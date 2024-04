Khi nào nên bán các khoản đầu tư vàng?

Trong bối cảnh lạm phát cao và lãi suất cao sau đó nhằm xoa dịu lạm phát, nhiều nhà đầu tư đã quyết định mua vàng. Nhu cầu đầu tư vàng tăng lên đã góp phần đẩy giá kim loại tăng vọt, với vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2.350 USD/ounce hôm 10/4.

Với việc giá vàng tăng mạnh gần đây, nhiều người quyết định đầu tư vào vàng và đã kiếm được lợi nhuận kha khá, giờ đây có thể đang tự hỏi liệu họ nên bán khoản đầu tư vàng của mình hay chờ đợi một sự kiện trong tương lai có thể thúc đẩy họ bán ra. Vậy đâu là thời điểm thích hợp để bán khoản đầu tư vàng của bạn? Và đây là những gì bạn nên biết.

Mặc dù trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào tình huống của bạn, chẳng hạn như mong muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư và quan điểm của bạn về các loại tài sản khác nhau, một số tình huống mà bạn có thể quyết định bán khoản đầu tư vàng của mình bao gồm:

Khi lạm phát dịu lại

Vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát và nếu bạn cho rằng lạm phát đã hoặc sẽ sớm giảm bớt, điều đó có thể khiến bạn cần bán khoản đầu tư vàng của mình trước khi bị lỗ. Điều này có thể đặc biệt đúng nếu bạn đã tăng mạnh tỷ lệ phân bổ vàng của mình so với các tài sản khác do các điều kiện thị trường gần đây.

David Kass, giáo sư tài chính của tại Đại học Maryland, cho biết: “Vàng đã trở thành nhu cầu đầu tư trong thời kỳ lạm phát cao và bất ổn chính trị”.

Với việc vàng chạm đỉnh giá mới và “với lạm phát giảm gần về mức mục tiêu khoảng 2% ở cả Mỹ và các nước khác, có vẻ như bây giờ là thời điểm tốt để các nhà đầu tư giảm tỷ lệ sở hữu vào kim loại quý này và quay trở lại phân bổ tài danh mục đầu tư sản như thông lệ" ông Kass khuyến nghị.

Khi bất ổn kinh tế giảm bớt

Liên quan đến việc lạm phát bình thường hóa, bạn có thể quyết định bán khoản đầu tư vàng của mình nếu cho rằng điều kiện kinh tế sẽ ổn định hơn hoặc tích cực hơn trong tương lai.

Peter C. Earle, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Mỹ, cho biết: “Bất kỳ khi nào sự không chắc chắn giảm xuống đều có thể kéo theo sự sụt giảm về nhu cầu và do đó làm giảm giá vàng”.

Ông nói: “Nếu tình trạng khẩn cấp dịu lại hoặc nếu triển vọng tăng trưởng kinh tế đột nhiên chuyển sang tình huống tích cực - ví dụ: nếu bức tranh lạm phát trong tương lai từ chỗ không chắc chắn chuyển sang nhiều dấu hiệu ổn định trong thời gian tới - giá vàng có thể giảm đột ngột”.

Cũng về chủ đề này, Giáo sư Campbell Harvey của Trường Kinh doanh Fuqua Đại học Duke, người chuyên nghiên cứu về hàng hóa, cho biết ông nghi ngờ về vai trò của địa chính trị trong đợt tăng giá vàng lần này, vì thời điểm vàng bắt đầu tăng giá mạnh không trùng với thời điểm bùng nổ cuộc chiến Israel-Gaza vào tháng 10/2023. Điều này tạo ra sự không chắc chắn về mức độ kéo dài đà tăng giá của vàng. Ông Harvey nói: “Đầu tư ở mức cao nhất mọi thời đại là rất rủi ro”.

Đầu tư khi giá ở mức cao nhất mọi thời đại đồng nghĩa với rủi ro rất cao.

Khi giá trị của vàng quá chênh lệch so với các kim loại quý khác

Mặc dù giá trị của vàng không giống hệt như các kim loại quý khác, như bạc, nhưng chúng thường có mối tương quan với nhau. Và nếu mọi thứ trở nên không đồng bộ, điều đó có thể khiến bạn cân nhắc việc bán vàng.

