện lớn và tham gia các đoàn công tác nước ngoài trong khuôn khổ các hoạt động của các nguyên thủ.

BTV Thu Uyên gây ấn tượng với hình ảnh giản dị nhưng rất thu hút khi dẫn chương trình Thời sự.

Nhà báo Thu Uyên từng chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi vào Đài đúng thời điểm chương trình Thời sự bắt đầu chuyển mình, dần thay đổi sang hướng phóng sự thực tế, gần gũi hơn với người xem. Khi còn dẫn chương trình Thời sự tại VTV, nhà báo Thu Uyên gây ấn tượng với khán giả nhờ đôi mắt to tròn và mái tóc xõa ngang vai, hình ảnh giản dị nhưng rất thu hút.

Nhà báo Thu Uyên cũng có một thời gian sang Mỹ làm luận văn Thạc sĩ về báo chí và truyền thông đại chúng. Chị được đánh giá là thực tập sinh quốc tế xuất sắc với tấm bằng loại ưu. Trở về Việt Nam, nhà báo Thu Uyên nhận được nhiều lời mời về các tờ báo và tiếp tục công việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Suốt hơn 30 năm làm nghề, Thu Uyên luôn nhận được sự yêu mến, tin tưởng và cảm phục từ khán giả. Giọng nói ấm áp cùng phong cách dẫn nhẹ nhàng, sâu sắc trên sóng của chị tạo dấu ấn sâu sắc, đồng thời lấy đi không ít nước mắt người xem qua các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, trong đó có chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

"Như chưa hề có cuộc chia ly" là chương trình để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Như chưa hề có cuộc chia ly là hoạt động thiện nguyện, tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân. Tập 1 chương trình lên sóng ngày 1/12/2007 trên VTV. Năm 2019, chương trình phát sóng trên VTV9. Đầu tháng 6/2020, Như chưa hề có cuộc chia ly tạm dừng phát sóng truyền hình.

Đến năm 2025, Như chưa hề có cuộc chia ly trở lại phát sóng trên VTV1 lúc 20h10, và phát đều đặn vào thứ bảy đầu tháng. Tính đến thời điểm này, chương trình đã giúp đoàn tụ hơn 3.000 gia đình, lan tỏa thông điệp về sự gắn kết, tình yêu thương và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Mặc dù có sự nghiệp rực rỡ nhưng BTV Thu Uyên lại rất kín tiếng trong đời tư. Nhiều người chỉ biết đến cô với tư cách một BTV giản dị và trầm tĩnh trên truyền hình. Cô giản dị đến mức chỉ đi một đôi giày yêu thích đến gần chục năm.

Những hình ảnh đời thường giản dị của BTV Thu Uyên.

Bận rộn là vậy nhưng cô luôn dành thời gian cho gia đình, nấu nướng, chăm sóc vườn cây và thỉnh thoảng đi du lịch cùng người thân. Cuộc sống yên bình, giản dị của BTV, nhà báo Thu Uyên khiến nhiều người ngưỡng mộ.