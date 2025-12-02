Cá mập “hô” VN-Index lên 3.200 điểm vừa chi hàng chục tỷ gom cùng lúc 2 mã cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, quỹ ngoại đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund đã mua vào thành công 792.600 cổ phiếu YEG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 . Sau giao dịch, quỹ nâng sở hữu từ hơn 17,1 triệu cổ phiếu lên gần 18 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 8,94% lên 9,36% vốn tại Yeah1.

Giao dịch thực hiện trong phiên 24/11/2025. Tạm tính giá cổ phiếu đóng cửa cùng ngày là 12.350 đồng/cổ phiếu, ước tính Pyn Elite Fund đã chi gần 10 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu trên.

Cũng trong phiên 24/11, Pyn Elite Fund tiếp tục mua vào 955.600 cổ phiếu HDG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô . Sau giao dịch, quỹ nắm 37.039.580 cổ phiếu công ty, tương ứng tỷ lệ sở hữu đạt 10,017% vốn. Tạm tính theo thị giá, Pyn Elite Fund đã chi khoảng 31 tỷ đồng.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất tại thị trường với quy mô danh mục quản lý lên đến 940 triệu EUR (khoảng 28.600 tỷ đồng ~ 1,1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 10. Từ đầu năm, hiệu suất của quỹ ngoại này đạt 21%. Hiện, HDG là khoản đầu tư đứng thứ 9 trong danh mục của Pyn Elite Fund với tỷ trọng đạt 4,1%.

Tại cập nhật mới nhất, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite Fund vừa có quyết định nâng mục tiêu VN-Index lên 3.200 điểm vào năm 2028. Theo vị này, khi lựa chọn phân bổ đầu tư theo quốc gia cách đây khoảng mười năm, ông đã đặt mục tiêu dài hạn cho VN-Index ở mức 2.500 điểm, nhưng hiện tại mức điểm đã tiếp tục được nâng lên.

Ông Petri Deryng lý giải thêm, Chính phủ Việt Nam đang quyết liệt dẫn dắt nền kinh tế hướng tới một mức độ thịnh vượng cao hơn, trong đó các dự án đầu tư công quy mô lớn sẽ mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mạnh mẽ mới, đồng thời kích hoạt làn sóng đầu tư từ khu vực tư nhân.

Cùng lúc, quá trình hiện đại hóa thị trường tài chính đang diễn ra nhanh chóng và tăng trưởng tín dụng ngân hàng được hỗ trợ tích cực. Tóm lại, theo PYN Elite, những chính sách này đang tạo ra môi trường thuận lợi hơn nữa cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như đà gia tăng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết.

Trong 15 năm qua, định giá P/B của VN-Index đã có ba lần vượt mốc 3 lần. Xét về dài hạn, hệ số P/E bình quân xoay quanh mức 16 lần và trong ba giai đoạn, P/E từng vươn lên trên 20 lần. Theo Pyn Elite, triển vọng lợi nhuận 6 tháng và 12 tháng vẫn rất tích cực. Thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng giá bất cứ lúc nào.﻿