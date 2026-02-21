Hàng quán ở trung tâm thương mại đông nghịt khách Mùng 5 Tết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong những ngày đầu năm mới của Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các khu ẩm thực tại trung tâm thương mại ở TPHCM đông nghịt thực khách. Không gian mát mẻ, tiện nghi giữa tiết trời nắng nóng càng khiến nơi đây trở thành điểm hẹn lý tưởng du xuân của nhiều gia đình.

Ngày 21/2 (Mùng 5 Tết), tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở TPHCM như Vạn Hạnh Mall, Vincom, Aeon, Lotte... người dân đổ vào vui chơi, ăn uống rất đông.

Một nhà hàng lẩu trong Vạn Hạnh Mall, khách đứng xếp hàng kín chỗ để đặt món sẵn. Nhân viên cho biết, khách có thể đặt món trước và chờ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ mới có bàn trống

Tại nhiều nhà hàng trong trung tâm thương mại, thực khách chấp nhận ngồi chờ bên ngoài đến khi có bàn. "Tôi đưa vợ con đến trung tâm thương mại để dạo chơi, ăn uống ngày Tết. Do khách rất đông, chúng tôi đặt chỗ và gọi món trước, sau đó có thể dạo chơi mua sắm. Kinh nghiệm của tôi để ăn uống các hàng quán ở trung tâm thương mại thì mình đi sớm khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ" - anh Văn Mạnh (ngụ xã Hưng Long, TPHCM) cho biết

Tại trung tâm thương mại Takashimaya, du khách trong nước và quốc tế nhộn nhịp chen chân ở khu vực ẩm thực. "Chúng tôi vừa dạo đường hoa Nguyễn Huệ, trời nắng nóng nên sau khi chụp ảnh đã vào hàng quán nghỉ mát và ăn uống. Không ngờ bên trong lại đông đến vậy" - chị Jenny Huỳnh đi cùng những người bạn nước ngoài nói.

Gần như không còn một bàn nào trống ở các tiệm ăn trong trung tâm thương mại. "Chúng tôi không phụ thu thêm trong những ngày Tết, giá các món ăn vẫn như cũ. Đó là lý do các gia đình đến đây thưởng thức ẩm thực rất đông" - đại diện một nhà hàng buffet cho biết.

Theo quan sát, thực khách ở các trung tâm thương mại đa số là các bạn trẻ. Họ thường đi theo nhóm từ 3 - 5 người. "Chỉ có những dịp lễ Tết được nghỉ dài ngày, chúng tôi mới có cơ hội gặp mặt nhau. Do đó, cả nhóm hẹn cùng nhau đi chơi, ăn uống, xem phim dịp này. Tuy hàng quán đều đông khách ngày Tết nhưng chúng tôi không lấy đó làm khó chịu, ngược lại còn thấy rất vui" - bạn Trà My (26 tuổi, nhân viên văn phòng) bộc bạch.

Càng về trưa và đầu buổi chiều, du khách đổ về các trung tâm thương mại các lúc càng đông

Trời nắng nóng, quán kem trên đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) cũng đông nghịt khách, nhân viên phải kê thêm bàn ra bên ngoài nhưng nhiều thực khách đến sau vẫn phải chờ đợi để có chỗ

Theo Uyên Phương

Tiền Phong