Hiện tại, tỷ lệ vàng/bạc, dựa trên giá vàng chia cho giá bạc, là khoảng 88, "trong đó, xét trong lịch sử, tỷ lệ này thường ở mức từ trung bình đến cao trong thập niên 60, cho thấy khả năng vàng đang được định giá quá cao so với bạc," Rohan Reddy, giám đốc nghiên cứu tại Global X ETFs giải thích.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tỷ lệ cao có nguyên nhân, nghĩa là vàng được định giá quá cao hoặc không được định giá quá cao vì có thể có những yếu tố khác thúc đẩy. Tuy nhiên, giá các kim loại quý khác thấp có thể là dấu hiệu của rắc rối kinh tế.

Ông Reddy cho biết: “Nhu cầu đối với các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các ứng dụng công nghiệp khác và hiệu suất giá tương đối của chúng có thể báo hiệu các yếu tố khác trong nền kinh tế toàn cầu”.

Khi giá vàng không theo sát các nguyên tắc cơ bản

Chi phí đầu tư có thể dựa trên các yếu tố cơ bản, tức là những yếu tố chỉ ra giá trị hợp lý của một tài sản hoặc chúng có thể dựa trên các yếu tố kỹ thuật, chẳng hạn như sự phục hồi của thị trường cho thấy giá tăng.

Đối với vàng, các yếu tố cơ bản có thể bao gồm các vấn đề như lãi suất trái phiếu. Trong nhiều trường hợp, lợi suất trái phiếu cao sẽ làm giá vàng giảm, vì các nhà đầu tư có thể muốn kiếm được lợi nhuận khi đó sẽ chuyển sang trái phiếu.

Vì vậy, khi vàng quá tách biệt khỏi các yếu tố cơ bản, đó có thể là lý do để bạn bán khoản đầu tư vàng của mình.

Từ đầu năm đến nay, Dollar index (chỉ số đồng USD – so sánh USD với rổ 6 tiền tệ đối tác chủ chốt) đã tăng 5%, riêng trong tuần này tăng 1,64% (tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2022) lên 106,02, mức cao nhất kể từ tháng 11/2023, do nhu cầu mua ‘trú ẩn an toàn’ khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng và sự khác biệt ngày càng lớn trong chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ so với các ngân hàng trung ương lớn khác. Trong bối cảnh đó, trái với lẽ thường, giá vàng thậm chí còn tăng mạnh hơn, gấp hơn 3 lần mức tăng của Dollar index.

Ông Reddy cho biết: “Năm 2023, vàng đã hoạt động tốt một cách đáng ngạc nhiên, bất chấp các điều kiện thị trường hiện tại vốn không thuận lợi cho loại tài sản này”. “Chúng tôi nhận thấy phần lớn mức giá tăng gần đây được thúc đẩy bởi các yếu tố kỹ thuật, chủ yếu là do các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vào để đa dạng hóa dự trữ. Về lý thuyết, việc mua này có giới hạn, điều này có thể khiến các nhà đầu tư cân nhắc bán ra trong khi giá vàng vẫn tăng.”

Kết luận

Những kịch bản khác nhau này có thể khiến một số nhà đầu tư bán một số hoặc toàn bộ khoản đầu tư vàng của họ, nhưng đây không phải là những quy tắc nghiêm ngặt cần tuân theo. Phần lớn quyết định này phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn, chẳng hạn như mục tiêu đầu tư, thời hạn và khả năng chấp nhận rủi ro, cùng với quan điểm của bạn về giá trị vàng so với các tài sản khác. Không ai có thể khẳng định vàng đã đạt mức cao kỷ lục có nghĩa là nó không thể tiếp tục tăng giá trị hơn nữa, cũng không thể khẳng định giá đã vượt các ngưỡng quan trọng thì không thể quay đầu giảm xuống.

Đầu tư vàng có nhiều hình thức khác nhau. Ngoài việc mua các thỏi vàng được chào bán tại một số cửa hàng như Costco, nhà đầu tư có thể mua bán hợp đồng vàng tương lai, bỏ tiền vào nhiều loại quỹ ETF vàng hoặc mua cổ phần của các công ty khai thác vàng…..về cơ bản đều là đặt cược vào biến động của giá.

Tham khảo: CBSnews