Hàng quán ở trung tâm thương mại đông nghịt khách Mùng 5 Tết

Theo quan sát, thực khách ở các trung tâm thương mại đa số là các bạn trẻ. Họ thường đi theo nhóm từ 3 - 5 người. "Chỉ có những dịp lễ Tết được nghỉ dài ngày, chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt nhau. Do đó, cả nhóm hẹn cùng nhau đi chơi, ăn uống, xem phim dịp này. Tuy hàng quán đều đông khách ngày Tết nhưng chúng tôi không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui" - bạn Trà My (26 tuổi, nhân viên văn phòng) bộc bạch.