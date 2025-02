Các chủ xe có biển số sau 'dính' phạt nguội trên 2 lần trong tháng 1/2025 nhanh chóng đến cơ quan công an nộp phạt theo Nghị định 168

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT),

Qua hệ thống camera giám sát giao thông, trong tháng 1 nhiều ôtô, xe máy bị phạt nguội trên 2 lần ở thành phố

Công an lưu ý từ ngày 1.1.2025, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành.

Theo đó, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước như người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng (mức cũ là 4-6 triệu đồng), đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (mức phạt cũ là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng).

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an cấp huyện nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến Công an để giải quyết vụ việc vi phạm hoặc Công an chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý của Công an cấp huyện nơi cư trú của người vi phạm thì Công an sẽ tiến hành cập nhật thông tin phương tiện giao thông vi phạm lên trang Thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện quy định phải đăng kiểm).

Khi đến nộp phạt nguội, tài xế cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).