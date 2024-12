Nhân viên Agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền 600 triệu đồng khi thấy cụ ông có biểu hiện lạ, ngăn chặn thành công vụ lừa đảo với thủ đoạn quen thuộc

Theo Báo Phú Thọ, Công an xã Trị Quận, huyện Phù Ninh (Phú Thọ) và Phòng giao dịch Phú Lộc - Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Phù Ninh - Phú Thọ II mới đây đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc giả danh Công an để lừa đảo số tiền 600 triệu đồng của người dân.

Theo đó, chiều 12/12, ông H.L (sinh năm 1950, xã Trị Quận) đến Phòng giao dịch Phú Lộc - Ngân hàng Agribank làm thủ tục xin rút 2 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng, sau đó chuyển số tiền đó vào một tài khoản ngân hàng khác. Phát hiện thấy ông L có nhiều biểu hiện bất an, lo lắng khi nghe điện thoại nên cán bộ Phòng giao dịch đã tạm dừng việc chuyển tiền và báo vụ việc với Công an xã Trị Quận để phối hợp xác minh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an xã Trị Quận đã trực tiếp đến phòng giao dịch để xác minh thông tin. Sau khi tiếp xúc với ông L, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nên Công an xã đã cùng cán bộ Phòng giao dịch tập trung tuyên truyền, để ông L nhận biết việc đang rơi vào “bẫy lừa đảo” của các đối tượng xấu. Sau đó Công an xã đã mời ông L đến trụ sở Công an xã Trị Quận để nắm bắt cụ thể nội dung vụ việc, tuyên truyền, giải thích và cảnh báo cho ông L đồng thời đề nghị ngân hàng huỷ bỏ các thủ tục chuyển tiền của ông.

Cán bộ Công an xã Trị Quận tuyên truyền cho ông L về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Tại trụ sở Công an, sau một thời gian kiên trì giải thích, động viên, ông L cho biết, khoảng 15h ngày 12/12, ông đang ở nhà thì có một người đàn ông gọi điện thoại xưng là “cán bộ Bộ Công an” đang điều tra đường dây “buôn bán ma tuý”, nghi ngờ ông L có liên quan nên yêu cầu ông phải cung cấp số tiền ông đang gửi ở các ngân hàng để xác minh...

Biết ông L có 2 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng gửi tại Ngân hàng Agribank, đối tượng đã yêu cầu ông phải ra ngân hàng rút 2 sổ tiết kiệm và chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác để “chứng minh vô tội”, sau khi xác minh xong sẽ trả lại số tiền đó cho ông L.

Trong quá trình từ khi gọi điện thoại cho đến lúc ông L làm thủ tục rút tiền, các đối tượng thường xuyên đe doạ ông L không được thông báo việc này cho bất kỳ ai, nhất là những người thân trong gia đình, nếu để lộ sẽ bị bắt và liên luỵ đến gia đình. Do lo sợ bị bắt và bị các đối tượng dẫn dắt tâm lý nên ông L đã làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Nhờ có sự tỉnh táo của cán bộ Phòng giao dịch Phú Lộc - Ngân hàng Agribank và sự phối hợp nhanh chóng của Công an xã Trị Quận nên đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn không để ông L bị lừa số tiền lớn trên. Sau đó ông L và gia đình đã gửi lời cảm ơn tới Công an xã Trị Quận và phòng giao dịch Phú Lộc - Ngân hàng Agribank.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác nhận biết và phòng ngừa với các thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu trên không gian mạng.