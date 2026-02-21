Bên trong hầm chứa tài sản cho giới siêu giàu

Các biện pháp bảo vệ phức tạp được áp dụng cho một dinh thự cổ mang giá trị lịch sử ở TP London - Anh khiến nhiều người liên tưởng đến một bộ phim tội phạm ly kỳ. Tuy nhiên, điều khác biệt là sẽ không có vụ đột nhập thành công nào ở đây như trong phim.

Tọa lạc trong tòa nhà bên cạnh khách sạn hạng sang Dorchester này là một trong những hầm an ninh tư nhân an toàn nhất châu Âu, nếu không muốn nói là nhất thế giới.

Lối vào tòa nhà luôn được khóa, và luôn có ít nhất một nhân viên an ninh canh gác cầu thang dẫn xuống khu vực két sắt. Tại đây, các biện pháp bảo mật tiên tiến được triển khai, bao gồm máy quét vân tay, máy quét mống mắt và thẻ khóa điện tử.

Cả 3 yếu tố nhận dạng đều phải hợp lệ thì một người mới có thể đi vào trong. Tại đây, khách phải đứng chờ giữa 2 cánh cổng và lớp kính chống đạn chịu được cả hỏa lực từ súng AK-47.

Trong khuôn viên dinh thự còn có hệ thống camera CCTV hoạt động 24/7 với 4 trạm giám sát riêng biệt (một tại chỗ, 3 bên ngoài), hệ thống báo động chống xâm nhập cùng cảm biến phát hiện ngập nước được lắp đặt trong sàn, trần và tường.

"Nếu có bất kỳ chuyển động nào ở đây, sẽ có vài người trong chúng tôi biết ngay"- ông Sean Hoey, giám đốc điều hành cơ sở do Công ty IBV International Vaults (Anh) vận hành, khẳng định với đài CNN.

"Không có điều gì bất thường có thể xảy ra mà không ai được thông báo. Ngay cả khi chỉ có một con cáo chạy ngang bên ngoài vào ban đêm, chúng tôi cũng biết" – ông nói.

Dù có vẻ cực đoan nhưng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt này là điều bắt buộc để bảo vệ khối tài sản có giá trị ước tính 54-81 triệu USD trong hầm.

Hầm an ninh bên trong tòa nhà được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng khỏi các hành vi đột nhập có chủ ý (tội phạm) cũng như những sự cố ngoài ý muốn (thiên tai). Ảnh: IBV International Vaults London

Những tài sản quý giá

Khi nghĩ đến một chiếc két sắt, nhiều người hình dung bên trong là vàng hoặc những xấp tiền mặt. Theo ông Hoey, IBV lưu trữ rất nhiều thứ như vậy trong các hầm của họ trên khắp thế giới, cùng với những món đồ giá trị cao dễ đoán như tác phẩm nghệ thuật và túi xách của Hermès hay Chanel.

Một số tài sản khác lại khá bất ngờ. Những món khiến ông Hoey ngạc nhiên nhất thường không có nhiều giá trị tiền bạc nhưng lại không thể thay thế, như đồ gia truyền, ảnh gia đình, hoặc những vật phẩm mang tính sưu tầm như thẻ Pokémon phiên bản giới hạn hay đồ chơi sưu tập.

"Cũng có người giấu đồ khỏi người khác, như chồng giấu vợ hoặc ngược lại. Một số người cất những thứ mà họ không muốn người khác biết cho đến khi họ qua đời, bao gồm giấy tờ nhà đất, di chúc và các tài liệu pháp lý khác" – ông tiết lộ.

Những gì ông Hoey biết về nội dung của một số két sắt đến từ các cuộc trò chuyện xã giao với khách hàng. Ông từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng "những người đến đây rất đa dạng, từ người bình thường đến người nổi tiếng, vận động viên, hoàng gia nước ngoài, triệu phú và tỉ phú".

Két sắt cỡ nhỏ của công ty, có giá khởi điểm 1.350 USD/năm, hiện đã được thuê hết. Chỉ còn lại một vài kho cỡ trung đến lớn, đủ để chứa một vali cỡ lớn, với chi phí lên tới 20.300 USD/năm.

Công ty không yêu cầu khách hàng khai báo nội dung hay giá trị tài sản mà họ muốn gửi. Tuy nhiên, để trở thành thành viên, họ phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và ký các điều khoản sử dụng, trong đó cấm lưu trữ hàng cấm như ma túy, tiền rửa, hoặc các mặt hàng bị cấm buôn bán rộng rãi như ngà voi.

Một số nhà phê bình đặt câu hỏi liệu các công ty như IBV International Vaults có vô tình tạo ra nơi trú ẩn cho tội phạm hay không, nhất là khi họ không chịu sự giám sát và quy định nghiêm ngặt như các ngân hàng truyền thống.

Với hơn 40.000 thành viên trên toàn thế giới, IBV International Vaults hiện có các cơ sở tại Cape Town và Johannesburg (Nam Phi), cũng như tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Sĩ. Ảnh: IBV International Vaults London

An ninh kiểu truyền thống

Một số người có thể thắc mắc liệu hầm lưu trữ có phải là khái niệm lỗi thời, giống như điện thoại bàn hay băng cassette, và rồi sẽ dần biến mất. Khi công nghệ phát triển, lưu trữ đám mây và các nền tảng số khác giúp việc lưu giữ bản điện tử của di chúc, hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu quan trọng trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi đó, hầm lưu trữ tư nhân ngày càng ít phổ biến. Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ) là một trong những tổ chức không còn cho khách hàng mới thuê két an toàn (dù vẫn duy trì cho khách hiện hữu), bởi họ cho rằng chi phí vận hành quá cao. Một số ngân hàng khác đã ngừng cung cấp dịch vụ này hoàn toàn. Theo ước tính của báo The Wall Street Journal, số lượng két an toàn đã giảm khoảng 20% so với 6 năm trước.

Nhu cầu ngày càng tăng về địa điểm an toàn và riêng tư để lưu trữ tài sản cá nhân ở Nam Phi là lý do khiến doanh nhân địa phương Ashok Sewnarain mở cơ sở IBV đầu tiên vào năm 2004 tại TP Durban.

IBV International Vaults, hiện có hơn 40.000 thành viên trên toàn thế giới, sau đó mở rộng sang TP Cape Town, TP Johannesburg (đều ở Nam Phi), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Sĩ.

Ông Hoey tiết lộ cơ sở tại Thụy Sĩ đang được thuê trọn bởi một khách hàng duy nhất. Ông cho biết thêm thời gian trung bình một khách hàng lưu trữ tài sản là 3-4 năm, và phần lớn sẽ đóng két khi chuyển nơi ở. Ông nhấn mạnh công ty luôn thay ổ khóa khi bàn giao két.

Và không giống một số ngân hàng hoặc công ty khác, IBV không giữ chìa khóa dự phòng cho các trường hợp khẩn cấp. Mỗi khách hàng chỉ có một chìa khóa duy nhất. "Nếu khách hàng làm mất, chúng tôi sẽ phải gọi thợ khóa chuyên nghiệp đến khoan phá ổ khóa. Chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác không thể tiếp cận két sắt, ngoại trừ chính khách hàng" – ông Hoey khẳng định.