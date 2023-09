Ca sĩ Khánh Phương từng muốn vực dậy Công ty CP Sông Đà 1.01 khi vợ - bà Vũ Thị Thuý còn làm chủ tịch như thế nào?

Đầu năm 2023, thông tin nam ca sĩ Khánh Phương mua cổ phiếu và trở thành thành viên của HĐQT Công ty Sông Đà 1.01 khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Khi đó, bà Vũ Thị Thuý, vợ ca sĩ Khánh Phương đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 1.01.

Nằm trong HĐQT Công ty Sông Đà 1.01, nam ca sĩ từng chia sẻ về “mối duyên với Công ty Sông Đà 1.01”. “Chúng tôi lại có duyên với Công ty Sông Đà 1.01 và đang cố gắng từng chút nhặt nhạnh và làm đẹp, làm mới lại một số thứ đang dang dở và hỗn độn. Đó là câu chuyện dài và rất ly kỳ”.

Ca sĩ “Chiếc khăn gió ấm” cho biết, anh mua cổ phiếu để gom nắm quyền quản trị công ty Sông Đà 1.01, không phải mục tiêu đầu tư lướt sóng. Anh cũng đánh giá cao các dự án mà Công ty Sông Đà đang sở hữu.

Về kế hoạch vực dậy công ty, nam ca sĩ tâm huyết chia sẻ: “Tôi chỉ muốn nói lên mong muốn của bản thân và cái tâm của toàn bộ anh em cổ đông lớn của công ty. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có một sản phẩm đáng để mọi người quan tâm. Còn cụ thể từng bước, đó là bí mật kinh doanh. Hiện tại, tôi và các cổ đông còn rất nhiều thứ phải hoàn thành và chuẩn bị để có thể chạm tay đến mong ước của ban lãnh đạo công ty cũng như của Hội đồng quản trị. Tôi nghĩ thời gian sẽ là câu trả lời thiết thực nhất”.

Cũng theo nam ca sĩ, công ty còn có những chuyên gia và những cộng sự đầy kinh nghiệm, tâm huyết để đồng hành, chèo lái công ty tiến bước mỗi ngày trong bối cảnh nền kinh tế còn đứng trước nhiều thách thức và khó khăn biến động. Tôi vẫn mong muốn mọi điều thuận lợi và may mắn sẽ đến với Sông Đà 1.01 cùng toàn thể các thành viên.

Nam ca sĩ Khánh Phương cũng đặt mục tiêu muốn biến các dự án dở dang của Sông Đà đó thành những công trình lớn nhất và đẹp bậc nhất tại Hà Nội, phục vụ cho cộng đồng và người dân. Nam ca sĩ kỳ vọng doanh nghiệp sẽ trở thành công ty có thực lực, sở hữu nhiều dự lớn trong tương lai gần.

Tuy nhiên, điều bất ngờ, sau đó, ca sĩ Khánh Phương đã dần thoái vốn tại công ty này trong thời gian từ 7-25/8 và không còn là cổ đông tại SJC và kết thúc 14 tháng mua bán sôi động trên thị trường.

Cũng theo thông tin vào sáng nay (7/9), trên Công An Nhân Dân Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty này.

Bà Thuý bị tạm giữ vào ngày 31/8/2023, do có hành vi “đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”.

Trước đó, Công ty bất động sản Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).

Hoạt động này được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự. Hoạt động của Công ty bất động sản Nhật Nam cũng vấp phải sự phản đối, tố cáo gay gắt của nhiều khách hàng.