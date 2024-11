Bức ảnh chụp 2 mẹ con bỗng gây choáng váng: Mẹ là tượng đài nhan sắc nổi tiếng cả nước, con trai hưởng trọn gen trội

Con của những nghệ sĩ nổi tiếng vẫn luôn được công chúng quan tâm, nhận về nhiều sự kỳ vọng sẽ tiếp bước phụ huynh. Song không phải ai cũng chọn theo con đường nghệ thuật hoặc vẫn theo nghệ thuật nhưng lại chọn một lối riêng, không ỷ lại vào danh tiếng của bố mẹ.

Minh Quân (Trần Minh Quân, sinh năm 1999) - con trai diễn viên Khánh Huyền chính là kiểu thứ 2. Anh chàng hiện đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và rất hiếm khi chia sẻ về người mẹ nổi tiếng. Đây cũng là lý do mà mới đây, khi Minh Quân đăng ảnh mẹ cùng lời chúc mừng sinh nhật thú vị lên Threads, nhiều người không khỏi bất ngờ. Anh chàng chia sẻ:

- Con đang ở độ tuổi được sai mẹ nhỉ?

- Ừ, nhưng hết tuổi này con vẫn sẽ sai tiếp thôi.

Hôm nay mẹ thêm 1 tuổi đúng!

Loạt ảnh cùng với mẹ do Minh Quân đăng tải

Ngay lập tức bài đăng viral, nhận về gần 250k lượt xem và 11k lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn. Kèm theo đó, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa về cả hai mẹ con.

Có người khẳng định cô Khánh Huyền mãi trẻ đẹp như thời đóng Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, giống Dương Tử Quỳnh và đến giờ vẫn là tượng đài nhan sắc trong lòng mình. Có người lại khen Minh Quân được thừa hưởng gen đẹp từ mẹ, có nét lãng tử như “chàng thơ” Timothy Chalamet. Một số ý kiến từ cư dân mạng:

- Cô Khánh Huyền đúng kiểu tượng đài nhan sắc. F1 của cô nhìn có nét và cái vibe làm tui nhớ đến Timothy Chalamet nhé.

- Mẹ của Đình Phong trong Chàng Trai Năm Ấy. Cô Huyền mãi đẹp, giọng nói thì ngọt ngào, hát cũng rất hay. Xưa đến Tết thích xem phim Người Thổi Tù Và Hàng Tổng lắm.

- Xin gửi lời đến mẹ bạn là tôi thấy cô đẹp quá đi. Mong cô xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn.

- Uầy! Tui biết anh này nhưng không biết ảnh có mẹ làm diễn viên. Anh này đẹp trai mà đánh đàn hay nha.

- Mẹ ông giống Dương Tử Quỳnh quá. Chúc mừng sinh nhật bác gái ạ.

- Ôi cô đẹp quá. Ảnh 2 nhìn rất tự nhiên, sảng khoái, giản dị nhưng mà vẫn rất có khí chất.

- Mê cô này từ bé. Định nghĩa của “mặt trái xoan” đối với mình.

- Cô đã cực phẩm và con cô cũng vậy.

- Tượng đài nhan sắc phim Việt, cô Khánh Huyền mãi đẹp, mê cô và phim của cô lắm. Thi thoảng vẫn xem lại Người Thổi Tù Và Hàng Tổng của cô và chú Quốc Tuấn đó ạ.

Nếu như diễn viên Khánh Huyền đã quá nổi tiếng và quen thuộc với khán giả truyền hình thì Minh Quân cũng đang được đánh giá là cái tên tiềm năng trong làng nhạc Việt.

Minh Quân có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Tuy nhiên anh chàng được gia đình cho đi du học từ khi còn học cấp 2 nên hiếm khi xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. Trên mạng xã hội, Gen Z này cũng chỉ đăng tải khoảnh khắc chơi nhạc, không nhắc nhiều đến mẹ nên ít ai biết xuất thân con nhà nòi.

Minh Quân cùng mẹ và em gái

Hiện tại, Minh Quân đã về Việt Nam và là một nhạc công. Anh chàng cùng với Touliver và một nữ nghệ sĩ trẻ lập nên ban nhạc Nomovodka kết hợp cùng với Binz trong bản hit Hit Me Up và EP Đan Xinh In Love.

Bên cạnh Touliver hay Binz, Minh Quân còn kết hợp với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Mới nhất, anh chàng chơi guitar trong phần trình diễn ca khúc Hừng Đông của Hồ Ngọc Hà tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, anh chàng cũng kết hợp với Soobin Hoàng Sơn, Mỹ Anh,...

Ban nhạc Nomovodka

Minh Quân (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng với Binz và mọi người trình diễn tại Hoa Xuân Ca

Minh Quân và Soobin Hoàng Sơn

Không chỉ cùng nhau làm việc, Minh Quân và Mỹ Anh còn khá thân thiết ngoài đời

Ngoài đời, Minh Quân gây ấn tượng với mái tóc xoăn dài lãng tử và gu ăn mặc bụi bặm, phóng khoáng. Anh chàng cũng được nhận xét là có nhiều nét giống người mẹ nổi tiếng như ánh mắt và khuôn miệng.

Anh chàng cực cháy khi trình diễn

Vẻ ngoài và vóc dáng chẳng kém gì mẫu ảnh

