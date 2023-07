Bước đi 'không ngờ' của Warren Buffett: Chi hàng tỷ USD vào lĩnh vực hầu như ai cũng né tránh, lãi lớn nhưng chưa chốt lời vì 1 lý do

Khoản tiền hàng tỷ USD của Warren Buffett khi đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ngay từ thời kỳ đầu của đại dịch đã mang lại lợi nhuận đáng kể, khi ngành này lãi kỷ lục vào năm 2022. Tuy nhiên, thay vì chốt lãi khủng trong năm nay, vị tỷ phú lại muốn nhiều hơn thế.

Berkshire Hathaway đang tận dụng đà sụt giảm của giá hàng hoá trong năm nay để đầu tư thêm vào một số doanh nghiệp dầu khí - vốn là lĩnh vực yêu thích của Buffett. Động thái này cho thấy nhà đầu tư nổi tiếng vẫn nhìn thấy cơ hội trong một lĩnh vực đã không được ưa chuộng từ lâu, do sự biến động và ảnh hưởng đến khí hậu.

Đầu tháng này, Berkshire đã chi 3,3 tỷ USD để tăng cổ phần trong - Cove Point LNG, một nhà xuất khẩu LNG ở Maryland. Năm nay, tập đoàn cũng tăng tỷ lệ nắm giữ ở Occidental Petroleum Corp. lên 15% và mua thêm cổ phiếu của 5 công ty thuơng mại Nhật Bản. Trong khi đó, công ty năng lượng của Berkshire đang nỗ lực vận động hành lang cho một dự luật, cho phép Texas chi ít nhất 10 tỷ USD cho các nhà máy điện sử dụng khí đốt tự nhiên để hỗ trợ mạng lưới điện của họ.

Nhìn chung, đây là nước đi đầu tư thường thấy của Buffett và “cánh tay phải” Charlie Munger. Những vấn đề về ESG của ngành này, cùng lợi nhuận yếu kém kéo dài trước đại dịch và rủi ro nhu cầu sụt giảm với nhiên liệu hoá thạch đã khiến nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực này nản lòng.

Năng lượng là lĩnh vực có P/E thấp nhất trong S&P 500, theo Bloomberg. Tuy nhiên, dòng tiền mặt/cổ phiếu mà ngành này tạo ra lại là lớn nhất.

Cole Smead, CEO của Smead Capital Management, công ty đang quản lý 5,4 tỷ USD, bao gồm cả cổ phiếu của Berkshire và Occidental, cho biết: “Nhà đầu tư đang bỏ lỡ một mảng mà Buffett và Munger đang chú ý. Lợi nhuận trên vốn của lĩnh vực than, dầu và khí đốt không cao so với các ngành khác. Và về khía cạnh ESG, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của ngành này rẻ hơn so với những ngành khác.”

Tuy nhiên, việc đặt cược vào nhiên liệu hoá thạch của Buffett không phải lúc nào chỉ là “mua vào”. Dù Berkshire vẫn là cổ đông lớn thứ 3 của Chevron, nhưng họ đã cắt giảm khoảng 21% cổ phần trong quý I. Occidental, Cove Point LNG và 5 tập đoàn thương mại Nhật Bản với các loại tài sản độc đáo sẽ đóng vai trò chính trong việc cung cấp năng lượng cho thế giới, dù quá trình chuyển đổi diễn ra theo hướng nào.

Ngay cả những khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu khí nghe tưởng đơn giản của Berkshire cũng có sự khôn khéo. Buffett đã đầu tư 10 tỷ USD để giúp Occidental giành chiến thắng trước Chevron khi đấu thầu để thâu tóm Andarko Petroleum vào năm 2019. Oxy hiện sở hữu một khu vực có diện tích rộng bằng Jamaica trong mỏ dầu đá phiến lớn nhất thế giới và có chi phí cũng thấp nhất thế giới.

Tại cuộc họp ĐHCĐ vào năm nay, Buffett đã nhấn mạnh đá phiến khác với các nguồn dầu thô thông thường ở Nga và Trung Đông như thế nào. Các giếng đá phiến, chiếm phần lớn sản lượng của Mỹ, có thể được sử dụng nhanh chóng và tuổi thọ ngắn, giúp các nhà khai thác linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu và giá dầu.

Cove Point LNG là một ví dụ khác về khoản đặt cược năng lượng đầy tinh ý của vị huyền thoại đầu tư. Công ty này mua khí đốt từ khu khai thác đá phiến Marcellus gần đó, làm lạnh thành chất lỏng sau đó vận chuyển đi khắp thế giới.

Cove Point cũng có thể nhập khẩu khí đốt, điều mà các nhà máy ở vùng Vịnh không thể làm. Trong khi đó, nhu cầu LNG trên toàn cầu đã tăng đáng kể vào những năm gần đây, khi châu Âu muốn thay thế nguồn cung của Nga, châu Á sử dụng để tạo ra nhiều năng lượng hơn cho các nền kinh tế đang phát triển và các quốc gia thì tìm kiếm giải pháp thay thế “sạch” hơn cho than.

Công ty này cũng có một số lợi thế độc đáo. Trái với một số dự án hàng tỷ USD dọc theo Bờ biển vùng Vịnh vốn chịu lệnh trừng phạt kể từ sau mâu thuẫn Nga - Ukraine, vị trí của Cove Point lại ổn định và hoạt động từ năm 2018. Công ty này sở hữu những hợp đồng dài hạn với các tập đoàn lớn bao gồm Tokyo Gas Co. và Sumitomo Corp.

Ngoài các cổ phiếu trên, công ty con ngành tiện ích của Berkshire là Berkshire Hathaway Energy cũng đang có hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Lợi nhuận của công ty này đã đạt mức cao kỷ lục là 3,9 tỷ USD vào năm 2022, gần gấp đôi sau 5 năm.

Rõ ràng rằng, “cơn khát” năng lượng của thế giới với cả nhiên liệu hoá thạch và năng lượng tái tạo dường như là bất tận, bất chấp khủng hoảng khí hậu trở nên căng thẳng hơn. Cả nhiệt độ Trái đất lẫn nhu cầu dầu đều cao kỷ lục trong năm nay và sẽ còn leo thang trong phần còn lại của thập kỷ này.

Smead cho biết, những lo ngại về môi trường có thể đã khiến nhiều nhà đầu tư né tránh ngành năng lượng, nhưng cũng có thể họ đã để cơ hội cho Buffett thu về những khoản lợi nhuận lớn.

Tham khảo Bloomberg