MG HS giảm giá kỷ lục tại đại lý: Bản 'base' còn 520 triệu rẻ hơn Sonet, khách mua phải đánh đổi số VIN và tùy chọn màu

Giá MG HS chạm “đáy” ở đại lý

Một đại lý ở Hà Nội đang chạy chương trình xả kho nốt những chiếc MG HS sản xuất 2023 cuối cùng. Như nhiều đại lý khác, số lượng xe tồn kho chỉ còn phiên bản Deluxe. Cụ thể, giá bán của MG HS Deluxe 2023 giảm xuống còn 520 triệu đồng.

MG HS được giảm giá mạnh tại đại lý.

Theo các tư vấn viên, đại lý chỉ còn MG HS 2023 phối màu đỏ và xám. Giá thực tế của MG HS tại đại lý rẻ ngang, thậm chí thấp hơn những mẫu SUV hạng A như Toyota Raize (498 triệu đồng) hay Kia Sonet (539-624 triệu đồng).

Với giá bán xe hấp dẫn như trên, khách hàng sẽ mất chưa tới 600 triệu đồng để lăn bánh MG HS Deluxe ở các tỉnh. Nếu chọn lăn bánh ở Hà Nội hoặc TP. HCM, tổng số tiền chủ xe phải bỏ ra sẽ rơi vào khoảng 620 triệu đồng.

Hiện tại, nhiều đại lý cũng đang chạy chương trình xả kho MG HS 2023. Tham khảo ở một số đại lý khác, giá sau ưu đãi của MG HS Deluxe rơi vào khoảng 530-535 triệu đồng. Mức giá này được nhiều chuyên gia cho là hấp dẫn đối với một mẫu SUV hạng C.

Mazda CX-5 đang là mẫu xe dẫn đầu phân khúc SUV hạng C, có giá bán cao hơn HS tới khoảng trên 200 triệu đồng.

Đối thủ lớn nhất của MG HS tại thị trường Việt Nam là Mazda CX-5. Cộng dồn từ đầu năm, mẫu SUV hạng C nhà Mazda bán ra 9.240 chiếc đến tay khách hàng. Trong khi đó, MG HS không công bố doanh số tại thị trường Việt Nam.

MG HS đang phân phối trên thị trường ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 1/2024. Xe ra mắt với 2 phiên bản Deluxe và Luxury với giá bán lần lượt 699 triệu đồng và 749 triệu đồng.

Trước đây, MG HS lần đầu ra mắt tại Việt Nam vào tháng 7/2020 với 2 phiên bản 1.5T 2WD Sport và 2.0T AWD Trophy đi cùng giá bán lần lượt 788 triệu đồng và 999 triệu đồng. Khi đó, giá bán của HS được cho là "khó nuốt" với một mẫu SUV hạng C. Hệ quả, đến tháng 9/2022, MG HS phải tạm dừng bán tại thị trường Việt Nam.

MG HS có gì nổi bật?

MG HS đang phân phối là bản nâng cấp facelift. Bản này có một vài điểm thay đổi ở ngoại thất như cụm đèn LED giao diện mới, lưới tản nhiệt lớn giống phong cách MG5, bộ mâm 18 inch 5 chấu kiểu mới. Kích thước và kiểu dáng tổng thể của xe không đổi so với bản cũ từng được bán bởi nhà phân phối cũ.

Nội thất của HS mới không thay đổi nhiều so với trước đây. Một số trang bị tiện nghi nổi bật trong xe là màn hình điện tử hoàn toàn sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10 inch, âm thanh Bose, ghế phong cách thể thao, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ xe không thay đổi, vẫn là máy 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. Bản facelift bỏ tùy chọn máy 2.0L tăng áp.

HS 2024 có những trang bị an toàn đáng chú ý như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí... Riêng phiên bản Luxury có thêm gói an toàn tiên tiến bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn.