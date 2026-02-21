Cà Mau trở thành vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc

Trước đây, khi nhắc đến Cà Mau thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến địa phương nằm xa trung tâm các thành phố lớn, cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều khó khăn… Tuy nhiên, giờ đây tỉnh Cà Mau đã trở thành "vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc".

Những công trình trọng điểm do Trung ương đầu tư sẽ giúp Cà Mau trở thành cực tăng trưởng mới của ĐBSCL.

Cà Mau và sự chuyển đổi tư duy chiến lược

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, sự thay đổi nhận thức từ "vùng đất cuối cùng" sang "vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc" không phải là sự thay đổi đơn thuần về danh xưng mà là sự chuyển đổi tư duy chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Tư duy "địa đầu" thay cho "vùng cuối" nhằm nhấn mạnh Cà Mau là điểm mốc thiêng liêng, biểu tượng trọn vẹn của dải đất hình chữ S; không phải là nơi kết thúc mà là khởi điểm của những khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới. Cà Mau được xác định là "địa đầu" vì những lợi thế nổi trội, tiềm năng khác biệt...

Tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi khi hoàn thành sẽ phá vỡ thế độc đạo về giao thông đường bộ của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh

Trung ương quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm, như: tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi; đường ra đảo Hòn Khoai và cảng lưỡng dụng Hòn Khoai... thể hiện sự khẳng định về vai trò, vị thế chiến lược của Cà Mau trong vùng ĐBSCL và cả nước.

VIDEO: Đất Mũi Cà Mau là nơi mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến

Ba công trình trên không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông mà còn là bộ ba chiến lược, tạo động lực, giải quyết những điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh Cà Mau, như: phá vỡ thế độc đạo về giao thông đường bộ của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh; khai thác triệt để kinh tế biển và tạo đột phá logistics quốc tế; tăng cường khả năng kết nối để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Các công trình trọng điểm này sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh Cà Mau. Cao tốc kết nối đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, kết hợp với hạ tầng cảng biển nước sâu Hòn Khoai sẽ giúp Cà Mau chuyển từ "vùng trũng, vùng cuối" thành cực tăng trưởng mới của ĐBSCL. Hệ thống giao thông đồng bộ sẽ tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong các lĩnh vực như: năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics hiện đại" – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Người dân Cà Mau hạnh phúc hơn khi quê hương có diện mạo mới

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều hộ dân ở xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đã không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi quê hương khoác trên mình diện mạo mới.

Ông Nguyễn Văn Tình (68 tuổi; ngụ xã Đất Mũi) cho hay tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi cùng cảng biển nước sâu khi hoàn thiện sẽ giúp việc di chuyển và vận chuyển hàng hóa của người dân trở nên thuận lợi hơn…

"Người dân Đất Mũi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng và nhà nước vì đã luôn quan tâm, đồng hành cùng bà con trong suốt thời gian qua. Chúng tôi sẽ quyết tâm lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh" – ông Tình nói.

Tổng thu ngân sách đạt 11.580 tỉ đồng Năm 2025, các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh Cà Mau đều có sự phát triển ổn định. Trong đó, GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.580 tỉ đồng, vượt 11,7% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ… Năm 2026, tỉnh Cà Mau phấn đấu tốc độ tăng trưởng 10%; GRDP bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỉ USD; phát triển 600 căn nhà ở xã hội; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm giảm 1-1,5%; số giường bệnh/vạn dân đạt khoảng 31,3 giường; số bác sĩ/vạn dân đạt khoảng 13,2 bác sĩ…



