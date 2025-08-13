Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bạn có nhận ra nữ diễn viên này?

Gần đây, một bức ảnh của bé gái có gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng bỗng được chia sẻ thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người nhận ra nụ cười đặc trưng của diễn viên Bảo Thanh - một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt bộ phim gây sốt.

Bức ảnh 1 bé gái cười tít mắt gây sốt: Hiện là thượng úy, diễn viên đình đám, dạy con cực hay- Ảnh 1.

Bảo Thanh sinh năm 1990, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô tham gia phim ảnh từ khi 8 tuổi với phim "Vào Nam ra Bắc". Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều bộ phim giờ vàng như "Sống chung với mẹ chồng", "Về nhà đi con", "Người phán xử"... 

Bức ảnh 1 bé gái cười tít mắt gây sốt: Hiện là thượng úy, diễn viên đình đám, dạy con cực hay- Ảnh 2.

Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng kết hôn khá sớm, cô làm mẹ lần đầu ở tuổi 21. Đến năm 2020, nữ diễn viên thông báo chuẩn bị đón "thiên thần nhỏ" thứ 2, khi đó, con trai đầu lòng được 10 tuổi. Năm 2021, cô hạ sinh thành công con gái, đặt tên thân mật là Nu.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường, tham gia những sự kiện giải trí, sự kiện của nhãn hàng... và không còn góp mặt trong các dự án phim ảnh. Tuy nhiên, Bảo Thanh vẫn tham gia sân khấu kịch. Được biết, hiện Bảo Thanh đã trở thành một thượng úy công an sau khi đầu quân về Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Hiện tại, Bảo Thanh có cuộc sống viên mãn, sung túc bên chồng và hai con.

Bức ảnh 1 bé gái cười tít mắt gây sốt: Hiện là thượng úy, diễn viên đình đám, dạy con cực hay- Ảnh 3.

Ưu tiên dành thời gian cho con, không ép con theo nghề

Bảo Thanh rất chỉn chu và kĩ lưỡng trong việc chăm sóc các con của mình. Dù bận rộn nhưng cả nữ diễn viên và ông xã đều cố gắng dành thời gian để dạy học, chơi đùa, nấu ăn... cho các bé.

Bảo Thanh lo lắng việc gia đình có thêm em nhỏ sẽ làm con lớn bị tủi thân nên nữ diễn viên cố gắng không để xảy ra tình trạng chăm em bé mà không quan tâm đến con lớn. "Một ngày mẹ phải chia thời gian ra cho 2 anh em. Em bé xíu thì cả nhà cùng chăm sóc là đúng rồi, nhưng kể cả với anh lớn thì mẹ cũng chưa để anh phải tủi thân lúc nào. Khó phết không phải chuyện đùa, 24 tiếng là không đủ", Bảo Thanh tâm sự.

Bà mẹ 2 con cũng thừa nhận rằng việc chia đều thời gian và cố làm sao để bé Bin không bị tủi thân là chuyện không hề đơn giản, cần sự tinh tế và tâm lý của cả bố mẹ. Bảo Thanh cũng chú trọng rèn giũa tính tự lập cho con từ bé.

Thời điểm Bin bắt đầu vào cấp 1, Bảo Thanh không quên dạy con những việc nhà đơn giản. Để khiến con hứng thú làm việc nhà hơn, đồng thời hạn chế việc xem tivi và sử dụng đồ công nghệ quá nhiều, Bảo Thanh ra quy định: "Rửa bát quét nhà lau nhà được 20 nghìn. Sau đó trả bố 20 nghìn để được xem tivi 20 phút".

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh cũng từng chia sẻ khoảnh khắc đời thường của con gái út và khéo léo bày tỏ quan điểm nuôi con. Nữ diễn viên vô cùng thích thú khoe ảnh ái nữ vẽ tranh được dán trước cửa tủ lạnh. Cô cho biết: "Mở mắt ra là đòi vẽ vẽ, sau lớn lên chắc không làm diễn viên đâu".

Ngay lập tức một nghệ sĩ nhân dân đã để lại câu hỏi: "Con làm hoạ sĩ không hơn làm diễn viên hả u?". Đáp lại lời nam nghệ sĩ, Bảo Thanh nói cô không hề áp đặt lên các con về nghề nghiệp sau này: "Làm gì cũng được miễn là con vui. Bố nhỉ?".

Quan điểm nuôi dạy con hiện đại của nữ diễn viên nhận nhiều lời khen.

Gần 3 triệu người xem Lê Dương Bảo Lâm dạy con, hóa ra "danh hài" cũng có lúc cực nghiêm thế này

Theo Hiểu Đan

Đời sống & pháp luật

