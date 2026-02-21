Yên Hòa: Làm việc xuyên Tết cho kịp tiến độ đường Vành đai 2.5

Tại dự án đường Vành đai 2.5, những cán bộ, đảng viên đã gác lại niềm vui bên gia đình, bền bỉ bám trụ công địa để hiện thực hóa khát vọng về một tuyến đường huyết mạch.

Những "công dân đặc biệt" trên công trường ngày Tết

Trong khi triệu gia đình Thủ đô đang quây quần bên mâm cơm tất niên hay du xuân trẩy hội, thì tại trụ sở UBND phường Yên Hòa và dọc tuyến dự án đường Vành đai 2.5, không khí làm việc lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Đối với các cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng và Tổ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của phường, tinh thần làm việc xuyên Tết luôn hiện hữu



Tối muộn ngày 29 Tết, lực lượng chức năng phường Yên Hoà vẫn có mặt tại trụ sở để triển khai công việc cho những ngày sau Tết. Ảnh: PV

Từ chiều 29 Tết, một Tổ công tác đặc biệt đã âm thầm triển khai nhiệm vụ. Xuyên suốt ngày Tết, những bóng áo xanh, áo trắng vẫn miệt mài trên từng mét đất, từng con ngõ. Họ đi để nắm bắt tâm tư, để rà soát, kiểm đếm hiện trạng và để đảm bảo rằng mỗi tấc đất, mỗi công trình được thu hồi đều dựa trên sự đồng thuận và thấu hiểu.

Anh Hoàng Quang Tiến, một cán bộ kỳ cựu đang trực tiếp tham gia công tác kiểm đếm, lập biên bản chia sẻ: “Thấy khối lượng công việc khổng lồ và tầm quan trọng, khẩn cấp của dự án đối với việc giải quyết điểm nghẽn ùn tắc giao thông của thành phố, anh em chúng tôi bảo nhau: Chậm một ngày của mình là chậm cả năm của dự án. Hơn nữa, sự hiện diện của các cán bộ vào ngày Tết cũng là cách để người dân thấy được sự quyết tâm và trách nhiệm của chính quyền.”

Sự quyết tâm ấy không chỉ là khẩu hiệu. Đó là những biên bản ghi chép chi tiết, là những cuộc vận động xuyên đêm và là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng. Anh Nguyễn Đình Toàn bổ sung: “Làm công tác GPMB ngày Tết khó nhất là việc tiếp cận bà con. Tuy nhiên, chính tình cảm nồng ấm của ngày Xuân lại giúp chúng tôi dễ gần dân hơn, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ một cách chân thành nhất để kịp thời đề xuất cơ chế hỗ trợ”.

Những cột mốc "thần tốc"

Nếu coi công tác GPMB là một trận đánh, thì những ngày giáp Tết chính là giai đoạn "tổng tấn công" vào những nút thắt khó khăn nhất. Tài liệu thực tế ghi nhận những con số biết nói, minh chứng cho tinh thần "đã xác định khẩn cấp thì phải hành động theo cơ chế khẩn cấp".

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất là di chuyển các ngôi mộ trong phạm vi GPMB vào những ngày cuối năm (trước 23 tháng Chạp) thì dấu mốc quan trọng đầu tiên diễn ra vào chiều 25 Tết.



Tại khu vực di tích chùa Trung Kính Hạ, một phần tường rào của chùa đã được tháo dỡ. Việc quây tôn theo chỉ giới thu hồi đã được thực hiện nhanh gọn trên diện tích hơn 3.000m2. Đây là một bước đi nhạy cảm nhưng đã được thực hiện vô cùng chu đáo, cẩn thận, tôn trọng yếu tố tâm linh và nhận được sự ủng hộ của nhà chùa cũng như các phật tử. Hình ảnh những m2 đất đầu tiên được bàn giao trong sự tĩnh lặng và tôn nghiêm của ngôi chùa cổ kính như một tín hiệu vui cho sự hanh thông của toàn dự án.

