Buồn của Toyota Việt Nam: Lần thứ 2 tái hiện kỷ lục đáng quên, Hyundai có nối gót?

Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 4/2025 đạt 29.585 xe các loại, giảm 7% so với tháng liền trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường tiêu thụ 101.834 xe, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét riêng doanh số từng hãng, trong tháng 4/2025, Toyota có tổng cộng 5.566 xe tới tay người tiêu dùng, tăng 4,17% so với tháng trước.

Một điểm đáng chú ý trong thị trường ô tô tháng 4/2025 là việc Toyota hoàn toàn vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất. Ngay cả mẫu sedan từng được xem là "át chủ bài" – Toyota Vios, cũng không xuất hiện trong bảng xếp hạng. Đây không phải là lần đầu tiên Toyota rơi vào tình trạng này. Trước đó, vào tháng 2/2024, hãng xe Nhật Bản cũng từng trải qua một tháng không có bất kỳ mẫu xe nào lọt vào top 10.

Bước sang năm 2025, tình hình cũng không mấy khả quan khi trong hai tháng đầu năm, Toyota chỉ có duy nhất một mẫu xe xuất hiện trong danh sách mỗi tháng: Yaris Cross với 645 xe vào tháng 1, và Vios với 754 xe vào tháng 2. Đến tháng 3, tình hình có phần khả quan hơn khi cả Yaris Cross (1.185 xe) và Vios (1.041 xe) đều đạt doanh số cao.

Tuy nhiên, đến tháng 4, đà tăng trưởng của Toyota đã chững lại. Hai mẫu xe chủ lực của hãng đều ghi nhận mức giảm doanh số: Yaris Cross chỉ bán được 1.080 xe (giảm 8,8%), còn Vios chỉ đạt 773 xe (giảm 25,7%) so với tháng trước. Dù vẫn nằm trong nhóm xe có doanh số tốt của Toyota, nhưng mức sụt giảm này phần nào phản ánh những khó khăn mà hãng đang đối mặt trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường ô tô Việt Nam.

Không chỉ riêng Toyota, Hyundai – một trong những ông lớn khác của thị trường ô tô Việt – cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Đáng nói, Hyundai từng hoàn toàn vắng bóng khỏi top 10 ô tô bán chạy vào tháng 2/2025, và đến tháng 4, hãng tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm đáng kể ở loạt mẫu xe chủ lực.

Cụ thể, Hyundai Accent - mẫu xe từng duy trì vị trí vững chắc trong top 10, chỉ bán được 568 xe trong tháng 4 – giảm 45,8% so với tháng trước. Hyundai Tucson đạt 506 xe (giảm 51,6%) và Santa Fe chỉ bán được 129 xe (giảm tới 68,3%). Trong bối cảnh doanh số lao dốc toàn diện, Hyundai Creta là điểm sáng hiếm hoi, khi bất ngờ tăng trưởng mạnh đạt 1.059 xe, gấp 2,2 lần so với tháng trước.

Sau khi kết thúc tháng 4/2025 với doanh số kém khả quan, bước sang tháng 5/2025, Toyota đã tiếp tục tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp cho cho những mẫu xe chủ lực của hãng. Theo đó, đối với các dòng xe Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, Toyota áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ. Hai mẫu Yaris Cross và Corolla Cross cùng áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Trong đó, mức hỗ trợ với Yaris Cross là 33-38 triệu đồng, Corolla Cross từ 41-46 triệu đồng (tùy phiên bản).

Ngoài ra, Toyota còn áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt 2 triệu đồng cho các tài xế công nghệ Be và Grab hoặc các tài xế xe dịch vụ đang sở hữu/sử dụng xe biển vàng khi giới thiệu thành công cho các tài xế công nghệ hoặc dịch vụ (biển vàng) mua xe Veloz Cross hoặc Avanza Premio sử dụng cho mục đích kinh doanh.

Song song với đó, Hyundai triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhiều mẫu xe Hyundai, áp dụng cho các hợp đồng giao dịch thành công trong tháng 5/2025. Cần lưu ý, 100% lệ phí trước bạ chỉ là mức cao nhất, tùy từng đại lý, giá giảm thực tế sẽ khác nhau.

Những mẫu xe được hãng áp dụng bao gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 AT), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Stargazer X (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT Cao cấp), Creta (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.0T Cao cấp), Santa Fe (Exclusive, Prestige, Calligraphy 7C, Turbo Calligraphy) và Palisade (Exclusive 6C, Exclusive 7C, Prestige 6C, Prestige 7C).

Tại một số đại lý, Hyundai Santa Fe đang được chào bán với giá giảm mạnh lên tới gần 200 triệu đồng. Trong đó, bản thấp nhất Exclusive còn 970 triệu đồng (giảm 100 triệu đồng), bản giữa Prestige còn 1,07-1,1 tỷ đồng (giảm 165-195 triệu đồng), bản cao nhất Santa Fe Turbo Calligraphy còn 1,175-1,2 tỷ đồng (giảm 165-190 triệu đồng), kèm theo nhiều quà tặng ưu đãi khác phụ kiện và thẻ giảm giá bảo dưỡng.