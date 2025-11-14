BVBank giúp hộ kinh doanh “bớt lo” về hóa đơn điện tử

Từ 2026: Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh lo chuyển đổi số

Theo lộ trình của cơ quan quản lý, từ ngày 1/1/2026, phương pháp thuế khoán sẽ chính thức bị bãi bỏ. Thay vào đó, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện kê khai và nộp thuế trực tiếp dựa trên doanh thu thực tế, đồng thời bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hoạt động thương mại, song cũng đặt ra không ít lo lắng cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ vốn quen vận hành theo cách thủ công.

"Tôi bán bún đã hơn 15 năm rồi, khách ở khu này quen mặt nhau hết. Trước giờ tôi chỉ tính tiền và ghi sổ nhập hàng đơn giản. Nghe nói tới 2026 phải kê khai thuế theo doanh thu, rồi còn hóa đơn điện tử, tôi thật sự thấy lo vì mình lớn tuổi rồi, không dùng điện thoại thông minh rành," chị Nguyễn Thị Lan, chủ quán bún bò ở quận Bình Thạnh, chia sẻ.

"Thực ra không phải chúng tôi ngại chuyển đổi. Chỉ cần có người hướng dẫn rõ ràng, có công cụ dễ sử dụng, thì chúng tôi sẵn sàng làm. Quan trọng là đừng để hộ kinh doanh tự bơi."

chị Lê Hoài Thương, chủ shop thời trang ở Hà Nội nhấn mạnh lại.

Câu chuyện của chị Lan và chị Thương phản ánh tâm lý của phần đông hộ kinh doanh: lo lắng vì thiếu kiến thức và công cụ để chuyển đổi.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những người chủ động sớm lại bắt đầu ghi nhận lợi ích rõ ràng. Anh Vũ Văn Thành, chủ cửa hàng phụ kiện điện thoại tại Đà Nẵng, cho biết: "Ban đầu tôi cũng nghĩ chuyển sang xuất hóa đơn điện tử là phiền, nhưng sau khi làm quen thì thấy rõ là mình kiểm soát được doanh thu, dễ xem hôm nay lời lỗ bao nhiêu. Quan trọng hơn là khách cũng tin tưởng hơn. Có hóa đơn, có quản lý rõ ràng, cửa hàng mình nhìn chuyên nghiệp hẳn."

Chuyển đổi số trong hộ kinh doanh không chỉ để tuân thủ pháp lý. Theo các chuyên gia, minh bạch hóa dòng tiền giúp hộ kinh doanh xây dựng nền tảng phát triển dài hạn: dễ quản trị, dễ tính toán hiệu quả, dễ mở rộng quy mô và đặc biệt là dễ tiếp cận vốn ngân hàng. Bởi lẽ, hồ sơ vay vốn không còn dựa vào uy tín hoặc cam kết miệng, mà dựa trên dữ liệu kinh doanh được ghi nhận rõ ràng.

"Hiện nay, với thuế khoán, hộ kinh doanh chỉ cần báo doanh thu hàng năm để cơ quan thuế ấn định mức thuế. Nhưng khi chuyển sang kê khai, họ phải xuất hóa đơn và nộp thuế theo doanh thu thực tế. Điều này giúp minh bạch tài chính, tăng sức mua khi hàng hóa có chứng từ hợp pháp, đồng thời giảm rủi ro trốn thuế hay vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ để họ làm quen với quy trình mới", bà Nguyễn Thị Cúc – Chuyên gia cao cấp về thuế, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam chia sẻ.

Digistore của BVBank: Trợ lý ruột giúp hộ kinh doanh chuyển mình

Thời điểm cuối năm, khi hoạt động thương mại – dịch vụ sôi động trở lại, câu chuyện về hóa đơn điện tử và thay đổi trong chính sách thuế của hộ kinh doanh (HKD) đang trở thành tâm điểm tại nhiều địa phương.

Trong bối cảnh đó, vai trò của ngân hàng đối với hộ kinh doanh đang ngày càng trở nên cần thiết. Không chỉ dừng ở việc cung cấp tài khoản thanh toán và cho vay, các ngân hàng bắt đầu phát triển hệ sinh thái giải pháp quản lý nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng dễ dàng hơn. Một trong những mô hình được chú ý là nền tảng Digistore do BVBank triển khai với định hướng trở thành "trợ lý ruột" cho hộ kinh doanh.

Khác với các phần mềm quản lý phức tạp trên thị trường, Digistore được thiết kế tập trung vào việc dễ sử dụng, dễ thao tác và phù hợp với cửa hàng nhỏ. Chỉ với một ứng dụng duy nhất, người dùng có thể quản lý nhập hàng – tồn kho – bán hàng – theo dõi doanh thu – kiểm soát thu chi – và đặc biệt là xuất hóa đơn điện tử chuẩn kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế. Điều này giúp hộ kinh doanh tránh sai sót thủ công, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, đồng thời tạo dữ liệu dòng tiền rõ ràng để phục vụ kê khai thuế và vay vốn.

Sử dụng Digistore, các hộ kinh doanh không chỉ đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý mà còn tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. Cụ thể, giải pháp này mang lại các lợi ích sau:

Quản lý doanh thu và chi phí chính xác: Tự động ghi nhận doanh thu, chi phí và tồn kho, giúp loại bỏ sai sót từ ghi chép thủ công. Chủ cửa hàng có thể dễ dàng kiểm tra báo cáo doanh thu hàng ngày, hàng tuần mà không cần mất hàng giờ ngồi tính toán.

