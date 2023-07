Cả nước có tổng 16.427 điểm 10, gấp gần 3 lần so với năm 2022 nhưng chỉ có duy nhất 1 điểm 10 Văn

Đúng 8h ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 16.427 điểm 10 ở tất cả các môn thi. So với năm 2022, số điểm 10 năm nay nhiều hơn gấp gần 3 lần (năm 2020 cả nước có 5.560 bài thi đạt điểm 10).

Cụ thể, môn Toán (12 điểm 10); Vật lý (70 điểm 10); Hóa học (137 điểm 10); Sinh học (135 điểm 10); Ngữ văn (1 điểm 10); Lịch sử (789 điểm 10); Địa lý (35 điểm 10); Giáo dục công dân (14.693 điểm 10); Ngoại ngữ (555 điểm 10).

Nếu như năm trước, có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, thì năm nay chỉ có 1 thí sinh duy nhất đạt điểm 10 thuộc cụm thi tỉnh Nam Định. Môn Lịch sử cũng chứng kiến số điểm 10 giảm mạnh (hơn 2 lần) so với năm 2022 (789 điểm 10 so với 1.779 năm 2022).

Ngược lại, môn Giáo dục công dân chiếm số lượng điểm 10 năm 2023 lớn nhất (14.693 thí sinh), gấp hơn 5 lần so với năm 2022 (năm 2022 có 2.836 thí sinh đạt điểm 10). Đây là lý do khiến tổng số điểm 10 năm nay lớn hơn so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.