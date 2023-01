Cả nước có 37 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động

Cụ thể, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến đến ngày 30/1/2023, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, trong đó có 29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP.

Tại thành phố Hà Nội đang có 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động, với 38 dây chuyền và 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (23 dây chuyền). Trong đó 11 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, 1 trung tâm dừng hoạt động do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT về tình hình hoạt động của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP. Hà Nội và TP.HCM.

Thông tin từ các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội vào thời điểm 17h ngày 30/01/2023 cho thấy, không còn tình trạng xe phải chờ để được đăng kiểm. Trong ngày làm việc sau Tết, các phương tiện đến đều, không có hiện tượng ùn ứ khi vào kiểm định. Số lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong ngày của các trung tâm đăng kiểm khu vực TP. Hà Nội là 1.061 phương tiện.



Còn tại TP.HCM, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đang có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động với 35 dây chuyền và 7 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (13 dây chuyền). Trong đó 6 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, 1 trung tâm dừng hoạt động do không đủ nguồn nhân lực đăng kiểm viên theo quy định.

Theo báo cáo của các trung tâm đăng kiểm, tại thời điểm 17h ngày 30/1/2023 cũng đã hết xe, không còn xe nào phải chờ đăng kiểm. Trong ngày các phương tiện đến kiểm định không còn hiện tượng ùn ứ và một số trung tâm lượng xe đến kiểm định ở mức thấp. Số lượng cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong ngày của các trung tâm đăng kiểm khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 860 phương tiện.