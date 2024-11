Thu giữ 25 xe điện 3 bánh và 4 bánh thuộc diện cấm lưu thông

Ngày 5-11, Phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với PC03, Công an TP Hà Nội; Đội QLTT số 8, Cục QLTT TP Hà Nội; Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gia Lâm và Công an thị trấn Trâu Quỳ đột xuất kiểm tra Hộ kinh doanh xe điện M.P, tại đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Các xe điện bị thu giữ đều không được phép kinh doanh tại Việt Nam

Hộ kinh doanh do bà N.T.D (SN 1994), trú tại Phú Thọ, làm chủ.

Đoàn kiểm tra xác định ngoài địa chỉ kinh doanh đã đăng ký, Hộ kinh doanh sử dụng thêm địa điểm gắn số 43 nằm trong Khu đô thị 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, TP Hà Nội làm kho chứa hàng hóa và lắp ráp sản phẩm. Địa điểm này chưa được thông báo với cơ quan có thẩm quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hàng chục chiếc xe điện loại 3 bánh, 4 bánh bán thành phẩm được xếp la liệt trong khuôn viên rộng hàng trăm m2 với nhiều nhãn hiệu như Goda Pro, Me leisure, Fishion, Dilly, Wanyuan…

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện hộ kinh doanh xuất trình cho đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Gia Lâm cấp với 4 ngành nghề kinh doanh chính gồm: Bán buôn, bán lẻ xe máy, xe máy điện; bán buôn xe đạp, phụ tùng xe đạp; bán lẻ xe đạp, phụ tùng xe đạp; bán buôn, bán lẻ phụ tùng xe máy điện, xe máy.

Trên nền tảng TikTok với tài khoản Xe điện M.P cũng đăng tải nhiều video giới thiệu về các sản phẩm lực lượng chức năng kiểm tra tại địa điểm kinh doanh. Tài khoản này có trên 200.000 lượt follow và hơn 3,3 triệu lượt thích. Mỗi bài đăng thu hút hàng ngàn đến hàng trăm ngàn lượt tương tác.

Lực lượng chức năng thu giữ xe điện vi phạm

Kiểm đếm thực tế, Đoàn kiểm tra đã tiến hành các thủ tục tạm giữ 25 chiếc xe điện loại 3 bánh và 4 bánh, trị giá hàng hóa vi phạm trên 500 triệu đồng để xử lý theo quy định.

Theo ông Trần Huy Hải, Phó phòng Nghiệp vụ 1, Cục Nghiệp vụ QLTT, đây là một trong những vụ việc nổi bật nằm trong kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường những tháng cuối năm 2024, dịp trước trong và sau Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 mà đơn vị triển khai, thực hiện.

Theo đó, quá trình kiểm tra, Phòng đã phát hiện 3 hành vi vi phạm chủ yếu của địa điểm kinh doanh này, gồm kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và không thông báo website thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.