Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Thất thủ' đường lên Tây Bắc du xuân

21-02-2026 - 16:18 PM | Bất động sản

Những ngày đầu xuân, dòng xe đổ lên Tây Bắc đông nghẹt khiến nhiều cung đường du lịch như đèo Mã Pì Lèng, dốc Thẩm Mã gần như “đứng hình”. Tại thác Bản Giốc, du khách xếp hàng hàng giờ vẫn không vào nổi, đành quay đầu trong tiếc nuối.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, anh A Sáng (người dân Tuyên Quang) cho biết,ngày mùng 4 Tết, từ sáng đến chiều nhiều tuyến đường du lịch tại khu vực Tuyên Quang﻿ gần như “thất thủ”. Ảnh: Mạnh tour.

Tại đèo Mã Pì Lèng, dòng ôtô, xe máy nối đuôi nhau nhích dần qua từng khúc cua. Có thời điểm, phương tiện gần như đứng yên, du khách phải xuống xe đi bộ để ngắm cảnh trong lúc chờ đường thông. Ảnh: Mạnh tour.

Không chỉ Mã Pì Lèng, khu vực dốc Thẩm Mã cũng trở thành “nút thắt cổ chai”. Hàng trăm xe máy, ô tô chen nhau trên mặt đường hẹp. Trong một số thời điểm, lực lượng chức năng và người dân địa phương phải hỗ trợ phân luồng để tránh ùn tắc kéo dài﻿. Ảnh: Mạnh tour.

Đường đi thác Bản Giốc (tỉnh Cao Bằng) cũng rơi vào tình trạng quá tải. Chị Thu Trang (Hà Nội) cùng gia đình vượt hơn 300 km bằng xe máy để đi du xuân, nhưng cuối cùng đành quay về. Ảnh: Lộc Liên.

“Chúng tôi xếp hàng gần 2 tiếng để mua vé nhưng dòng người chỉ có thể nhúc nhích, phía trong đã quá đông. Trẻ con mệt, người lớn cũng đuối, cả nhà tôi quyết định bỏ cuộc,” chị Trang kể. Ảnh: Lộc Liên.

Theo các hướng dẫn viên du lịch, tình trạng tắc đường dịp đầu xuân ở Tuyên Quang, Cao Bằng và các tỉnh Tây Bắc không còn hiếm. Nguyên nhân lớn nhất là lượng khách đổ về cùng thời điểm để ngắm hoa đào, hoa mận nở rộ, tham quan các điểm nổi tiếng﻿ như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn hay thác Bản Giốc. Ảnh: MT.

Địa hình cao nguyên đá với đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp khiến khả năng “chịu tải” của hạ tầng giao thông có giới hạn. Ảnh: MT.

Một nguyên nhân khác là nhu cầu tập trung tại các điểm “nóng” vào cùng khung giờ. Du khách thường có xu hướng đến các điểm check-in nổi tiếng vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, tạo ra những “đỉnh” lưu lượng trong thời gian ngắn. Khi hàng trăm xe﻿ cùng đổ về một bãi đỗ hoặc một cổng soát vé, ùn tắc gần như không tránh khỏi. Ảnh: Lộc Liên.

Giới làm du lịch khuyến cáo, để tránh rơi vào cảnh “đi chơi mà như đi hành xác”, du khách nên cân nhắc thời điểm khởi hành, tránh giờ cao điểm, hoặc chọn những điểm tham quan ít nổi tiếng hơn nhưng vẫn có cảnh đẹp.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án bất động sản gần 2 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam đủ điều kiện mua bán

Dự án bất động sản gần 2 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam đủ điều kiện mua bán Nổi bật

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới được rao bán

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới được rao bán Nổi bật

Hàng quán ở trung tâm thương mại đông nghịt khách Mùng 5 Tết

Hàng quán ở trung tâm thương mại đông nghịt khách Mùng 5 Tết

16:17 , 21/02/2026
Bất động sản TP.HCM: ‘Cú huých’ từ Cần Giờ

Bất động sản TP.HCM: ‘Cú huých’ từ Cần Giờ

16:13 , 21/02/2026
Cục trưởng Uông Việt Dũng nói về các hợp đồng "khủng" của hàng không Việt Nam ngày đầu năm mới

Cục trưởng Uông Việt Dũng nói về các hợp đồng "khủng" của hàng không Việt Nam ngày đầu năm mới

15:10 , 21/02/2026
Hết Tết rồi: 3 việc phải làm ngay nếu năm nay muốn dư dả!

Hết Tết rồi: 3 việc phải làm ngay nếu năm nay muốn dư dả!

15:07 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên