“Lá chắn vàng” của môi giới chuyên nghiệp trong năm mới Bính Ngọ

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) tại TP. Hồ Chí Minh, nghề môi giới đang trải qua “cuộc lột xác” lịch sử. Thị trường không còn là sân chơi cho những “tay mơ” dạo bước, mà trở thành đấu trường khốc liệt - nơi tri thức, bản lĩnh và đạo đức quyết định kẻ thắng người bại.



Ảnh minh hoạ

Vị này cho rằng, trong kỷ nguyên mới, việc môi giới chỉ cần “khéo miệng” để chốt deal đã không còn. Môi giới hiện nay đòi hỏi bộ tiêu chuẩn khắc nghiệt - nơi kiến thức và phẩm chất song hành.

Ông Hùng chỉ ra những yếu tố cần và đủ, cũng là "lá chắn vàng" của nghề môi giới trong bối cảnh mới:

Yếu tố cần - tri thức đa ngành : Một môi giới thực thụ phải là “bách khoa toàn thư sống”. Họ cần nắm vững pháp lý, am hiểu quy hoạch đô thị, sở hữu tư duy tài chính sắc bén để phân tích dòng tiền, thậm chí phải hiểu biết về phong thủy lẫn kiến trúc để tư vấn cho khách hàng.

Yếu tố đủ - đạo đức và sự chân thành: Đây là “lá chắn vàng” cho sự tồn tại lâu dài của nghề môi giới bất động sản. Minh bạch thông tin, không “thổi phồng” giá cả, không che giấu khuyết điểm dự án... chính là nguyên tắc xây dựng niềm tin, cũng là tài sản vô giá giúp môi giới nổi bật giữa muôn vàn đối thủ.

Bên cạnh đó, sự đam mê với nghề chính là "lửa thử vàng" giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh. Nếu thiếu đam mê thì nghề này chỉ là gánh nặng mệt mỏi, dễ khiến môi giới bỏ cuộc giữa chừng.

Theo ông Hùng, đam mê không chỉ là khát khao làm giàu, mà là sức mạnh để kiên trì trước rất nhiều lời từ chối của khách hàng, là bền bỉ "dầm mưa dãi nắng" khảo sát thực địa. Chỉ khi thực sự yêu nghề, mỗi giao dịch thành công mới trở thành niềm vui lớn lao của môi giới.

Có thể thấy, nghề môi giới ở Việt Nam hiện nay như một cuộc phiêu lưu kịch tính - nơi khó khăn và thuận lợi đan xen. Khó khăn dễ nhận thấy nhất là áp lực đào thải khổng lồ. Khách hàng ngày càng “kén cá chọn canh” với tâm lý thận trọng, cộng thêm định kiến dai dẳng về “cò đất”. Chưa kể, cạnh tranh không lành mạnh từ những cá nhân tự phát càng khiến những môi giới làm nghề chân chính/chuyên nghiệp thêm phần khó khăn.

Dẫu vậy, thị trường cũng không phủ nhận sự thuận lợi của nghề này. Việc bùng nổ của công nghệ Proptech đang cách mạng hóa ngành, giúp môi giới tiếp cận và quản lý khách hàng hiệu quả hơn. Hơn nữa, nhu cầu thực tế về nhà ở đi cùng hạ tầng giao thông đồng bộ đang mở ra “mỏ vàng” khổng lồ, chờ những ai đủ tầm khai thác.

Song song đó, bước ngoặt từ chính sách với sự can thiệp mạnh tay từ Nhà nước nằm chuẩn hoá nghề môi giới bất động sản đang tạo ra cơ hội cho những nhà môi giới chuyên nghiệp.

Ông Hùng cho rằng, yêu cầu chứng chỉ hành nghề, hoạt động qua sàn giao dịch chuyên nghiệp, và minh bạch hóa thông tin không phải gông cùm, mà là cuộc thanh lọc tự nhiên đầy tích cực. Những thay đổi này sẽ loại bỏ đám “chộp giật” thiếu kiến thức, trả lại môi trường kinh doanh lành mạnh. Đây là cơ hội vàng để môi giới “có tâm, có tầm” khẳng định vị thế. Họ không chỉ là người kết nối, mà trở thành chuyên gia tư vấn tài chính - pháp lý thực thụ, được xã hội tôn trọng và pháp luật bảo vệ.

"Theo tôi, nghề môi giới bất động sản Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa chuyên nghiệp hóa thực sự. Trong bối cảnh mới, thành công chỉ dành cho những ai lấy đạo đức làm nền tảng, tri thức làm vũ khí, và đam mê làm ngọn lửa dẫn lối. Khi thị trường ngày càng minh bạch và chuẩn hoá, môi giới không chỉ là người bán hàng mà là đối tác đáng tin cậy, đồng hành lâu dài cùng khách hàng lâu dài. Đây cũng chính là cơ hội rất lớn cho những môi giới chuyên nghiệp, sống đam mê với nghề", Trưởng đại diện Vars tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.