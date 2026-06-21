Cà phê đảo chiều giảm sau khi chạm ngưỡng 90.000 đồng/kg - Ảnh: Báo Chính phủ

Giá cà phê trong nước tuần qua có thời điểm chạm mốc 90.000 đồng/kg nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm vào cuối tuần theo diễn biến của thị trường thế giới. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm nhẹ xuống còn từ 405-415 USD/tấn, trái ngược xu hướng tăng tại Thái Lan và Ấn Độ.

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg, giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 400 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê xuống còn 89.000-89.300 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 89.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên cả hai sàn giao dịch quốc tế London và New York đều đảo chiều giảm sâu. Sức ép bán ròng đã đẩy giá hai mặt hàng cà phê tiêu chuẩn lao dốc. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm mạnh 1,22%, mất 45 USD/tấn so với phiên trước, xuống 3.640 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm 0,99%, tương đương giảm 2,75 xu/lb xuống 275,10 xu/lb (1 lb=0,4535 kg).

Cà phê đảo chiều giảm

Về thị trường lúa gạo, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá các loại lúa gạo ít biến động, giao dịch chậm. Giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hiện dao động từ 6.200-6.400 đồng/kg; OM 5451 từ 5.650-5.850 đồng/kg; IR 50404 ở mức 5.400-5.500 đồng/kg; OM 34 dao động 5.500 - 5.700 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 50404 xuất khẩu đang dao động từ 8.700-8.800 đồng/kg; CL 555 từ 9.000-9.100 đồng/kg; OM 5451 từ 9.500-9.600 đồng/kg; Đài Thơm 8 từ 9.200-9.400 đồng/kg; Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg. Giá gạo thành phẩm IR 50404 hiện ở mức 10.750-10.900 đồng/kg.

Về xuất khẩu, trong phiên ngày 18/6, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 405-415 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 415-420 USD/tấn của tuần trước đó.

Trong khi đó, giá chào bán tại các nước sản xuất gạo hàng đầu của châu Á như Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng nhích lên do ảnh hưởng từ tỷ giá và lo ngại về thời tiết.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm trong tuần này đã tăng lên mức 337-342 USD/tấn, so với mức 335-340 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, các nhà cung cấp đang chào bán gạo trắng 5% tấm của nước này ở mức 343-349 USD/tấn.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan ở mức từ 460-480 USD/tấn, cao hơn mức từ 450-475 USD/tấn của tuần trước. Theo giới thương gia, nhu cầu ổn định từ Malaysia và Philippines đang tạo đà hỗ trợ giá gạo Thái Lan tiếp tục đi lên. Về nguồn cung, nông dân Thái Lan hiện đang trong giai đoạn gieo sạ lúa, trong khi giới chuyên gia lo ngại hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm sụt giảm sản lượng vụ trái mùa dự kiến thu hoạch vào tháng 8 và tháng 9 tới.

Bên cạnh đó, đồng baht mạnh lên và mặt bằng giá nội địa neo cao đang khiến các nhà xuất khẩu tỏ ra vô cùng thận trọng, chỉ thu mua cầm chừng theo nhu cầu thực tế. Một thương nhân tại Bangkok nhận định quyền quyết định giá hiện đã hoàn toàn nằm trong tay các chủ nhà máy xay xát.