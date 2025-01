'Bức tranh' KCN năm 2024: Bắc Giang dẫn đầu, người Thái 'ẵm' 2 dự án

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 7/2024, cả nước đã có 431 khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) được thành lập với tổng diện tích khoảng 132.300 ha, tạo ra quỹ đất công nghiệp gần 90.000 ha, trong đó có 301 KCN đã đi vào hoạt động. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến sẽ có 558 KCN với tổng diện tích đất sử dụng 205.800 ha.

Thống kê của ANTT cho thấy trong năm 2024, cả nước có khoảng 32 dự án đầu tư khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong số đó, tỉnh Bắc Giang được chấp thuận nhiều nhất với 6 KCN, Đồng Nai có 3 KCN, còn lại các tỉnh thành khác. Trong đó cũng có 2 dự án về tay nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp nào "trúng" nhiều dự án nhất

Nếu xét về nhà đầu tư, đáng chú ý, có 3 KCN với tổng vốn đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng được chấp thuận cho nhóm doanh nghiệp trong hệ sinh thái Western Pacific của bà Phạm Thị Bích Huệ.

Cụ thể, Công ty CP Cảng quốc tế Hà Nam là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn VI với diện tích 250 ha, vốn đầu tư hơn 2.975 tỷ đồng. Tháng 7/2024, Công ty CP Đầu tư Western Pacific được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1, tỉnh Bắc Giang với quy mô 119,83 ha, vốn đầu tư 1.543 tỷ đồng. Cũng trong tháng 7/2024, Công ty CP Hạ tầng Hà Nam được phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn V giai đoạn 1, quy mô 237 ha.

Một doanh nghiệp khác cũng được chấp thuận đầu tư 3 KCN là Tổng Công ty Viglacera (mã: VGC) gồm KCN Trấn Yên (giai đoạn 1) diện tích 254,6ha tại tỉnh Yên Bái, tổng vốn đầu tư 2.184 tỷ đồng; KCN Dốc Đá Trắng tại Khánh Hòa diện tích 288ha do CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ (công ty con của VGC sở hữu 60%) là nhà đầu tư, 1.807 tỷ đồng.

Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan Khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Cuối cùng là KCN Sông Công II (giai đoạn 2) diện tích 296,2ha tại Thái Nguyên do CTCP Viglacera Thái Nguyên (công ty con của VGC sở hữu 51%) là nhà đầu tư với tổng vốn 3.985 tỷ đồng.

2 dự án "về tay" người Thái

Đáng chú ý, có 2 dự án trong năm nay đều "về tay" một nhà đầu tư Thái Lan. Cụ thể, hồi tháng 11/2024, KCN WHA Smart Technology - Thanh Hóa 178,5ha, được chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài đến từ Thái Lan gồm liên danh WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd; Công ty TNHH WHA Industrial Management Services Việt Nam và CTCP WHAUP Nghệ An.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng; trong đó vốn góp của nhà đầu tư 216 tỷ đồng, tương đương 9 triệu USD.

Để thực hiện dự án, 3 nhà đầu tư đã thành lập pháp nhân mới vào hôm 12/12/2024 là CTCP WHA Industrial Zone Thanh Hóa, trụ sở tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Doanh nghiệp đăng ký chỉ duy nhất một ngành nghề là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và cung cấp các dịch vụ liên quan khác. Vốn điều lệ 216 tỷ đồng (tương đương 9 triệu USD).

Trong đó, WHA Industrial Development 2 (SG) góp 99,92%, WHAUP Nghệ An và WHA Industrial Management Services Việt Nam mỗi bên 0,04%. Công ty do bà Jarpeeporn Jarukornsakul (quốc tịch Thái Lan) làm Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Bích Liên làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Cả hai người cũng nắm chức vụ tương tự tại WHA Industrial Management Services Việt Nam.

Đến ngày 31/12/2024, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (thuộc KCN Nam cấm D), tỉnh Nghệ An. Nhà đầu tư dự án là CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An.

Quy mô diện tích dự án 183,4ha; địa điểm thực hiện tại xã Nghi Hưng, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 216 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp của WHA tại Việt Nam. Ảnh: WHA Vietnam

CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An thành lập từ năm 2017, tên gọi ban đầu là CTCP WHA Hemaraj Cienco4 Nghệ An. Vốn điều lệ ban đầu 384,5 tỷ đồng; các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 – CTCP góp 19,7%, WHA Hemaraj Land Development (SG) Pte.Ltd (trụ sở tại Singapore) góp 80%, ông Nguyễn Anh Dũng 0,3%. Công ty do ông Nguyen Huu Duc (quốc tịch Úc) làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sau đó, doanh nghiệp lần lượt đổi tên thành CTCP WHA Hemaraj Nghệ An vào đầu năm 2018, ông Somyos Anantaprayoon (Thái Lan) làm Chủ tịch HĐQT; thành CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An vào giữa năm 2018, khi này bà Jareeporn Jarukornsakul làm Chủ tịch HĐQT cho đến nay. Tháng 01/2020, Công ty đổi Tổng Giám đốc sang bà Nguyễn Thị Bích Liên.

WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd. (tiền thân là Hemaraj Land And Development Public Company Limited) là một trong những thành viên của Tập đoàn WHA - nhà phát triển lĩnh vực logistics và các giải pháp tiện ích công nghiệp tại Thái Lan. WHA Industrial Development có tiền thân là Hemaraj Land And Development Public Company Limited, nay là công ty con trực thuộc Tập đoàn WHA.

Tỉnh nào có thêm nhiều KCN nhất?

Dưới đây là thống kê các KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư tại một số tỉnh thành trong năm 2024.

Tại tỉnh Bắc Giang có 6 KCN được chấp thuận trong năm nay. Cụ thể, KCN Hòa Yên diện tích 256,7 ha, nhà đầu tư là CTCP Fecon Hòa Yên, tổng vốn đầu tư 3.745 tỷ đồng.

KCN Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm (giai đoạn 1) có diện tích 105,5 ha, nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hightech, tổng vốn đầu tư 1.256 tỷ đồng

KCN Yên Lư (phần mở rộng) giai đoạn 1 diện tích 119,8ha, nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Western Pacific, tổng vốn đầu tư 1.543 tỷ đồng

KCN Việt Hàn mở rộng diện tích 147,3ha, nhà đầu tư Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long, quy mô đầu tư 1.237 tỷ đồng. KCN Phúc Sơn diện tích 123,9 ha, nhà đầu tư là CTCP Lê Delta, tổng vốn đầu tư 1.836 tỷ đồng.

Cuối cùng là KCN Xuân Cẩm - Hương Lâm giai đoạn 1 diện tích 102,85ha, thực hiện tại các xã Xuân Cẩm, Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa. Nhà đầu tư dự án là CTCP Đầu tư hạ tầng S-Dragon. Tổng vốn đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 235 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phê duyệt, đến năm 2030, Bắc Giang phấn đấu đầu tư hoàn thành 29 KCN đi vào hoạt động với tổng diện tích khoảng 7.000ha, trong đó có 12 KCN đô thị - dịch vụ; quy hoạch 63 cụm công nghiệp diện tích khoảng 3.006ha.

Còn tại Đồng Nai có KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm qua. Ngày 27/12/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Phước Bình 2.

Dự án có quy mô 287,3ha, địa điểm thực hiện tại xã Phước Bình và Tân Hiệp, huyện Long Thành. Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhơn Trạch 6A. Đây là KCN thứ 3 được chấp thuận trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh này.

Nhơn Trạch 6A được thành lập ngày 25/08/2014, trụ sở chính tại KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư của KCN Nhơn Trạch 6 tại Đồng Nai với tổng diện tích hơn 314ha.

Cập nhật tháng 3/2024, công ty mới tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng đến 2.850 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1987). Được biết, ông Đạt đang giữ nhiều vị trí tại các tổ chức khác như là Chủ tịch HĐQT CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã: PAP, sàn UPCoM), Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UP(mã: TID, sàn UPCoM), Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa – Phương Đông và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phước Bình.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước Bình 2 tại xã Phước Bình và Tân Hiệp, huyện Long Thành là KCN thứ 3 của tỉnh Đồng Nai được chấp thuận trong năm 2024.

Trước đó vào tháng 9 và 11, Đồng Nai cũng được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư lần lượt 2 KCN gồm KCN Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và KCN Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1) đều có diện tích mỗi KCN 1.000ha.

Theo kế hoạch phê duyệt, đến năm 2030, Đồng Nai phấn đấu đầu tư hoàn thành 48 KCN đi vào hoạt động (đứng thứ 2 sau tỉnh Long An 51 KCN) với tổng diện tích 18,443ha, phù hợp với diện tích được phân bổ theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất.