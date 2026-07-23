Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt

Phối cảnh mặt bằng hướng tuyến đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt - Ảnh: EVNNPT

Đồng thời chấp thuận Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) là nhà đầu tư thực hiện dự án truyền tải điện quan trọng này.

Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 500 kV xuất phát từ sân phân phối 500 kV Nhà máy điện LNG Bạc Liêu (dự kiến xây dựng tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) đến trạm biến áp (TBA) 500 kV Thốt Nốt (dự kiến xây dựng tại phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ) với tổng chiều dài khoảng 135,6 km.

Trong đó, tuyến đường dây đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau khoảng 52,2 km và thành phố Cần Thơ khoảng 83,4 km.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau, dự án đi qua các xã: Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Vĩnh Mỹ, Châu Thới, Vĩnh Thanh, Phước Long và Ninh Quới.

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tuyến đường dây đi qua các xã, phường: Trung Nhứt, Thuận Hưng, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thủy, Vị Thanh 1, Trường Long Tây, Trường Xuân, Thới Lai, Đông Hiệp, Thới Hưng và Trung Hưng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong quý II/2027 và hoàn thành trong quý IV/2028.

Sau khi hoàn thành, đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt sẽ đảm nhiệm vai trò truyền tải công suất của nhà máy điện LNG Bạc Liêu cùng các nhà máy điện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau vào hệ thống điện quốc gia.

Đồng thời, cùng với các đường dây 500 kV trong khu vực như Thốt Nốt – Đức Hòa, Đức Hòa – Cầu Bông, Đức Hòa – Phú Lâm..., dự án sẽ góp phần tăng cường khả năng liên kết lưới điện 500 kV giữa các vùng trong hệ thống điện quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của khu vực miền Nam.

Dự án cũng góp phần đáp ứng tiêu chí N-1 của hệ thống điện truyền tải, nâng cao độ ổn định, tăng cường độ tin cậy và an toàn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

Tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu EVNNPT hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Nhà đầu tư phải thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ đã được chấp thuận; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, tài liệu cung cấp.

UBND tỉnh Cà Mau cũng giao các sở, ngành và chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án.