Cán bộ phường Yên Hoà làm việc xuyên Tết. Ảnh: PV

Tiếp đó, đúng 15h ngày 29 Tết, thời điểm mà hầu hết các hoạt động kinh doanh đã tạm dừng để chuẩn bị đón giao thừa - một chiến dịch quyết liệt khác đã được triển khai tại chợ tạm Trung Hòa. Việc đóng cửa, rào tôn khu vực chợ này không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà là cuộc thu hồi hiện trạng hơn 1.300m2 đất.

Đứng trước hàng rào tôn vừa được dựng lên chắc chắn, anh Nguyễn Trần Nam tâm sự: “Chúng tôi đã thông báo từ rất sớm, chuẩn bị rất kỹ các phương án hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh dịp Tết trên tinh thần nhân văn, thấu tình đạt lý để tạo sự đồng thuận trong nhân dân”. Nhìn 1.300m2 đất sạch hiện ra, chúng tôi hiểu rằng mình đã gỡ được một “ngòi nổ” quan trọng trong tiến trình triển khai dự án.”

Sự quyết liệt này đồng nhất với tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo phường: Không chậm trễ, không hành chính hóa quy trình, nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Chính sự quyết đoán "làm xuyên Tết" đã giúp Yên Hòa tạo ra một diện mạo mới cho công địa dự án ngay trong những ngày đầu năm mới.

Một trong những điểm sáng nhất trong báo cáo tiến độ của phường Yên Hòa chính là việc hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm cho 366/366 hộ gia đình và 03 tổ chức. Con số 100% là một kết quả ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, Tổ công tác đang dồn lực hoàn thiện biên bản, xác nhận nhân hộ khẩu và nguồn gốc đất cho 100 trường hợp, đồng thời lập phương án phê duyệt đợt 1 cho 41 trường hợp cắt xén.

Xử lý triệt để "siêu mỏng, siêu méo"

Giá trị của dự án Vành đai 2.5 không chỉ dừng lại ở việc mở rộng tuyến đường, góp phần quan trọng vào giao thông của thành phố, Tầm nhìn của các nhà quản lý tại đây còn rộnghơn: Đó là tạo dựng một không gian cảnh quan kiến trúc đô thị văn minh, hiện đại.

Phương án cải tạo chỉnh trang không gian cảnh quan hai bên tuyến đường đã được lập một cách bài bản. Mục tiêu tối thượng là xử lý triệt để tình trạng nhà "siêu mỏng, siêu méo" - một căn bệnh kinh niên của các tuyến đường mới mở tại Hà Nội. Yên Hòa quyết tâm không để những hình ảnh nhếch nhác, chắp vá làm ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và giá trị của tuyến đường huyết mạch này. Việc tổ chức lập, phê duyệt phương án cải tạo chỉnh trang không gian cảnh quan hai bên tuyến đường và quản lý kiến trúc công trình đang được triển khai song song với công tác GPMB, thể hiện một tư duy quản trị tích hợp và bền vững.

Dù ngoài kia rộn rã không khí Tết đến Xuân về nhưng Cán bộ phường Yên Hoà vẫn không phân tâm, nỗ lực làm việc xuyên Tết cho kịp tiến độ. Ảnh: PV

Nhìn vào danh mục các văn bản chỉ đạo dày đặc từ Trung ương đến thành phố được đính kèm trong các báo cáo, có thể thấy áp lực đè nặng lên vai những người thực hiện tại cơ sở. Nhưng chính trong áp lực ấy, bản lĩnh của người cán bộ phường Yên Hòa lại tỏa sáng. Họ không chỉ làm việc bằng mệnh lệnh, mà làm việc bằng trách nhiệm, sự tâm huyết với sự phát triển chung của Thủ đô.

Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được nhớ đến không chỉ bởi sắc hoa đào, hoa mai mà còn bởi sự miệt mài, bởi những bước chân không mỏi của anh Toàn, anh Nam, anh Tiến và rất nhiều cán bộ khác làm việc âm thầm xuyên Tết. Những m2 đất sạch, những đoạn tường rào được tháo dỡ, những biên bản, những phương án được lập rất chi tiết, đầy đủ và công bằng... tất cả đang kết lại thành một "đường băng" để dự án Vành đai 2.5 sớm “cất cánh”.