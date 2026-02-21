Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục

21-02-2026 - 11:56 AM | Bất động sản

Trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, cao tốc Bắc Nam đoạn qua hầm Thần Vũ (Nghệ An) liên tục xảy ra ùn tắc kéo dài. Riêng trong chiều 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ) ùn tắc đã xảy ra cả km, phương tiện phải mất cả giờ đồng hồ mới qua được đoạn hầm dài 1,1 km này.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 1.

Trong ngày mùng 4 Tết, ùn tắc kéo dài xảy ra trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua hầm Thần Vũ thuộc dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 2.

Trước đó, trong các ngày từ 27 đến 29 tháng Chạp, đoạn qua hầm Thần Vũ đi lại cũng hết sức khó khăn.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 3.

Trong chiều mùng 4 Tết, thời điểm từ 15 đến 18h, ùn tắc đã xảy ra với chiều Diễn Châu - Bãi Vọt, xe nối dài cả km để chờ được qua hầm.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 4.

Trong các dòng xe bị ùn tắc trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thần Vũ chiều và tối mùng 4 Tết, có nhiều ô tô mang biển kiểm soát các tỉnh phía Nam đang lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 5.

Nguyên nhân do đoạn qua hầm Thần Vũ chỉ có 2 làn xe (mỗi chiều đường 1 làn), dẫn đến phương tiện khi lưu thông đến đây bị thắt nút cổ chai, gây ùn tắc.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 6.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 7.

Rất nhiều ô tô con, xe khách lưu thông theo hướng Bắc - Nam trong ngày mùng 4 Tết bị ùn tắc, xếp hàng dài chờ được lưu thông qua hầm.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 8.

Theo thiết kế, cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ có 2 đường hầm với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn), tuy nhiên ở thời điểm dự án cao tốc thành phần Bắc Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thông xe năm 2024, mới chỉ có một bên hầm được đưa vào sử dụng, một bên thi công chưa xong.

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục- Ảnh 9.

Đại diện Đội CSGT đường bộ giao thông số 4, Phòng 6, Cục CSGT cho biết dịp Tết lưu lượng giao thông tăng cao và cao tốc Bắc - Nam qua hầm Thần Vũ chỉ có một làn xe cho mỗi chiều đường dẫn đến đoạn hầm dài 1,1 km này đang là điểm ùn tắc. Theo đại diện Cục CSGT, để giảm ùn tắc, hiện nhà đầu tư BOT dự án cao tốc thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành đường hầm thứ 2 trong năm 2027.

Theo Nhóm PV

Tiền Phong