Giảm thất thoát hàng hóa: Hệ thống quản lý tồn kho theo thời gian thực giúp chủ cửa hàng nắm rõ số lượng hàng hóa, tránh tình trạng thất thoát hoặc hết hàng đột xuất.

Theo dõi giao dịch tức thì: Với báo cáo doanh thu và trạng thái tiền về được cập nhật liên tục, chủ cửa hàng có thể nắm bắt tình hình kinh doanh mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đang di chuyển.

Hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán: Cho phép khách hàng thanh toán bằng QR, thẻ hoặc tiền mặt, tất cả được quản lý tập trung trên một nền tảng, giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán.

Hỗ trợ vay vốn dễ dàng hơn: Với dữ liệu tài chính được chuẩn hóa và minh bạch, các hộ kinh doanh có thể sử dụng báo cáo từ Digistore để chứng minh năng lực tài chính, từ đó tăng cơ hội được duyệt khoản vay để mở rộng kinh doanh.

Để khuyến khích các hộ kinh doanh bước vào hành trình chuyển đổi số, BVBank đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho giải pháp Digistore. Cụ thể, khách hàng sử dụng sẽ được hưởng:

Gói giải pháp trọn gói với giá ưu đãi dành riêng cho khách hàng của BVBank.

Hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn tận nơi, đảm bảo ngay cả những người không rành công nghệ cũng có thể sử dụng dễ dàng.

"Tôi mới chuyển sang dùng Digistore hơn 3 tuần. Thật bất ngờ vì hóa ra không khó như mình tưởng. Trước kia tôi ghi sổ nhiều khi sót đơn, thiếu hàng mà không biết. Giờ mở app là xem được hết. Đặc biệt khi khách yêu cầu hóa đơn, tôi chỉ cần bấm vài thao tác, hóa đơn gửi luôn qua Zalo của khách. Nhanh và gọn, mà mình cũng tự tin hơn," chị Trần Mỹ Hòa – chủ tiệm bánh kem tại Long Biên, Hà Nội chia sẻ.

Trong tháng 11, BVBank triển khai chương trình hỗ trợ đăng ký và trải nghiệm Digistore hoàn toàn miễn phí. Hộ kinh doanh sẽ được hướng dẫn trực tiếp trong quá trình sử dụng, đảm bảo không gặp trở ngại về thao tác. Đây được xem là bước đệm quan trọng để các hộ kinh doanh làm quen trước thời điểm chính sách bắt buộc áp dụng, tránh tình trạng bị động khi cần triển khai đồng loạt.

Đặc biệt, từ nay đến 30/11/2025, BVBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên Digistore Merchant, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Miễn phí chi phí khởi tạo hóa đơn điện tử. Miễn phí 2.000 số hóa đơn điện tử cho mỗi khách hàng đăng ký. Tặng thêm 06 tháng sử dụng chữ ký số từ xa RMS khi khách hàng đăng ký gói 06 tháng, tổng thời gian sử dụng lên đến 12 tháng. Máy POS BVBank nay hỗ trợ báo có giao dịch cả Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày Lễ, giúp dòng tiền kinh doanh luôn thông suốt. POS BVBank cũng đã mở rộng thêm đơn vị chấp nhận thẻ UnionPay, bên cạnh Visa, MasterCard, JCB và Napas, giúp khách hàng đa dạng hóa kênh thanh toán và tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn

Bên cạnh đó, từ 07/11/2025 đến 07/02/2026, khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Digistore kèm gói thông báo bằng âm thanh sẽ được hưởng chương trình hoàn tiền hấp dẫn từ BVBank. Theo đó, khách hàng phát sinh doanh số giao dịch nhận tiền qua Digistore đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được hoàn tiền lên đến 3,100,000 đồng/khách hàng. Ưu đãi khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử M-Invoice và chữ ký số từ xa RMS:

Từ thực tế tại các cửa hàng đã chuyển đổi, có thể thấy yếu tố quyết định không nằm ở quy mô kinh doanh hay trình độ công nghệ, mà nằm ở sự chủ động. Ai chậm thay đổi có thể đối mặt với khó khăn trong thời điểm thực thi; ngược lại, người chuyển đổi sớm không chỉ giảm rủi ro mà còn mở ra cơ hội tăng sức cạnh tranh.

"Chuyện thay đổi là không tránh được. Nhưng nếu có người hướng dẫn và có công cụ dễ dùng thì hóa ra lại không khó. Mình càng làm quen sớm, sau này càng nhàn," chị Lan – quán bún bò ở Bình Thạnh – nói thêm sau khi được trải nghiệm thử.

Đừng đợi đến khi bước sang năm 2026 mới bắt đầu. Người chủ động trước sẽ là người có lợi thế. Kinh doanh trong thời chuyển đổi số không chỉ là tuân thủ, mà còn là cơ hội để nâng tầm cửa hàng, nâng chất lượng phục vụ và nâng hiệu quả lợi nhuận. BVBank lựa chọn đồng hành trong hành trình đó bằng những giải pháp thực tế, dễ áp dụng và thiết kế vì lợi ích dài hạn của hộ kinh doanh.

Kinh doanh sẵn sàng, thì hóa đơn điện tử thật sự chẳng còn là nỗi lo.



