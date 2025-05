Starbucks toạ lạc ngay Bưu điện Hà Nội: Giá thuê mặt bằng xung quanh không dưới 200 triệu/ tháng, sắp tới là đâu?

Sáng 8/5, cộng đồng mạng - đặc biệt là hội mê cà phê nói chung và mê Starbucks nói riêng, được một phen trầm trồ phấn khích, vì thông tin Starbucks Bưu điện Hà Nội chính thức mở cửa đón khách.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa - Tầng 1 Tòa nhà Bưu điện Hà Nội, số 87 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), view thẳng Hồ Gươm, không gian thiết kế mang dấu ấn giao thoa giữa kiến trúc Pháp cổ và văn hoá Việt, tất cả những điều này khiến Starbucks trở thành một trong những thương hiệu có bộ sưu tập cửa hàng "đắc địa, chất chơi" bậc nhất.

Starbucks Bưu điện Hà Nội (Ảnh: Starbucks Vietnam)

Giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội): Ngân sách dưới 200 triệu/tháng thì "khó với"?

Mặc dù những thông tin về giá thuê cơ sở mới của Starbucks chưa được tiết lộ, nhưng theo thông tin trên các website môi giới, cho thuê mặt bằng kinh doanh: Để có được "một tọa độ" trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), cái giá phải chi một tháng thường không dưới 200 triệu.

Giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cập nhật ngày 8/5 (Nguồn: alonhadat.com)

Ở thời điểm cách đây 1-2 năm, giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Đinh Tiên Hoàng cũng không... rẻ hơn là mấy, vẫn dao động trong khoảng từ 200/tháng triệu trở lên.

Giá thuê mặt bằng kinh doanh trên phố Đinh Tiên Hoàng ở thời điểm 2023, 2024 (Nguồn: mogi.vn)

Sở hữu nhiều vị trí đắc địa, giá thuê đắt xắt ra miếng: Tình hình kinh doanh của Starbucks Việt Nam thế nào?

Trước khi khai trương cửa hàng Starbucks Bưu điện Hà Nội, vào tháng 2/2025, Starbucks cũng khai trương 1 cửa hàng Starbucks Reserve với diện tích lên tới 600m2 tại số 6A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm - Một trong những khu vực sầm uất của Thủ đô Hà Nội. Giá thuê ước tính cho mặt bằng này không dưới 300 triệu đồng/tháng.

Starbucks Reserve số 6A Quang Trung, quận Hoàn Kiếm

Tại TP.HCM, sau khi "chia tay" địa điểm 11-13 Hàn Thuyên (Quận 1) vào tháng 8/2024, Starbucks chính thức khai trương cửa hàng Starbucks Reserve tại tòa nhà Bitexco Financial Tower vào tháng 4/2025. Theo thông tin trên các trang BĐS, giá thuê cửa hàng trung bình tại Bitexco là từ 150 USD/m2/tháng. Như vậy, Starbucks có thể phải chi gần 980 triệu đồng mỗi tháng cho cửa hàng Starbucks Reserve tại Bitexco - cao hơn 63% so với mặt bằng cũ và khoảng 30% so với giá chào thuê mới của mặt bằng Hàn Thuyên.

Starbucks Reserve tại Bitexco

Báo cáo từ Metric.vn vào năm 2024 cho thấy: Doanh thu của Starbucks Việt Nam trong năm 2023 đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng trưởng 87% so với năm 2022. Điều này chứng minh đà tăng trưởng mạnh mẽ của Starbucks tại Việt Nam trong năm 2024, bất chấp các biến động kinh tế.

Cũng theo báo cáo này của Metric.vn, ước tính, Starbucks Việt Nam nắm giữ khoảng 4% thị phần doanh thu trên thị trường cà phê Việt Nam.

Starbucks có mặt tại Việt Nam từ năm 2013, với cửa hàng đầu tiên tại khu vực Quận 1, ngay giao điểm của Ngã Sáu Phù Đổng nhộn nhịp. Đến nay, Starbucks đã đạt mốc 100 cửa hàng tại Việt Nam vào cuối năm 2023. Trong năm 2024 và đầu 2025, chuỗi này tiếp tục mở rộng hoạt động, trong đó có các mô hình cao cấp.

Dù thương hiệu Starbucks khá nổi tiếng, nhưng ít ai biết về "người đứng sau" chuỗi thương hiệu này tại Việt Nam. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, pháp nhân vận hành chuỗi cà phê Starbucks tại Việt Nam là Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát ý tưởng Việt, được thành lập vào ngày 24/11/2012. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM. Hiện công ty này có vốn điều lệ hơn 2,08 tỷ đồng. Chủ sở hữu doanh nghiệp là Công ty cổ phần Hương vị toàn cầu.

Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát ý tưởng Việt là ông Hồ Mai Hồ (sinh năm 1977) và ông Tan, Kwang-kin Norbert (sinh năm 1972). Ông Hồ cũng là người đại diện pháp luật của chi nhánh công ty này tại các địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên, Nha Trang, Hưng Yên.

Ông Hồ Mai Hồ

Ông Hồ Mai Hồ là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, FMCG, trong đó có trên 10 năm làm cho DKSH Việt Nam và Campuchia - một Tập đoàn của Thụy Sĩ về Dịch vụ Phát triển Thị trường. Ngoài ra, CEO Starbucks Việt Nam cũng đảm nhiệm vị trí quản lý tại các công ty có tiếng như: Giám đốc bán hàng khu vực tại Nestle Việt Nam, Giám đốc chi nhánh tại Masan Consumer, Giám đốc điểm bán hàng quốc gia Societe Generale, Giám sát bán hàng Unilever…

Ông từng chia sẻ: "Tôi tự hào là một thành viên của Starbucks tại Việt Nam và mong muốn mang đến nhiều trải nghiệm mới hơn nữa cho khách hàng".

Trước ông Hồ, Starbucks Vietnam được điều hành bởi bà Patricia Marques, nữ doanh nhân đã gắn bó hơn 30 năm với Starbucks toàn cầu, trong đó dành 10 năm để gây dựng Starbucks Vietnam kể từ ngày đầu thương hiệu này bước vào thị trường.