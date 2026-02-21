'Thất thủ' đường lên Tây Bắc du xuân

Một nguyên nhân khác là nhu cầu tập trung tại các điểm “nóng” vào cùng khung giờ. Du khách thường có xu hướng đến các điểm check-in nổi tiếng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tạo ra những “đỉnh” lưu lượng trong thời gian ngắn. Khi hàng trăm xe﻿ cùng đổ về một bãi đỗ hoặc một cổng soát vé, ùn tắc gần như không tránh khỏi. Ảnh: Lộc Liên.