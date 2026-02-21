Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo ‘suất nội bộ’ nhà ở xã hội: Tiền mất, nhà không thấy

21-02-2026 - 11:59 AM | Bất động sản

Từ lời hứa “giữ chỗ chắc chắn trúng” đến hợp đồng tư vấn mập mờ, các đối tượng lừa đảo đang biến giấc mơ an cư thành nỗi ám ảnh tài chính. Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi giao dịch nhà ở xã hội.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, một trong những chiêu trò phổ biến nhất của các đối tượng lừa đảo là hứa hẹn suất nội bộ , ngoại giao. Các môi giới thường quảng cáo rằng có thể giúp khách hàng mua được nhà ở xã hội mà không cần xét duyệt hoặc có suất ưu tiên.

Bên cạnh đó, nhiều môi giới sử dụng hình thức ký hợp đồng tư vấn pháp lý hoặc hợp đồng hỗ trợ hồ sơ để lách luật. Họ yêu cầu người mua đặt cọc giữ chỗ hoặc trả phí tư vấn đến vài trăm triệu đồng với lời hứa bảo đảm suất mua nhà hoặc bốc thăm trúng quyền mua.

Sau khi người dân có nhu cầu mua nộp tiền chênh, các đối tượng môi giới vẫn tiến hành làm và nộp hồ sơ như bình thường. Đến ngày bốc thăm, nếu người mua may mắn bốc trúng thì môi giới được hưởng tiền chênh , ngược lại nếu bốc không trúng thì môi giới sẽ chuyển trả lại người mua số tiền này. Có nhiều trường hợp, các đối tượng không thực hiện đúng cam kết, cũng không trả lại tiền cọc.

Ngoài ra, một số trường hợp khác, môi giới cam kết giao nhà nhanh chóng mà không cần xét duyệt. Quy trình xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội thường kéo dài 30-60 ngày và phải tuân theo các tiêu chí cụ thể về thu nhập, tình trạng nhà ở và hộ khẩu thường trú. Nếu có người tuyên bố có thể “chạy suất” trong thời gian ngắn mà không cần đáp ứng các điều kiện pháp lý, rất có thể đó là dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Công an cảnh báo ‘suất nội bộ’ nhà ở xã hội: Tiền mất, nhà không thấy- Ảnh 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo lừa đảo mua nhà ở xã hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Để tránh bị lừa đảo khi mua nhà ở xã hội, người dân cần trang bị kiến thức pháp lý và thận trọng trong mọi giao dịch. Trước hết, cần xác minh tính pháp lý của dự án thông qua sở xây dựng để bảo đảm dự án đã được cấp phép hợp pháp. Người mua nên làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, không thông qua trung gian mập mờ và chỉ ký hợp đồng có công chứng rõ ràng.

Người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa có hợp đồng hợp pháp, đặc biệt nếu môi giới yêu cầu đặt cọc mà không có giấy tờ bảo đảm; đồng thời cần kiểm tra kỹ quy trình mua bán, bởi nhà ở xã hội không thể giao dịch tùy tiện hay “chạy suất” ngoài quy định.

Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng, bao gồm sở xây dựng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời. Trong trường hợp không may bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền lợi. Trước tiên, cần thu thập đầy đủ bằng chứng, bao gồm hợp đồng, biên lai chuyển tiền, tin nhắn và email trao đổi với môi giới để làm cơ sở khiếu nại hoặc tố cáo.

Tiếp đó, người mua có thể gửi đơn khiếu nại lên chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản hoặc sở xây dựng để yêu cầu giải quyết. Nếu có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, cần tố giác ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án bất động sản gần 2 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam đủ điều kiện mua bán

Dự án bất động sản gần 2 tỷ USD do Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam đủ điều kiện mua bán Nổi bật

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới được rao bán

10 ngôi nhà đắt nhất thế giới được rao bán Nổi bật

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục

Cao tốc Bắc Nam qua hầm Thần Vũ ùn tắc liên tục

11:56 , 21/02/2026
Một lĩnh vực tăng 26% đưa Việt Nam tiến gần Singapore và vượt xa Thái Lan trong năm qua: Có dấu ấn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Một lĩnh vực tăng 26% đưa Việt Nam tiến gần Singapore và vượt xa Thái Lan trong năm qua: Có dấu ấn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

11:51 , 21/02/2026
4 loại cây nên trồng tại ban công trong năm Bính Ngọ tăng vượng khí, giúp trường thọ

4 loại cây nên trồng tại ban công trong năm Bính Ngọ tăng vượng khí, giúp trường thọ

10:31 , 21/02/2026
TPHCM xác định vị trí trung tâm Chính trị - Hành chính mới

TPHCM xác định vị trí trung tâm Chính trị - Hành chính mới

10:29 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên