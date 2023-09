Hà Nội: Biệt thự trăm tỷ liên tục được rao bán, cắt lỗ tiền tỷ để mau chóng tìm chủ mới

Một căn biệt thự diện tích 222m2, nằm trong khu đô thị ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội đang được chủ rao bán trên trang cá nhân với giá 82,3 tỷ đồng. Chủ nhà giới thiệu: “Căn biệt thự có mặt tiền 10m, được đầu tư nội thất tỉ mẩn. Khu vực này không có liền kề, shophouse, đều là biệt thự nên mật độ dân cư thoáng, yên tĩnh”. Lý do mà chủ nhà rao bán do có “nhu cầu chuyển nhà gấp”.

Trên trang website mua bán bất động sản, nhiều căn biệt thự cũng đang được chào bán. Điển hình như tại khu Ngoại giao đoàn, căn biệt thự diện tích 360m2, mặt phố Đỗ Nhuận cũng được rao bán với giá 144 tỷ đồng.

Tại khu đô thị Vinhomes Green Bay (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), căn biệt thự diện tích 164m2 được rao bán với giá 70 tỷ đồng.

Một căn biệt thự lô góc có vị trí tại khu vực Mỹ Đình 1, diện tích 145m2 được chào bán hơn 30 tỷ. Theo quảng cáo, lô biệt thự này nằm ở vị trí “siêu đẹp”, khu vực kinh doanh tấp nập, đường 2 ô tô tránh, vỉa hè rộng.

Tại khu đô thị Nam Cường (Dương Nội, Hà Đông), một số căn biệt thự song lập được chào bán với giá trung bình 25 tỷ-50 tỷ đồng.

Chủ một sàn giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, lượng rao bán biệt thự trong thời gian gần đây gia tăng. Nhiều chủ biệt thự đang phải rao bán gấp, bán cắt lỗ. Thị trường ghi nhận nhiều nơi đã phải hạ giá bán từ 10 thậm chí 20% để mong sớm thoát hàng.

Theo anh Thái (trưởng phòng kinh doanh của công ty bất động sản ở Hà Nội), lượng căn biệt thự rao bán trong khoảng 1 năm trở lại đây đều trong tình trạng cắt lỗ và cần bán gấp. Trước đó vào thời điểm tháng 3, đội nhóm anh Thái từng môi giới thành công căn biệt thự ở Thanh Xuân (Hà Nội) với giá 60 tỷ. Chủ cần bán gấp do gặp vấn đề về tài chính, cần phải xoay, giảm mạnh còn 52 tỷ đồng. Giao dịch chốt trong vòng 7 ngày. Anh Thái cho biết, so thời điểm sốt đầu năm 2021, giá biệt thự giảm trung bình 3-5%, thậm chí lên tới 10%. Do biệt thự là loại hình có giá trị lớn nên việc giảm giá lên tới tiền tỷ.

Anh Nguyễn Công (môi giới tại Tây Hồ, Hà Nội), thông thường, các thương vụ rao bán biệt thự hiếm khi công khai, nhất là đối với biệt thự nằm trong khu đô thị trung tâm thành phố, giá lên tới vài chục tỷ và trăm tỷ.

Trước thông tin “nhà giàu bán tháo khỏi biệt thự triệu đô”, vị này cho rằng: “Chưa đủ thông tin dữ liệu để ghi nhận có làn sóng bán tháo biệt thự. Bởi, người mua biệt thự trong khu đô thị ở trung tâm Hà Nội chủ yếu phục vụ cho nhu cầu để ở. Họ thường là những người đã có tiềm lực tài chính rất tốt. Tất nhiên, trường hợp, khi gia đình gặp biến cố hay khó khăn về tài chính như một số chủ nhà là lãnh đạo doanh nghiệp, họ cần bán để lấy tiền bù đắp khoản lớn. Hoặc, trường hợp khác, họ không có nhu cầu ở do chuyển nhà, muốn thay đổi môi trường sống. Nhưng những thương vụ rao bán đều hiếm khi công khai. Chưa kể, lượng biệt thự ở trung tâm Hà Nội rất khan hiếm. Môi giới chủ yếu chào bán cho khách quen, người có nhu cầu thực sự”.

Tuy nhiên, theo anh Công, đối với khu vực vùng ven, mật độ dân cư thấp, có thể xảy ra hiện tượng bán tháo biệt thự. Ở những khu vực này, mật độ dân cư thấp, biệt thự để không rất nhiều. Trước đó, giá biệt thự tăng cao, nhiều nhà đầu tư gom hàng đầu cơ. Đến hiện tại, do khó gồng nợ, họ buộc phải bán.