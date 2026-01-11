Bức ảnh trị giá 41 chỉ vàng của cặp vợ chồng 31 tuổi

Mua vàng đều đặn và giữ được vàng đã là điều đáng nể, không phải ai cũng làm được. Nhưng sự khéo léo trong chi tiêu, đầu tư của cặp vợ chồng này không chỉ dừng lại ở việc mua vàng, giữ vàng. Thứ khiến không ít người cảm thán, trầm trồ chính là cách họ nỗ lực tiết kiệm để đảm bảo mục tiêu mua vàng.

2 năm mua vàng, đến giờ vợ chồng này có trong tay 41,5 chỉ vàng

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết cả 2 vợ chồng đều 31 tuổi, và đều là dân văn phòng, ngoài ra cũng không buôn bán kinh doanh hay có nguồn thu nào khác ngoài lương. Nếu tính cả tiền thưởng thì trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của 2 người rơi vào khoảng 700 triệu.

“Vợ chồng em sống chung với bố mẹ nên không mất tiền thuê nhà, ông bà cũng hỗ trợ không bắt đưa tiền hàng tháng, nhưng mỗi tháng em vẫn lo tiền đi chợ, khoảng 4-5 triệu vì bọn em chỉ ăn tối ở nhà, ông bà cũng ăn ít. Bé nhà em 3 tuổi, học mẫu giáo khoảng 3 triệu/tháng. Nỗ lực duy nhất của bọn em là mua vàng, ngoài ra cũng không ăn tiêu gì nhiều. Năm 2023 mua ô tô đến 2024 trả hết nợ, mới bắt đầu mua vàng. Năm tới vợ chồng em tính bán vàng để lấy tiền mua đất, rồi tích góp thêm để xây nhà” - Cô viết.

Trong phần bình luận, đa số đều cảm thán với mức thu nhập của gia đình. Tính ra trung bình 1 tháng, 2 vợ chồng kiếm khoảng 58 triệu - Một con số chắc chắn không thể gọi là thấp. Thu nhập ổn, chi tiêu tiết kiệm, mỗi tháng mua trung bình 1-2 chỉ vàng, giờ hòm hòm được hơn 4 cây vàng, tính chuyện mua đất xây nhà là hợp lý, không chê vào đâu được.

“Mua vàng đều thế này là tốt rồi. Nhà mình cũng mua vàng 5 năm, năm ngoái mới bán vàng mua đất, mà mua để đó thôi, coi như có tài sản chứ nhà thì cũng có rồi” - Một người chia sẻ.

“Thu nhập 1 năm 700 triệu mà còn được ông bà hỗ trợ thì đúng là tốt quá, 2 vợ chồng nỗ lực. Nếu tính mua đất thì nhớ kiểm tra kỹ quy hoạch mom ạ. Hoặc cứ tiếp tục mua vàng, bao giờ gom đủ vàng với tiền tiết kiệm để mua đất xong xây nhà luôn thì tốt”, một người khuyên.

“31 tuổi mà thế này là quá tốt rồi, mình cũng tầm đó mà lương 3 cọc 3 đồng, còn đang nợ do kinh doanh bị lỗ. Nhiều khi nghĩ cũng chán ghê nhưng vẫn phải tự động viên bản thân là cố gắng chứ cứ chán nản cũng không giải quyết vấn đề gì. Năm rồi mua được đúng 2 chỉ vàng, cũng đặt mục tiêu năm mới mua đều, mỗi tháng 1-2 phân vàng mà không biết có làm được không đây” - Một người trải lòng.

Lưu ý khi mua vàng tích sản

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mua vàng tích sản là chỉ dùng phần tiền nhàn rỗi, tức là khoản tiền không ảnh hưởng đến chi tiêu sinh hoạt, quỹ dự phòng hay các mục tiêu ngắn hạn khác.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng không tạo ra dòng tiền đều đặn, nên nếu dùng tiền cần thiết để mua vàng, người mua rất dễ rơi vào thế bị động khi có việc gấp. Lúc đó, thay vì “tích sản”, vàng lại trở thành áp lực vì buộc phải bán ra trong thời điểm không mong muốn. Mua vàng bằng tiền nhàn rỗi giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn, không phải thấp thỏm theo dõi giá từng ngày, từng tuần. Khi không chịu áp lực tài chính, người mua có thể kiên nhẫn nắm giữ vàng đủ lâu để nó phát huy vai trò bảo toàn giá trị.

2. Không “tất tay” vào vàng

Việc “tất tay” vào vàng thường xuất phát từ tâm lý sợ lỡ cơ hội hoặc tin rằng vàng luôn an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, giá vàng vẫn có chu kỳ tăng - giảm và có những giai đoạn đi ngang. Nếu dồn toàn bộ tiền vào vàng, người mua sẽ đánh mất tính linh hoạt tài chính, đồng thời bỏ lỡ cơ hội phân bổ sang các kênh khác như tiết kiệm, đầu tư, hoặc xây dựng nguồn thu thụ động.

Phân bổ hợp lý giúp giảm rủi ro: nếu vàng không tăng như kỳ vọng, các phần tài sản khác vẫn có thể bù đắp.

3. Mua đều trong khả năng thay vì dồn một khoản tiền lớn mua 1 lần

Thay vì gom một khoản tiền lớn rồi mua vàng một lần, việc mua đều đặn theo khả năng tài chính sẽ giúp giảm rủi ro về giá và bớt áp lực tâm lý. Không ai có thể đoán chính xác đâu là đỉnh hay đáy của giá vàng, nên mua dàn trải theo thời gian giúp “trung bình giá”, tránh cảm giác tiếc nuối nếu mua xong thì giá giảm.

Cách mua này cũng phù hợp với người có thu nhập đều hàng tháng, biến việc tích sản thành thói quen thay vì một quyết định căng thẳng. Quan trọng hơn, mua đều buộc người mua phải kỷ luật, chỉ dùng phần tiền cho phép, thay vì dốc hết tiền chỉ vì cảm xúc nhất thời. Về lâu dài, sự đều đặn và kỷ luật thường mang lại kết quả bền vững hơn những quyết định lớn nhưng thiếu kiểm soát.