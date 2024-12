Buồn của nền kinh tế số 1 thế giới: Nhăm nhe áp thuế 920% với một vật liệu cực kỳ quan trọng nhưng chỉ tự chủ được 1% sản xuất nội địa

Ảnh minh họa

Các nhà phân tích cho biết trong tương lai giá pin xe điện sẽ có thể tăng vọt, với một số loại linh kiện sẽ tăng ít nhất gấp đôi nếu Mỹ áp dụng mức thuế khổng lồ đối với một mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc: than chì.

Cụ thể, theo báo cáo của Ngân hàng đầu tư Roth Capital Partners, chi phí lưu trữ năng lượng và pin xe điện ở Mỹ có thể tăng hơn gấp đôi khi cuộc chiến thương mại leo thang trong các khoáng sản quan trọng.

Vào tuần trước, các nhà sản xuất vật liệu cực dương Mỹ (AAAMP), một liên minh gồm các nhà sản xuất than chì của Mỹ, đã đệ trình kiến nghị lên Bộ Thương mại và Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC). Mục đích là để bắt đầu một cuộc điều tra thương mại và áp đặt mức thuế đến 920% đối với việc nhập khẩu than chì tự nhiên và tổng hợp từ Trung Quốc - vốn là mặt hàng quan trọng được sử dụng để sản xuất vật liệu làm cực dương của pin lithium-ion.

Erik Olson, người phát ngôn của liên minh nêu trên cho biết: “AAAMP nộp đơn kiện này để giúp bảo vệ ngành công nghiệp than chì ở Bắc Mỹ đang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thương mại của Trung Quốc. Nếu không có cứu trợ thương mại từ chính phủ, ngành công nghiệp than chì trong nước sẽ gặp nguy hiểm”.

Liên minh cho biết mức thuế 25% hiện nay đối với hầu hết than chì nhập khẩu từ Trung Quốc là quá thấp.

AAAMP đã kiến nghị điều tra theo quy chế chống bán phá giá và thuế đối kháng (AD/CVD) của Mỹ, yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá mức thuế bổ sung tương đương với mức giá không công bằng của Trung Quốc. Các chuyên gia và đại diện pháp lý của liên minh đã ước tính rằng mức thuế chống bán phá giá thích hợp đối với than chì từ Trung Quốc sẽ lên tới 920%.

Thuế quan có thể bảo vệ các nhà sản xuất than chì của Mỹ, nhưng tình hình hiện tại trên thị trường than chì toàn cầu là Trung Quốc nắm giữ 93% nguồn cung than chì cấp pin của thế giới, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Theo IEA, Mỹ chỉ nắm giữ 1% thị trường này.

Cơ quan này lưu ý rằng trên thị trường than chì toàn cầu, rủi ro địa chính trị là rất cao do nhu cầu sẽ cao gấp 10 lần nguồn cung bên ngoài quốc gia sản xuất hàng đầu (Trung Quốc) vào năm 2030.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã leo thang kể từ khi ông Donald Trump đắc cử. Tổng thống đắc cử đã đe dọa áp thêm thuế đối với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cấm xuất khẩu các khoáng chất quan trọng gali, germani và antimon sang Mỹ, đồng thời hạn chế chặt chẽ hơn vật liệu than chì xuất khẩu sang Mỹ.

Roth Capital Partners cho biết mức thuế 920% đối với việc nhập khẩu than chì từ Trung Quốc để sản xuất cực dương của pin có thể khiến chi phí của bộ phận cực dương của pin tăng hơn gấp đôi khi chi phí của cực dương thường chiếm tới 15% chi phí của toàn bộ pin.

Chi phí pin cao hơn do tăng thuế đối với vật liệu than chì cho bộ phận cực dương có thể làm chậm quá trình giảm chi phí và đẩy giá pin trung bình toàn cầu vượt quá mức 100 USD/kWh (kWh). Đây được coi là ngưỡng mà xe điện có thể đạt được mức giá ngang bằng với ô tô thông thường chạy bằng xăng.

Theo Oilprice