Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục

Đại diện Đội CSGT đường bộ giao thông số 4, Phòng 6, Cục CSGT cho biết dịp Tết lưu lượng giao thông tăng cao và cao tốc Bắc - Nam qua hầm Thần Vũ chỉ có một làn xe cho mỗi chiều đường dẫn đến đoạn hầm dài 1,1 km này đang là điểm ùn tắc. Theo đại diện Cục CSGT, để giảm ùn tắc, hiện nhà đầu tư BOT dự án cao tốc thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành đường hầm thứ 2 trong năm 2027.