Cả nhà phân tích và nhà đầu tư đều lạc quan về giá vàng tuần này

Giá vàng thế giới biến động trong suốt cả tuần qua, giao dịch trong khoảng từ 2.300 USD đến 2.360 USD/ounce từ thứ Hai đến thứ Tư (8-10/4), phớt lờ chỉ số CPI tháng 3 của Mỹ nóng hơn dự kiến và khiến những người tham gia thị trường có cảm giác yên ổn. Từ cuối thứ Năm (11/4), ‘tàu lượn siêu tốc’ quay trở lại, khi giá vàng giao ngay lập kỷ lục cao mới của thời đại, trên 2.400 USD/ounce, khi nhiều cơ quan thông tin các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu của Israel có thể sắp xảy ra.

Động lực tăng tiếp theo đến vào thứ Sáu (12/4) với một trong những động thái mạnh nhất trong chu kỳ tăng lần này, khi giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ tăng vọt từ 2.393 USD/ounce lên mở cửa ở mức cao mới, là 2.431,59 USD/ounce vào 11 giờ sáng theo giờ địa phương, sau đó nhanh chóng lao dốc về gần mức ban đầu. Diễn biến giá vàng riêng trong phiên thứ Sáu được giống như một chuyến tàu lượn diêu tốc không dành cho người yếu tim.

Trong nước, giá vàng miếng SJC thứ Bảy (13/4) trong khoảng 81,2 - 83,7 triệu đồng/lượng, tăng so với 78,9 - 81,52 triệu đồng/lượng một tuần trước đây, nhưng đã giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước và càng giảm so với mức kỷ lục gần 84 triệu đồng/lượng giữa tuần này. Vàng nhẫn cũng hạ xuống khoảng 73,4-76,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên thị trường Mỹ ngày 12/4/2024.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy cả Phố Wall và Phố Chính đều có xu hướng dự báo giá vàng sẽ tăng hơn nữa, vì rủi ro địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục đẩy giá vào vùng chưa từng chạm tới.

Darin Newsom, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho biết không có ích gì khi suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ trong môi trường hiện tại. “Vàng có bị mua quá mức không? Có,” ông nói. “Chỉ số đô la Mỹ có kéo dài xu hướng tăng dài hạn của nó không? Cũng có. Tôi có sẵn sàng đặt cược vào việc vàng giảm giá dựa trên hai yếu tố này không? Không. Hiện tại, tôi sẽ tuân theo Quy tắc thị trường số 1: KHÔNG ĐI NGƯỢC XU HƯỚNG.”

Ông Newsom cho biết, bất chấp những ảnh hưởng từ bên ngoài, xu hướng giá vàng vẫn tăng. Ông nói: “Điều quan trọng là người mua tiếp tục thấy giá trị mặc dù cả vàng giao ngay và hợp đồng tương lai đều đạt mức cao mới”. “Cho đến khi bên kia thị trường thay đổi quyết định, tôi không muốn trở thành người đứng trước đoàn tàu đang chạy này.”

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết: “Giá vàng tuần này đã kết thúc một cách mạnh mẽ. “Tôi lạc quan về giá vàng trong tuần tới.”

Frank McGhee, người người phụ trách vè kim loại quý tại Alliance Financial, cho biết ông là một trong những người nghi ngờ về đợt phục hồi gần đây của vàng, nhưng hiện tại ông là người tin tưởng vì thị trường cuối cùng cũng chú ý đến các sự kiện địa chính trị.

McGhee nói: “Tôi đã sai về điều này trong phần lớn chu kỳ tăng giá này. “Điều tốt nhất mà tôi có thể thấy bây giờ (trong số các cơ sở dự báo) là thị trường cuối cùng cũng chú ý đến địa chính trị và khi mối đe dọa về một cuộc tấn công của Iran vào Israel xuất hiện, thị trường không thể không chú ý.”

Ông nói rằng trong nhiều năm, bao gồm cả phần lớn thời gian xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, các thương nhân và nhà đầu tư đã bỏ qua vấn đề địa chính trị. “Tôi nghĩ sự khác biệt ở đây là bạn có ‘bàn tay rất khỏe’ từ việc mua (vàng) của các ngân hàng trung ương”. “Và đây chỉ là một cuộc chạy trốn”, McGhee nói.

Theo ông McGhee: “Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh kinh tế thực sự kỳ lạ, nơi bạn có thể, nghe có vẻ phi logic, thấy vàng và đồng đô la biến động theo cùng một hướng”. “Trở lại những năm 70 khi giá tăng vọt, đồng đô la tăng giá và đó là điều hỗ trợ cho giá vàng tăng khi đó. Bây giờ chúng ta (nước Mỹ) đã trở lại là nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ, và do đó, cứ mỗi đô la dầu thô tăng lên, giờ đây nó sẽ tác động đến sức mạnh của đồng đô la.”

“Mọi thứ bạn từng biết về cách thức hoạt động của thị trường đều bị ném vào thùng rác.”

Ông nói rằng đồng đô la và vàng đều đồng thời đóng vai trò là nơi trú ẩn an toàn khi nỗi sợ hãi lan rộng trên toàn cầu. “Bạn rất hiếm khi nhìn thấy điều đó,” “Và khi bạn nhìn thấy nó, đó luôn là một động thái tăng giá rất mạnh mẽ”, ông McGhee nói.

McGhee cho biết trình độ phân tích kỹ thuật cũng không còn phù hợp trong những tình huống này. “Đây chỉ là lướt sóng thôi,” anh nói. “Hãy đưa xe kéo của bạn vào và khi thị trường tiếp tục phục hồi, hãy để xe kéo của bạn chạy tự do. Nói cách khác, đừng suy nghĩ quá logic vì bạn sẽ thấy một số động thái chỉ diễn ra thoáng qua.”

Ông nói thêm: “Câu hỏi sẽ là, diễn biến thị trường sẽ như thế nào nếu không có xung đột giữa Iran-Israel vào cuối tuần qua, hoặc có thể tiếp tục có bao nhiêu động thái tạo ra rủi ro?”

Tuần qua, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát về vàng của Kitco News, và cho dù vàng đã có mức tăng vượt trội nhưng tỷ lệ những người lạc quan về triển vọng giá tăng đã tăng lên.

Chín chuyên gia Phố Wall, tương đương 83%, dự kiến giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi hai nhà phân tích còn lại, chiếm 17%, dự đoán giá sẽ giảm. Không ai mong dự đoán giá sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại.

Trong khi đó, 168 phiếu khảo sát trực tuyến trên Phố Chính đã nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ, 82% dự đoán sẽ tăng hoặc đi ngang trong tuần tới. Trong đó, 111 người, chiếm 66%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới; 30% khác, tương đương 18%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 27 người được hỏi, tương đương 16%, cho rằng kim loại quý sẽ có xu hướng đi ngang.

Kết quả khảo sát của Kitco News dự đoán giá vàng tuần 15-19/4.

Tuần này, những dữ liệu thị trường vàng quan tâm sẽ bao gồm: Doanh số bán lẻ tháng 3 và Chỉ số sản xuất Empire State tháng 4 của Mỹ, được công bố vào thứ Hai (15/4), Doanh số bán nhà ở sơ bộ và Giấy phép xây dựng tháng 3 công bố vào thứ Ba (16/4), sau đó là Doanh số bán nhà hiện có tháng 3 và kết quả khảo sát sơ bộ của Philly Fed tháng 4 vào thứ năm (18/4).

Tham khảo: Kitco News