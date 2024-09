Bùng nổ hương vị từ hai loại xúc xích độc đáo của TH true FOOD

Làm mới thực đơn với 2 loại xúc xích có hương vị độc đáo



Trong vòng 1 năm kể từ khi ra mắt, TH true FOOD - bộ sản phẩm bếp Việt - Người nội trợ tử tế không ngừng đổi mới để mang lại những sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, an toàn và ngon miệng cho người tiêu dùng Việt. Mới đây, thương hiệu tiếp tục tạo ấn tượng tốt khi tung ra thị trường hai loại xúc xích mới: xúc xích cocktail và xúc xích bơ tỏi.

Bên cạnh dòng xúc xích xông khói, xúc xích cocktail và xúc xích bơ tỏi TH true FOOD chinh phục người dùng trước hết nhờ hương vị và màu sắc đặc trưng được tạo nên từ quá trình trình xông khói bằng gỗ tự nhiên nhập khẩu.

Xúc xích cocktail với hàm lượng thịt hơn 68% cung cấp protein, năng lượng và mang lại vị ngon ngọt tự nhiên. Kỹ thuật chế biến đặc biệt khiến sản phẩm có kết cấu giòn dai đặc trưng dù không sử dụng hàn the hay chất bảo quản. Xúc xích cocktail có kích thước vừa miệng, thơm ngon dễ ăn, rất dễ được trẻ em yêu thích.

Không chỉ thơm ngon, hấp dẫn, xúc xích cocktail và xúc xích bơ tỏi còn cực kỳ tiện lợi trong chế biến. Chỉ cần vài phút hấp, nướng hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu là bạn đã có thể tận hưởng những chiếc xúc xích nóng hổi, thơm phức. Hơn thế, xúc xích TH true FOOD còn làm "topping" hấp dẫn cho các món bánh mì, pizza, mỳ Ý, salad…

Vừa xuất hiện trên thị trường, xúc xích cocktail và xúc xích bơ tỏi của TH true FOOD đã dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong giỏ hàng của người nội trợ. Thanh Hằng (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Xúc xích TH true FOOD là lựa chọn hàng đầu của nhà mình vì có hương vị thơm ngon, chất lượng đảm bảo, được làm từ nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, với 3 loại xúc xích TH true FOOD, mình có thêm nhiều lựa chọn để làm phong phú thực đơn cho bữa ăn gia đình hay những dịp tụ tập bạn bè".

Các sản phẩm đa dạng trong bộ sản phẩm Xúc xích TH true FOOD có thể làm phong phú bữa tiệc của bạn

Xúc xích không chỉ thơm ngon, mà còn lành sạch

Xúc xích TH true FOOD được đánh giá cao về hương vị, giá trị dinh dưỡng và độ lành sạch, đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng. Sản phẩm không chỉ hướng đến những tín đồ của hương vị truyền thống mà còn chinh phục cả những người luôn tìm kiếm sự mới mẻ và sáng tạo trong ẩm thực.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, sản phẩm mới mang giá trị cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm nhà TH, với những cam kết đáng chú ý như Vì sức khỏe cộng đồng, Hoàn toàn từ thiên nhiên và Tươi - ngon - bổ dưỡng. Theo đó, Xúc xích TH true FOOD làm từ nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo sạch và tươi ngon, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng những yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe nhất.

Nơi sản xuất các sản phẩm TH true FOOD là Nhà máy Chế biến thực phẩm sạch TH đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000, một trong những nhà máy chế biến thực phẩm lớn nhất ở miền Bắc, sở hữu 12 dây chuyền công nghệ hiện đại được cung cấp bởi các công ty hàng đầu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Công nghệ hiện đại góp phần giúp sản phẩm xúc xích TH giữ được tối đa hương vị, độ tươi ngon và dinh dưỡng tự nhiên, đạt độ giòn dai hấp dẫn đặc trưng dù không sử dụng hàn the và không chất bảo quản. Kết hợp với công thức mới lạ, sản phẩm đem tới cho người thưởng thức những trải nghiệm ẩm thực tinh tế và an toàn cho sức khỏe.

Các sản phẩm mới cùng với kim chi, bánh gạo, sủi cảo, chân giò xông khói trong bộ thực phẩm chế biến TH true FOOD bếp Việt - Người nội trợ tử tế thể hiện cam kết của Tập đoàn TH trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình, hỗ trợ các bà nội trợ chăm sóc sức khỏe gia đình.

Chương trình khuyến mại "Tiệc ngon bùng nổ, nhân đôi niềm vui cùng" cùng 22.222 quà tặng từ TH true FOOD diễn ra từ ngày 22/6/2024 đến hết ngày 15/10/2024, được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Mỗi gói sản phẩm TH true FOOD gồm sủi cảo, bánh gạo, kim chi, xúc xích, thịt xông khói bạn mua trong thời gian này mang lại cơ hội nhận quà với 22.222 thẻ cào chứa mã trúng thưởng. Chỉ cần cào và quét mã QR trên thẻ, bạn sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của những phần quà hấp dẫn:

22 giải Nhất: máy tính Macbook Air 13 inch 8GB/256GB

55 giải Nhì: nồi chiên không dầu kết hợp hấp Magic Eco S12 dung tích 12L,

2.255 giải Ba: vé xem phim CGV 2D

19.890 giải Khuyến khích: thẻ cào điện thoại mệnh giá 10.000 VND/thẻ.

Sản phẩm được công bố bởi:

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Ứng dụng Công nghệ cao TH

Hotline 1800 54 54 18 - bấm phím 4

Website: https://promotion.thtruefood.com.vn/