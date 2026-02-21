Xử lý loạt bãi xe tự phát quanh hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy, khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ là nơi có đông đảo người dân, du khách đổ về du xuân. Việc tổ chức các không gian nghệ thuật, chợ hoa lớn nhất từ trước đến nay tại phía Đông hồ Hoàn Kiếm cũng kéo theo lượng lớn người dân đến chụp ảnh, vui chơi ngay từ ngày mùng 1 Tết.

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc ngày đầu năm mới không tái diễn do một số tuyến đường quanh hồ được phân luồng từ xa. Đáng chú ý, các bãi xe tự phát nhiều năm bị phản ánh đã biến mất. Cụ thể, các "điểm nóng" bãi xe tự phát tại khu vực gần đền Bà Kiệu, đoạn đường Đinh Tiên Hoàng (khu vực Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũ)... đều có hàng rào chắn, cùng với đó là lực lượng Công an phường điều tiết liên tục.

Khu vực Đền Bà Kiệu thông thoáng, trở thành nơi đi dạo của người dân và du khách. Ảnh ghi nhận ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

UBND phường Hoàn Kiếm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, du khách. Điểm nhấn là việc bố trí 4 điểm trông giữ xe miễn phí, góp phần giúp khu vực trung tâm không rơi vào tình trạng quá tải.

Ban chỉ đạo 197 phường đã kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hoàn Kiếm. Cụ thể, ngày 18/2 (mùng 2 Tết), lực lượng chức năng đã xử phạt trường hợp trông giữ xe trái phép tại Đinh Lễ - Nguyễn Xí với số tiền 12,5 triệu đồng. Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), lực lượng chức năng xử phạt 3 trường hợp tại địa chỉ 130 Hàng Trống; 102 Hàng Đào và ngã ba Lương Văn Can - Hàng Hành với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

Đường Đinh Tiên Hoàng, thường bị biến thành bãi ô tô trái phép mỗi dịp Tết nhưng không còn tái diễn vào dịp Tết năm nay

Loạt chậu cây cảnh "khủng" được bày trang trí lấn chiếm vỉa hè cũng được phường Hoàn Kiếm dẹp bỏ. Như ngày 19/2 vừa qua, lực lượng chức năng của phường đã cẩu hàng loạt chậu cây lớn đặt tại nhà hàng tại địa chỉ 14 Ngô Quyền.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tổ công tác cũng yêu cầu người dân vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng; trật tự an toàn giao thông; không tái phạm.

Được biết, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức trực chỉ huy xuyên suốt từ trước giao thừa đến hết mùng 6 Tết. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp phụ trách theo ca sáng – chiều, cùng lực lượng công an, trật tự đô thị, văn phòng HĐND-UBND thường trực xử lý tình huống phát sinh.

Việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm, trực 24/24 giờ trong những thời điểm cao điểm như đêm giao thừa, các ngày lễ chính đã bảo đảm mọi phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời...