Bứt phá hiệu suất doanh nghiệp với HP EliteBook 845 G11 AI PC

Làn sóng chuyển đổi số và ứng dụng AI đang diễn ra mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất từ McKinsey, 75% doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng cường đầu tư vào AI trong năm 2024, với mục tiêu nâng cao năng suất và tối ưu hóa quy trình vận hành. Tuy nhiên, việc triển khai AI đòi hỏi hạ tầng công nghệ đủ mạnh mẽ, đặc biệt là các thiết bị đầu cuối có khả năng xử lý AI.

Năng lực xử lý vượt trội với kiến trúc chip thế hệ mới

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, tốc độ xử lý và khả năng đa nhiệm là yếu tố quyết định hiệu suất công việc. HP EliteBook 845 G11 AI PC được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen™ 7 8840HS mới nhất, mang đến khả năng xử lý mạnh mẽ cho mọi tác vụ doanh nghiệp.

AMD Ryzen™ AI trên dòng chip 8040 Series đánh dấu bước tiến vượt bậc với khả năng xử lý AI nhanh hơn tới 1.4 lần so với thế hệ trước. Sự cải tiến này cho phép HP EliteBook 845 G11 AI PC xử lý các tác vụ AI phức tạp như tạo nội dung, phân tích dữ liệu và dịch thuật nhanh hơn đáng kể. Đặc biệt, công nghệ AI được tích hợp trực tiếp trên NPU (Neural Processing Unit) riêng biệt, giúp giảm tải cho CPU và GPU, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất năng lượng.

Công nghệ HP Smart Sense - giải pháp tối ưu hóa nhiệt và năng lượng thông minh mang đến cho chiếc Laptop này ưu thế đặc biệt. Công nghệ sử dụng các thuật toán AI để tự động điều chỉnh hiệu suất và công suất của máy dựa trên cách sử dụng của người dùng và điều kiện môi trường. Ví dụ, khi nhân viên đang thực hiện các tác vụ đơn giản như soạn thảo văn bản hay duyệt web, HP Smart Sense sẽ tự động giảm tốc độ quạt và điều chỉnh hiệu năng để máy hoạt động êm ái hơn tới 40% mà vẫn duy trì được năng suất làm việc tối ưu. Ngược lại, khi phát hiện người dùng bắt đầu các tác vụ nặng như xử lý đồ họa hay chạy các ứng dụng AI, hệ thống sẽ tự động tăng hiệu năng để đáp ứng nhu cầu xử lý, đồng thời vẫn đảm bảo nhiệt độ máy ở mức ổn định, tạo nên trải nghiệm làm việc thoải mái và hiệu quả trong mọi tình huống.

Với công nghệ AI tích hợp, các tác vụ như chuyển đổi văn bản thành giọng nói, dịch thuật thời gian thực hay tối ưu hóa năng lượng được thực hiện ngay trên thiết bị mà không cần kết nối cloud, đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và bảo mật dữ liệu. Một nhân viên marketing có thể vừa chạy các chiến dịch quảng cáo AI, vừa thiết kế hình ảnh bằng Photoshop, đồng thời tham gia cuộc họp trực tuyến mà máy vẫn hoạt động mượt mà, không có độ trễ.

Trải nghiệm cộng tác liền mạch với công nghệ âm thanh và hình ảnh tiên tiến

Theo báo cáo về "Future of Work" của Accenture năm 2023, đa số doanh nghiệp toàn cầu đang chuyển dịch sang mô hình làm việc kết hợp, với hơn 80% người lao động bày tỏ sự ưa thích với hình thức làm việc linh hoạt này. Vì vậy việc sử dụng thiết bị làm việc với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao cho các cuộc họp trực tuyến là rất quan trọng.

Hệ thống âm thanh Poly Studio tích hợp trên HP EliteBook 845 G11 AI PC với tính năng AI Noise Reduction thông minh có thể tự động phát hiện và lọc bỏ các tạp âm không mong muốn như tiếng ồn công trường, tiếng trò chuyện xung quanh hay tiếng quạt máy lạnh, giúp cuộc họp diễn ra trơn tru dù bạn đang ở quán cà phê hay trong không gian văn phòng đông người.

Camera 5MP với tính năng automatic framing tự động điều chỉnh khung hình, giữ người dùng luôn ở vị trí trung tâm kể cả khi di chuyển, trong khi Dynamic Color Tuning tự động cân bằng màu sắc theo điều kiện ánh sáng, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét và chuyên nghiệp. Card đồ họa AMD Radeon™ 700M không chỉ hỗ trợ xử lý đồ họa mượt mà cho các tác vụ thiết kế mà còn tối ưu hiệu năng cho các ứng dụng AI vision, cho phép nhóm thiết kế có thể vừa họp online, vừa thực hiện chỉnh sửa hình ảnh hay render video mà không bị giật lag.

Hệ thống bảo mật toàn diện cho môi trường làm việc kết hợp

An ninh mạng luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường làm việc phân tán. HP EliteBook 845 G11 AI PC mang đến giải pháp bảo mật kép với giải pháp HP Wolf Security for Business, tạo nên lớp phòng thủ đa tầng trước các mối đe dọa mạng.

HP Wolf Security for Business trên HP EliteBook 845 G11 AI PC mang đến giải pháp bảo mật đa tầng với khả năng tự phục hồi, bảo vệ doanh nghiệp từ BIOS đến trình duyệt. Hệ thống này hoạt động như một "lá chắn thông minh", tự động phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa từ malware, ransomware đến các cuộc tấn công lừa đảo. Đặc biệt, tính năng Sure Click Enterprise tạo ra môi trường ảo hóa riêng biệt cho mỗi tập tin và ứng dụng đáng ngờ, giúp cô lập các mối đe dọa tiềm ẩn. Trong trường hợp nhân viên vô tình tải về tập tin độc hại hoặc truy cập website không an toàn, Sure Click sẽ tự động cách ly mối đe dọa trong container ảo, ngăn chặn khả năng lây lan sang hệ thống chính. Đồng thời, HP Sure Recover cho phép khôi phục nhanh chóng hệ điều hành về trạng thái an toàn trước đó nếu xảy ra sự cố, đảm bảo công việc không bị gián đoạn.

Theo dự báo của Gartner, đến năm 2025, 75% doanh nghiệp sẽ chuyển từ giai đoạn thử nghiệm AI sang triển khai ứng dụng thực tế. HP EliteBook 845 G11 AI PC, với khả năng tích hợp AI mạnh mẽ và tính bảo mật cao, đang định hình lại chuẩn mực về laptop doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Với 30 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, HP hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp địa phương. HP EliteBook 845 G11 AI PC là minh chứng cho cam kết của HP trong việc cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt tự tin bước vào kỷ nguyên AI.