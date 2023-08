Các bến xe Hà Nội dự kiến lượng khách tăng 300% vào dịp nghỉ lễ 2/9

Lo vấn nạn "cò khách" ở bến xe mỗi dịp lễ, Tết

Theo dự báo của Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 1 - 4/9), nên nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp này sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những tỉnh, thành có điểm thăm quan, du lịch.

Bến xe Giáp Bát chủ động xây dựng kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn bến xe và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Dự kiến, lượng xe tăng cường tại 3 bến xe do công ty quản lý trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây vào khoảng 640 lượt. Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt.

Theo đánh giá của Công ty CP Bến xe Hà Nội, dịp nghỉ lễ này dài nên nhu cầu đi lại của nhân dân sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm thăm quan, du lịch.

Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như: Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9/2023.

Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt/ngày, tăng 200% so với ngày thường; lượt xe dự kiến 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày nên dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng mạnh.

Tại bến xe Gia Lâm lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tại bến xe Mỹ Đình lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Đại diện Bến xe nước Ngầm cho biết, dịp này, bến cũng đã họp với các nhà xe, chuẩn bị tăng cường từ 150-300 xe, tập trung các tuyến Nam Định, Thái Bình, một số tuyến đường dài như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa…để kịp thời giải tỏa khách nếu lượng khách tăng đột biến.

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị cần chủ động các phương án điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo tốt an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, nạn "cò khách", hàng rong gây mất an ninh trật tự trên bến xe.

Hành khách tại bến xe Giáp Bát.

100% nhà xe phải ký cam kết không nhồi nhét, tăng giá vé

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay bến xe chủ động tăng cường 150 lượt xe/ngày để phục vụ hành khách.

Về vấn đề đảm bảo trật tự an toàn trên địa bàn bến xe và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, bến xe Giáp Bát đã chủ động xây dựng kế hoạch.

Theo đó, 100% cán bộ nhân viên bến xe đi làm và thực hiện công tác điều hành, phục vụ hành khách.

Cùng với đó, bến xe Giáp Bát yêu cầu từng đơn vị vận tải, từng nhà xe ký cam kết không nhồi, nhét khách, không tăng giá vé. Các đơn vị vận tải, nhà xe phải thực hiện niêm yết trong và ngoài xe về giá vé, cũng như lộ trình tuyến và số điện thoại đường giây nóng của đơn vị vận tải.

Các bến xe tại Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức phục vụ vận tải hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới đây.

Bến xe Giáp Bát cũng quán triệt tới toàn bộ nhân viên về việc nghiêm cấm các biểu hiện tiêu cực vòi vĩnh, hạch sách, nhũng nhiễu gây khó dễ trong việc mở lệnh xe xuất bến và trong việc bố trí xe tăng cường để giải tỏa hành khách của các đơn vị vận tải, gây ảnh hưởng tới uy tín của bến xe và Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội.

"Nếu hành khách gặp vấn đề bức xúc tại bến xe Giáp Bát hãy phản ánh tới đường dây nóng của bến xe, đơn vị sẽ xem xét và xử lý đúng theo quy định của pháp luật", ông Tùng cho biết.

Đại diện quản lý Bến xe nước Ngầm cho biết, sẽ huy động các đơn vị vận tải chạy trên tuyến cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để đảm bảo giải tỏa khách ngày cao điểm.

Ông Trịnh Hoài Lam, Trưởng ban kiểm soát Bến xe Nước Ngầm cho hay: “Kỳ nghỉ Tết Độc lập 2/9 năm nay chưa có doanh nghiệp nào thông báo tăng giá vé. Trước đó, bến xe đã có thông báo gửi tới từng doanh nghiệp vận tải yêu cầu cam kết không chở quá ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe…”.

Bến xe Nước Ngầm

Đại diện bến xe Nước Ngầm cũng khuyến nghị hành khách nên vào bến mua vé để tránh hiện trạng nhồi nhét, hét giá từ nhà xe. Khi phát hiện nhà xe vi phạm, khách phản ánh ngay đến đường dây nóng của lực lượng công an, bến xe.

Đại diện 2 bến xe phía Nam cho biết cũng đã họp, phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT-Công an thành phố Hà Nội), Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàng Mai lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí xung quanh bến xe Giáp Bát và trên trục đường Giải Phóng, Kim Đồng.

Công ty CP Bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Công an thành phố, Sở GTVT Hà Nội hỗ trợ trong công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp lễ; cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của Sở được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải tỏa hành khách.

Dịp này, Công ty CP Bến xe Hà Nội cũng kiến nghị Sở GTVT cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác tăng cường xe giải tỏa hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.