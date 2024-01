BVBank tăng trưởng tín dụng gần 14% trong năm 2023, 70% dư nợ chuyển sang nhóm khách hàng cá nhân

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023, ghi nhận một số kết quả tích cực sau nhiều nỗ lực trong hoạt động bán lẻ, trước bối cảnh nền kinh tế nhiều thách thức.

Huy động vốn và dư nợ cho vay tăng trưởng tốt so với cùng kỳ

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của BVBank đạt gần 88.000 tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm cuối năm 2022, vượt so với kế hoạch 86.600 tỷ đồng. Tổng huy động tăng gần 10%, đạt 79.700 tỷ đồng, trong đó, quy mô huy động vốn từ Khách hàng cá nhân và các tổ chức kinh tế đạt gần 67.200 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2023 đạt gần 58.000 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. Năm 2023, BVBank bước đầu chuyển dịch thành công sang phân khúc cho vay khách hàng cá nhân. Nếu trong giai đoạn 2019-2022, tỷ trọng cho vay cá nhân trung bình chỉ chiếm 54% trong tổng dư nợ, sang đến năm 2023, con số này đã lên đến 70%.

BVBank thực hiện thay đổi nhận diện thương hiệu đồng bộ trong toàn hệ thống trong năm 2023

Thành công từ mô hình ngân hàng bán lẻ cùng khả năng hồi phục nhanh chóng giúp thu nhập quý IV khởi sắc trở lại

BVBank thể hiện khả năng phục hồi nhanh chóng trong quý cuối năm, trong đó, tổng thu nhập quý 4 tăng tốc trở lại so với 3 quý đầu năm. Tính riêng quý 4, tổng thu nhập của BVBank đạt 513 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và tăng 12% so với quý 3. Kết thúc năm, ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập đạt 1.755 tỷ đồng, giảm nhẹ 8% so với năm 2022.

Trước tình hình kinh doanh của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn hiện hữu nhiều khó khăn, cùng với việc BVBank thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua đẩy mạnh ưu đãi về lãi suất và thực hiện các biện pháp giảm lãi đã dẫn đến thu nhập lãi thuần bị ảnh hưởng. Theo đó, năm 2023, thu nhập lãi thuần đạt gần 1.500 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Tuy vậy, việc tiên phong đưa ra các gói vay ưu đãi đã giúp BVBank sớm thành công tăng trưởng quy mô khách hàng, khi tổng số lượng khách hàng đã tăng gấp đôi so với 2021. Kết quả, quý IV/2023, thu nhập lãi thuần tăng tốc trở lại, đạt 428 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ và tăng 8% so với quý 3, trở thành cơ sở giúp ngân hàng vững tin về kết quả kinh doanh phục hồi trong năm 2024.

Về thu nhập ngoài lãi, kết thúc năm, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 54 tỷ đồng, giảm 48% so với 2022 do ảnh hưởng từ nguồn thu từ bảo hiểm liên kết. Nguồn thu từ kinh doanh ngoại hối đạt 22 tỷ đồng, giảm 48% chủ yếu do bối cảnh thị trường.

Năm 2023, ngân hàng lãi 122 tỷ đồng nhờ doanh số mua bán trái phiếu tăng gần gấp đôi. Bên cạnh đó, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác cũng khởi sắc, đạt 78 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2022.

Chi phí hoạt động trong năm 2023 tăng 14% lên mức 1.407 tỷ đồng, riêng trong quý 4, chi phí hoạt động tăng 28%. Mức tăng này chủ yếu do chi phí đầu tư vào mở rộng mạng lưới với số lượng đơn vị kinh doanh tăng gần 50% so với 5 năm trước đó nhằm tăng hiện diện tại các địa bàn để thúc đẩy kinh doanh bán lẻ. Bên cạnh đó, năm 2023, BVBank đánh dấu bước chuyển mình với việc thay đổi nhận diện thương hiệu trên 31 tỉnh thành và song song với đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, gia tăng trải nghiệm khách hàng qua ngân hàng số Digimi, ra mắt ngân hàng số cho doanh nghiệp Digibiz với hàng loạt các tính năng mới khiến chi phí tăng cao.

Nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, BVBank đẩy mạnh trích lập dự phòng trong quý cuối năm, với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 135 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gần 280 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2022. Kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt gần 72 tỷ đồng, giảm 84% so với năm 2022.

Trước bối cảnh kinh tế nhiều thách thức và tính cạnh tranh cao trong hoạt động ngân hàng, BVBank được đánh giá là một trong các ngân hàng có hoạt động ổn định. Theo chia sẻ của lãnh đạo Ngân hàng, định hướng "thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc", đồng thời chấp nhận hy sinh lợi nhuận để đồng hành cùng khách hàng và xây dựng sự phát triển bền vững trong tương lai sẽ mang lại giá trị trong dài hạn trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ "hướng đến khách hàng" của BVBank.