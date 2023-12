'Bước chân không nghỉ' - hành trình kết nối bền bỉ của Viettel Money

Để đánh dấu một hành trình đầy ý nghĩa, Viettel Money mới đây đã ra mắt MV "Bước chân không nghỉ", mang đến câu chuyện của những người trẻ đi đến khắp mọi miền tổ quốc nhằm kết nối Việt Nam liền một dải trên hành trình chuyển đổi số.



"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé"

TVC mới là lời khẳng định chắc chắn định vị "Hệ sinh thái tài chính số toàn dân" của Viettel Money thông qua lời hứa "kiến tạo cuộc sống mới" của thương hiệu. Không ngại khó khăn, gian khó, bất kể ngày nắng hay đêm mưa, con người Viettel Money vẫn đang bền bỉ, nỗ lực mang công nghệ, mạng dịch vụ số tới mọi nơi với mong muốn nâng cao, phát triển đời sống của người Việt trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam. Một cuộc sống hiện đại, thịnh vượng và đủ đầy mở ra nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt tại những vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu vùng xa hay người lao động phổ thông.

Mượn hình ảnh bước chân đi khắp muôn phương, MV "Bước chân không nghỉ" vẽ lên câu chuyện của cả một thế hệ trẻ Việt Nam, sải bước chân kiên cường qua những miền quê hương ngát xanh. "Dậy mà đi, để chân bước trên triền đê xanh ngát xanh. Dậy mà đi, để năm tháng tuổi trẻ được vô tư vẫy vùng. Dậy mà đi, dù xa cách bao miền nắng gió lướt qua, bước chân vẽ đường, trái tim kiên cường, xa mấy cũng thường…"

Hình ảnh những người trẻ đi muôn nơi tượng trưng cho khát vọng của Viettel Money, không ngại vất vả gian khó, ở đâu người dân cần có là Viettel Money sẵn sàng đồng hành. Lời bài hát đầy hào hùng, ý nghĩa, lan tỏa một tinh thần nối liền Việt Nam để "chẳng còn ai cách xa".

Những câu chuyện cuộc sống được gửi gắm một cách tự nhiên trong TVC mới của Viettel với giai điệu và ca từ đầy xúc cảm, khẳng định ước mơ và bày tỏ trăn trở của Viettel trên hành trình nâng tầm chất lượng cuộc sống của mỗi người dân Việt Nam. Hiện lên trong MV là biết bao gương mặt người Việt Nam, từ ngoại ô đến thành thị, từ hải đảo đến miền cao.

Chia sẻ về TVC mới của Viettel Money, đại diện thương hiệu Viettel Money chia sẻ, "Thông qua MV mới, chúng tôi muốn đưa câu chuyện chuyển đổi số tới với khán giả theo cách gần gũi, cảm xúc, để mỗi người xem hiểu rằng, chuyển đổi số không phải câu chuyện quá xa xôi, vĩ mô mà hoàn toàn là những điều bình dị trong cuộc sống, gắn liền với người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì."

Khác biệt chỉ có thể được tạo ra khi cách biệt được rút ngắn

Để một đất nước phát triển, khoảng cách thành thị nông thôn, chênh lệch cuộc sống cần được rút ngắn. Trong thời đại 4.0, mục tiêu đó chỉ có thể được hiện thực hoá khi người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể tiếp cận với dịch vụ số, tài chính số một cách nhanh chóng thuận tiện. Chuyển đổi số đã và đang đi vào đời sống thực tế khi những câu chuyện về một người bán hàng rong biết sử dụng QR code thanh toán không tiền mặt, hay chuyện về các cô chú nông dân có thể giao dịch hàng hóa ngay trên ứng dụng di động của mình không còn lại chuyện xa lạ, trên sách vở, và càng chân thực hơn khi nhận thức về tài chính số không còn là khái niệm cao siêu với người dân Việt Nam dù trên những rẻo cao vùng núi hay ngư dân bám biển.

Không những vậy, bài hát mới của Viettel Money còn gợi lên niềm tự hào về quê hương đất nước với những con người mang nét đẹp của dân tộc: Luôn cần cù, chăm chỉ, nỗ lực và lạc quan trong cuộc sống. Xuyên suốt 4 phút của TVC mới là vẻ đẹp Việt Nam hiện lên từ Bắc tới Nam, từ chợ nổi sông nước miền Tây đến những ruộng bậc thang ngút ngàn. Trên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp ấy, con người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn nở một nụ cười thật tươi, luôn có Viettel Money đồng hành để hỗ trợ sinh hoạt và phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Tiện lợi, dễ dàng, an toàn và nhanh chóng; Viettel Money đang rút ngắn những khoảng cách vô hình lẫn hữu hình, để giá trị sống được nâng tầm ngay trong tầm tay. Cách đây vài chục năm, khi điện thoại vẫn còn là tài sản xa xỉ đối với người dân thành phố, Viettel đã đi tiên phong trong các hoạt động viễn thông, đảm bảo thông suốt liên lạc giữa thành thị và nông thôn. Sự ra đời "hệ sinh thái tài chính số toàn dân" nối dài cam kết phụng sự cộng đồng của người dân trong thế kỷ mới. Hình ảnh Viettel Money tại những miền quê trên khắp cả nước đã trở thành một biểu tượng cho sự phát triển của công nghệ hiện đại. MV "Bước chân không nghỉ" chính là biểu tượng mới trong thời đại số, đánh dấu những nỗ lực của Viettel trên chặng đường dài sắp tới.

Với nhịp điệu hào hùng nhưng không phô trương, MV đã truyền cảm hứng và tôn vinh về hình ảnh người Việt Nam với những nét cá tính nổi bật: cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhưng pha lẫn với nét cá tính hiện đại: quyết liệt, sáng tạo, táo bạo được khắc họa rõ nét. Một hình ảnh pha trộn giữa nét truyền thống và hiện đại để thấy đc sự chuyển mình của thời đại số của đất nước

Xem thêm MV tại đây.