Một lĩnh vực tăng 26% đưa Việt Nam tiến gần Singapore và vượt xa Thái Lan trong năm qua: Có dấu ấn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Grant Thornton Việt Nam mới đây công bố báo cáo Tổng quan thị trường M&A Việt Nam và triển vọng năm 2026.

Theo báo cáo, tổng giá trị giao dịch M&A của nhóm ASEAN-5 và Việt Nam đã tăng lên khoảng 205 tỷ USD trong năm 2025, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số lượng giao dịch chỉ tăng ở mức 9,8%.

Singapore, Indonesia và Việt Nam là những thị trường dẫn dắt đà phục hồi, với giá trị giao dịch M&A lần lượt tăng khoảng 65%, 30% và 26% so với cùng kỳ. Ngược lại, Malaysia, Philippines và Thái Lan ghi nhận mức sụt giảm tương ứng khoảng 9%, 19% và 60%.

Singapore tiếp tục là thị trường M&A dẫn đầu khu vực xét trên cả giá trị và số lượng giao dịch, vượt trội so với các thị trường còn lại và giữ vai trò định hình xu hướng giao dịch trong khu vực. Trong khi Việt Nam và Malaysia ghi nhận số lượng giao dịch tương đương nhau, tổng giá trị giao dịch tại Malaysia cao hơn đáng kể, khoảng 13,5 tỷ USD so với 8,7 tỷ USD tại Việt Nam cho thấy quy mô giao dịch bình quân tại Malaysia lớn hơn.

Tại Việt Nam, báo cáo ghi nhận thị trường M&A năm qua ghi nhận 367 giao dịch M&A, với tổng giá trị giao dịch công bố đạt khoảng 8,72 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Hoạt động giao dịch có xu hướng dồn mạnh về nửa cuối năm, trong đó tổng giá trị giao dịch trong nửa cuối năm cao hơn 193% so với nửa đầu năm.

Năm 2025 cũng chứng kiến một số thương vụ tái cấu trúc quy mô lớn, tiêu biểu như thương vụ thoái vốn 100% cổ phần tại MM Mega Market Việt Nam của TCC Land International (Singapore) Pte. Ltd. cho C-Distribution Asia Pte. Ltd. với giá trị khoảng 715 triệu USD, hay việc VinFast chuyển nhượng Novatech cho ông Phạm Nhật Vượng.

Dù vậy, báo cáo nhận định động lực chủ đạo của thị trường trong năm vẫn đến từ các thương vụ M&A mang tính chiến lược, dẫn dắt cả về tổng giá trị giao dịch lẫn số lượng thương vụ. Giá trị giao dịch bình quân trong năm 2025 đạt khoảng 51,3 triệu USD, tương đối tương đồng với giai đoạn 2023–2024, qua đó củng cố đặc trưng của thị trường M&A Việt Nam là thị trường trung cấp, tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp quy mô vừa.

Song song đó, thị trường ghi nhận 20 giao dịch có giá trị trên 100 triệu USD, cao hơn đáng kể so với ba năm trước, cho thấy quy mô giao dịch đang dần được mở rộng.

Báo cáo nhận định, trong bối cảnh môi trường toàn cầu nhiều thách thức, hoạt động M&A tại Việt Nam năm 2025 phản ánh khả năng phục hồi tương đối tốt của thị trường, được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP tích cực, quy mô tiêu dùng nội địa lớn và vai trò ngày càng mở rộng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Tuy vậy, quá trình phục hồi vẫn mang tính chọn lọc, thay vì diễn ra trên diện rộng.

Phân tích theo ngành, lĩnh vực công nghiệp chiếm khoảng 24% tổng giá trị giao dịch M&A, có bao gồm tác động của thương vụ tái cấu trúc quy mô lớn trị giá 1,5 tỷ USD liên quan đến Novatech. Ngay cả khi loại trừ giao dịch này, lĩnh vực công nghiệp vẫn nằm trong nhóm được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm nhiều nhất, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam như một mắt xích then chốt trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu.

Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì đà phục hồi từ giai đoạn 2023-2024 và hoạt động sôi động trong suốt năm 2025, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tương đương 18,9% tổng giá trị M&A. Việc chính thức triển khai các sửa đổi liên quan đến pháp luật đất đai từ cuối năm 2024 đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng cho đà phục hồi này, trong đó hoạt động giao dịch chủ yếu được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư trong nước.

Lĩnh vực tiêu dùng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2025, với tổng giá trị giao dịch tiệm cận 1,5 tỷ USD, tương đương khoảng 17% tổng giá trị M&A, được hỗ trợ bởi sức hấp dẫn mang tính cấu trúc của thị trường tiêu dùng nội địa quy mô lớn tại Việt Nam. Các giao dịch tiêu biểu bao gồm khoản đầu tư của Kokuyo vào Tập đoàn Thiên Long và việc F&N Dairy Investment tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk.

Trong khi đó, các lĩnh vực năng lượng và y tế ngày càng thu hút sự quan tâm trong năm 2025, được thúc đẩy bởi tăng trưởng nhu cầu mang tính cấu trúc, các ưu tiên đầu tư định hướng chính sách, cùng với sự gia tăng chú trọng của nhà đầu tư đối với các lĩnh vực thiết yếu và tính bền vững dài hạn.

Ngược lại, lĩnh vực tài chính ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về tổng giá trị giao dịch trong năm 2025, phản ánh việc thiếu vắng các thương vụ quy mô lớn so với giai đoạn 2023–2024.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực đang là xu hướng trên phạm vi toàn cầu như công nghệ tiếp tục ghi nhận số lượng giao dịch tương đối cao, cho thấy mức độ quan tâm mạnh mẽ từ phía nhà đầu tư, dù quy mô giao dịch bình quân ở mức thấp hơn, khoảng 20–30 triệu USD.



