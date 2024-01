Bức ảnh gây tranh cãi: Trường cho trẻ nghỉ vì lạnh, phụ huynh bất chấp giá rét đưa con đi chụp ảnh băng tuyết

Mới đây, một cư dân mạng đã có bài đăng khiến các bậc phụ huynh tranh cãi nảy lửa. "Nhà trường thì lạnh quá, cho các con ở nhà cho ấm. Thế mà nhiều bậc phụ huynh bất chấp thời tiết, kéo theo các con lên "sống ảo", chẳng biết có được kỷ niệm đẹp không hay về lại ốm ra đây", cư dân mạng này viết, kèm theo đó là những bức ảnh trẻ nhỏ chụp ảnh dưới băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Dưới bài viết là rất nhiều bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng chia làm 2 phe, phe ủng hộ và phe phản đối. Phe ủng hộ cho rằng trời quá lạnh, đến người lớn còn run lẩy bẩy chân tay, huống gì trẻ nhỏ. "Nhìn mấy em bé mặt mũi đỏ ửng, tóc bị thổi bay mà xót quá. Lạnh thế khéo về các con ốm sốt mất"; "Trẻ con đi xong về ốm đó. Người lớn đi thì được đừng làm tội trẻ con chứ"; "Sở Giáo dục và trường thì lo cho sức khoẻ các cháu, bố mẹ thì vô tư lôi các cháu lên núi băng";... là một số bình luận của cư dân mạng.

Bài đăng gây tranh cãi

Tuy nhiên phe phản đối bài viết cũng rất đông đảo. Nhiều bậc cha mẹ để lại bình luận như sau: "Khổ thật, trẻ con đâu phải cứ giữ ở trong nhà mới là khoẻ, là tốt; tuỳ sức khoẻ mỗi đứa mỗi khác chứ"; "Nhiều em bé rất khoẻ nhé. Nếu con khoẻ mạnh, thích đi và mặc đủ ấm thì mình nghĩ chẳng sao cả. Bố mẹ nào cũng thương con mình hết, thiết nghĩ nhiều người không nên bao đồng mắng mỏ, quản chuyện người khác. Vả lại nhìn trong ảnh, em bé trông rất vui vẻ, thích thú đấy chứ"; "Con người ta, sức khoẻ như nào người ta tự biết, tự lo được. Sao lại nhìn một vài bức ảnh mà đi chửi mắng, chê trách người khác như thế được nhỉ?";....

Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang mỗi người mỗi ý và tranh luận gay gắt dưới bài viết này.

Được biết, những ngày qua, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường mạnh, rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/1, không khí lạnh tăng cường mạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Khu vực Hà Tĩnh có nơi trời rét đậm, rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Khu vực Hà Tĩnh rét đậm, rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.

Vì thời tiết giá rét nên các trường học ở nhiều địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khoẻ. Tại Hà Nội, theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ. Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 7 độ C, học sinh THCS được nghỉ học.

Phụ huynh có thể chủ động xem dự báo thời tiết và cho học sinh nghỉ học đúng quy định. Tuy nhiên, để phụ huynh yên tâm thì các trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo qua hệ thống sổ liên lạc điện tử để tránh trường hợp phụ huynh vì không chắc chắn được nghỉ vẫn cho học sinh đến trường. Những trường hợp học sinh vẫn đến trường vào ngày rét đậm, trường học tổ chức đón, giữ ấm cho học sinh và hướng dẫn các em ôn tập nhẹ nhàng, không dạy kiến thức mới. Các trường có kế hoạch dạy bù cho học sinh khi thời tiết ấm trở lại.

Trong sáng 24/11, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học, học trực tuyến. Bên cạnh đó, các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường.